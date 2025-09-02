С Днем рождения, Москва. Как отметить 878-летие столицы

В сентябре Москва отпразднует 878-й день рождения. В честь Дня города в разных уголках столицы пройдут тематические мероприятия. Какой будет программа развлечений в 2025 году и ждать ли салют — в материале 360.ru.

Когда День города в Москве в 2025 году Каждый год праздник отмечают во вторые выходные сентября. На этот раз торжество выпадет на 13-е и 14-е числа. Об этом сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Как появился День города: от императора до наших дней Императорская Россия Впервые праздник прошел весной 1847 года, когда столице исполнилось 700 лет. Дату первого упоминания Москвы в летописи установил годом ранее историк Иван Забелин. Это было 4 апреля 1147-го.

Идея провести торжественные мероприятия принадлежит славянофилам Константину Аксакову и Михаилу Погодину. Ее поддержали митрополит Филарет и генерал-губернатор Алексей Щербатов. Изначально планировали три дня празднования. В первый должны были организовать церковную литургию, бал губернатора и заседание в Московском университете, на второй — «торжество ученое», а на третий — народные гуляния с раздачей подарков. В итоге император Николай I подписал указ, согласно которому День города провели 1 января 1847 года и ограничили одним днем. В храмах прошли торжественные молебны, иллюминацией подсветили Кремль, здания Московского университета, памятник Минину и Пожарскому, Новодевичий монастырь и дом губернатора на Тверской.

Интересно Насладиться праздничными огнями не удалось — подул сильный ветер, который погасил часть иллюминации. Насладиться праздничными огнями не удалось — подул сильный ветер, который погасил часть иллюминации.

Современники посчитали торжество неудавшимся. Вот что писал поэт Михаил Дмитриев о Дне города 1847 года: «Что узнал теперь народ из этой иллюминации? Ровно ничего… Этим не вспомянули торжества 700-летия, а заставили забыть его или об нем не думать, сливши его с Новым годом!.. Всего приличнее было сделать трехдневное торжество, начав его именно 28-го марта, которое приходится в пятницу на Святой неделе, когда и без того бывает гуляние и собрание народа». Больше в императорской России День города в Москве не отмечали.

СССР Ситуация изменилась при советской власти. В 1947-м председатель исполкома Московского городского Совета народных депутатов Георгий Попов предложил отпраздновать 800-летие столицы. Идею поддержал Иосиф Сталин. Он назначил торжества на 7 сентября. К празднику выпустили медаль «В память 800-летия Москвы» — ею наградили рабочих, которые трудились над реконструкцией города после Великой Отечественной войны. К этому дню приурочили открытие Музея древнерусской культуры и искусства имен Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре. Канал Москва — Волга переименовали в канал имени Москвы, а перед зданием Моссовета, бывшим домом генерал-губернатора и нынешней мэрии, заложили памятник Юрию Долгорукому. Городские фасады отремонтировали, центр осветили иллюминацией.

На время празднования открыли уличные кафе, буфеты, на улицах играли духовые оркестры, выставили довоенные танки. Вечер завершился праздничным салютом. Вот как об этом дне вспоминал американский писатель Джон Стейнбек, который тогда гостил в Москве:

По улицам шествовали слоны из зоопарка, а перед ними шли клоуны... Шоу на стадионе «Динамо» длилось весь день. <...> В музеях было столько народу, что невозможно войти, в театрах столпотворение.

После этого День города не отмечали 39 лет. Традицию решил возродить Борис Ельцин — тогда глава московского горкома КПСС. В итоге праздник состоялся в сентябре 1986-го — на улицах открыли продуктовые ярмарки. На следующий год, 19 сентября 1987-го, День Москвы начали с демонстрации, на которой выступил сам политик, а также председатель Мосгорисполкома Валерий Сайкин. На Садовом кольце провели парад ретроавтомобилей и карнавальных платформ, по Москве-реке пустили баржи с праздничными лозунгами, в парках выступили артисты и духовые оркестры. С 1988 по 1990 год традицию отмечать День города в Москве сохранили, торжества проходили в сентябре. Праздники начинались с митингов у памятника Минину и Пожарскому с речами первых лиц города. На улицах проводили представления, концерты, работали ярмарки и соревнования легкоатлетов.

Современная Россия В 1991 году День города в Москве отметили 31 августа. Тогда организовали народные гуляния и соревнования. Праздник финансировали спонсоры. Далее последовал перерыв в шесть лет. В 1997-м состоялось 850-летие Москвы. Подготовку возглавил мэр города Юрий Лужков. Торжества провели 6 и 7 сентября — в первые выходные осени. С того момента День города в столице проводили ежегодно, за исключением ковидных 2020 и 2021 годов. До 2010-го масштабное открытие праздника организовывали у памятника Минину и Пожарскому. Позднее церемонию перенесли на Красную площадь.

Кто выступит на День Москвы — 2025 Концерт классической музыки ко Дню города организуют в Большом амфитеатре парка «Зарядье». Вечер посвятят 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского. Перед зрителями выступят лауреаты конкурса имени Чайковского — певица Альбина Шагимуратова, пианист Борис Березовский, скрипач Николай Саченко и виолончелист Александр Рамм, государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Стихи прочитают актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и Василий Бочкарев Кроме того, планируется большой концерт на Красной площади. На данный момент имена исполнителей держат в секрете, но в прошлом году перед публикой спели Полина Гагарина, Катя Лель, Сати Казанова.

Куда сходить на День города Москвы: программа Обычно основные праздничные торжества проходят на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьевых горах. «По традиции программа Дня города охватит исторический центр, парки, учреждения культуры, образования и соцзащиты, а также площадки в жилых районах столицы», — написал Собянин в соцсетях.

Интересно Вход на все мероприятия в столице в День города будет свободным. Вход на все мероприятия в столице в День города будет свободным.

Пока что официальной программы мероприятий нет. Вот некоторые локации, где проходил День города в прошлом году. Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва-2030» Проект объединил серию мероприятий, которые начались 1 августа и завершатся 14 сентября. Поэтому в праздничные выходные, на которые выпадает День города, события в рамках фестиваля продолжатся. Форум считается частью проекта «Лето в Москве».

Он проходит на 140 площадках столицы, в том числе на 11 флагманских: это ВДНХ, Гостиный Двор, парк «Зарядье», «Красный Октябрь», «Лужники», «Манеж», парк 50-летия Октября и другие. Вход везде свободный. Например, 13 сентября в павильоне «Экономика Москвы» парка искусств «Музеон» проведут кинопоказ фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а на кинозаводе «Москино» в этот же день выступит диджей Уилли Уильям. В парке 50-летия Октября в обе даты на музыкальной сцене пройдет концерт. В субботу выступят Alexandr Kudinov, дуэт Римские, Black Cupro, Виктория Барс, Андрей Позов, ASET, Евгений Гаранин, GORODA, DJ Leonid Rudenko и Олег Майами, а на следующий день — Чирс, ÁARPI, снова GORODA, Тема Куба, Маша Кольцова, Anopriev, Ирина Олифер и Родион Газманов.

ВДНХ В прошлом году на локации расположились музыкальные, литературные и поэтические спектакли, шоу «Кольца Москвы» со спецэффектами, ярмарка технологий, битва роботов и мастер-классы.

Парк Горького В 2024 году на локации москвичей развлекали музыканты и танцоры. Они показывали не только номера, но и активно приглашали танцевать гостей. Салют на День города в Москве — 2025 На данный момент власти не сообщали, будет ли праздничный фейерверк в честь Дня города в Москве. Однако в прошлом году его отменили из-за соображений безопасности. Если салют состоится, посмотреть его можно будет с парящего моста парка «Зарядье», Москворецкой улицы, Красной площади, с площадки на Воробьевых горах, Пушкинского и Крымского моста или с теплохода на Москве-реке.