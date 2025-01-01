Сегодня 15:27 День богатыря 1 января. Что мы знаем об Илье Муромце Религиовед Фоминых объяснила связь образа Ильи Муромца и святого Илии Печерского 0 0 0 Фото: Ferdinand Hollweck/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press Культура

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Сразу после Нового года, 1 января, в России отмечают День богатыря Ильи Муромца. Какие существуют самые популярные былины и предания о персонаже русского фольклора и как Муромца представляют в современном искусстве, вспомнил 360.ru.

Кого почитают в России 1 января В первый день нового года, помимо Дня богатыря Ильи Муромца, отмечают православный праздник — памяти преподобного Илии Печерского. Также верующие вспоминают других святых: епископа Григория Омиритского;

ферентийского святителя Вонифатия Милостивого;

египетских мучеников Илию, Прова и Ариса. Образ Ильи Муромца часто отождествляют с другим персонажем — языческим богом войны и богом-кузнецом Перуном. Это не совпадение, ведь имя Илья — искаженное финское Ильмаринен, которым финны звали как раз Перуна. Почему День Ильи Муромца отмечают 1 января: история праздника Многие ученые считают, что былинный персонаж Илья Муромец имеет реального прототипа — инока Киево-Печерской лавры Илию Печерского, рассказала 360.ru религиовед Наталия Фоминых. «Он почитается православной церковью в лике преподобных. Служба о его памяти совершается в соборе преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах лавры ежегодно 1 января», — отметила эксперт.

Именно поэтому День богатыря Ильи Муромца принято отмечать 1 января. Что мы знаем о богатыре Илье Муромце Прототип Ильи Муромца Илия Печерский был родом из села Карачарово, которое ранее располагалось под Муромом. Сейчас село считается частью города. Впервые в письменных источниках этот населенный пункт упоминается примерно в XVIII веке. Некоторые историки XIX века предположили, что родиной Ильи Муромца была именно эта местность, уточнила Фоминых. «Другие считают, что родиной Муромца могут быть города Карачев или Моровск. Однако первая версия с селом получила большую поддержку историков», — отметила религиовед.

Интересно По легенде, в молодости Илия Печерский был силачом. Однажды он успешно отбился от врагов одним чаботком, то есть сапогом. С тех пор его прозвали Чаботком. По легенде, в молодости Илия Печерский был силачом. Однажды он успешно отбился от врагов одним чаботком, то есть сапогом. С тех пор его прозвали Чаботком.

Мужчина принял монашество в Киево-Печерской лавре, там ему дали имя Илия. К лику святых его причислили как преподобного Илию Муромца и канонизировали 1643 году. Первые письменные сведения о святом относятся к 1630-м годам. «Ранняя православная традиция считает, что Илия жил в XI или XII веке. Именно этим временем датируется его погребение», — добавила Фоминых.

Гипотеза основывается на заметках Эриха Ласотто, который отправился в Киев по указу римского императора Рудольфа II в 1594 году. Он писал, что посетил Софийский собор и видел разрушенную гробницу с мощами святого Илии.

Интересно Некоторые ученые считают потомками Ильи Муромца уроженцев Мурома под фамилией Гущины. Они якобы наследовали от богатыря большую силу. Есть записи, что в конце XIX века в Муроме действительно жил человек под этой фамилией. Он был настолько силен, что ему запретили участвовать в кулачных боях. Некоторые ученые считают потомками Ильи Муромца уроженцев Мурома под фамилией Гущины. Они якобы наследовали от богатыря большую силу. Есть записи, что в конце XIX века в Муроме действительно жил человек под этой фамилией. Он был настолько силен, что ему запретили участвовать в кулачных боях.

«Считается, что изба Ильи Муромца стоит в селе Карачарово на том месте, где сейчас находится дом одного из Гущиных. Рядом — Троицкая церковь, которую, по преданию, сложил сам Илья. Он приносил дубовые стволы из реки», — рассказала религиовед. Почему Илья Муромец — реальный человек? Существование Ильи Муромца подтвердило медико-антропологическое исследование святых мощей. Его провели в 1988–1990 годах в Киево-Печерской лавре. Оно показало, что Муромца погребли в XI–XII веке. Мужчина имел для своего времени очень высокий рост — 177 сантиметров, у него была развита мышечная система, а в юности Илья страдал заболеванием позвоночника. Это подтверждает предание, согласно которому он несколько лет просидел на печи, потому что не мог ходить. «Благодаря экспертизе ученые выяснили, что у Ильи было несколько переломов ребер, правой ключицы, сквозная рана на левой руке. Это свидетельствует о его активности в сражениях на поле битвы. Проникающее ранение груди, вероятно копьем, стало причиной смерти. Он погиб в возрасте 40-50 лет, точнее выяснить не удалось», — пояснила религиовед.

Фото: Ferdinand Hollweck/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Илья Муромец в искусстве Илья Муромец — колоритный персонаж, который художники и кинематографисты с радостью и большим воодушевлением воплощают в искусстве. Картина «Богатыри» Каждому школьнику известна картина Виктора Васнецова «Богатыри». На ней изобразили не только Муромца, но и его верных товарищей — Алешу Поповича и Добрыню Никитича. Посередине Илья сидит на своем коне и смотрит вдаль. В руках богатыря — копье, щит и булатная палица. Слева от него на коне Добрыня Никитич вынимает из ножен меч-кладенец, а справа — Алеша Попович держит в руках лук и стрелы. «Богатыри Добрыня, Илья и Алеша Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого?» — писал о картине сам Васнецов. Васнецов работал над полотном около 20 лет — с 1881 по 1898 год. Прообразом Муромца послужил крестьянин Владимирской губернии Иван Петров. Ранее автор картины запечатлел его на этюде. Кроме того, Васнецов сделал некоторое отступление от былинных преданий: в них Добрыня всегда был молодым, как и Алеша, но на картине он довольно зрелый мужчина с густой бородой. Масляную живопись купил коллекционер Третьяков для своей галереи.

Фото: Russian Look / Global Look Press

Фильм «Илья Муромец» 1956 года Другим известным произведением, персонажем которого стал Илья Муромец, считают одноименный фильм 1956 года режиссера Александра Птушко. Главного героя в картине воплотил актер Борис Андреев. Для съемок в Симферопольском водохранилище воссоздали Древний Киев. К участию привлекли свыше 100 тысяч военнослужащих и 11 тысяч лошадей. Костюмы создали по мотивам картины Васнецова. За фильм Птушко получил почетный диплом Международного кинофестиваля в Эдинбурге.

Мультфильм «Илья Муромец и Соловец-Разбойник» Образ Ильи Муромца часто используют в отечественной мультипликации. Яркий пример — мультфильм студии «Мельница» «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Анимация появилась в кинотеатрах в 2007 году и стала третьей в цикле мультфильмов о трех богатырях от «Мельницы». Предполагалось, что это будет завершающим фильмом франшизы, но кассовые сборы оказались настолько велики, что создатели решили продолжить рассказывать о приключениях славянских силачей. Верным спутником Ильи Муромца стала Аленушка — феминистка и летописец еженедельного издательства «Новая береста». Муромца в картине озвучил актер Валерий Соловьев, а Аленушку — Екатерина Гороховская.

Картина стала популярной не только у зрителя, но и у критиков. Так, мультфильм получил награды фестиваля «Ярославская киномасленица», Московского кинофестиваля для детей и юношества и Балканского фестиваля фильмов и телевизионных программ для детей и юношества «Арт Амфора». В 2007 году по мультфильму создали компьютерную игру. В июле 2022 года «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» выпустили в повторный прокат. И не только искусство Илье Муромцу, как славному воину, посвящали корабли, автомобили, поезда и самолеты. Одним из самых известных считают многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец». Его разработал конструктор Игорь Сикорский в 1913 году. Самолеты задействовали в боевых действиях во время Первой мировой войны.