Сегодня 20:36 «Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel? Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» состоялась 26 июля 0 0 0 Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / Global Look Press Культура

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Киновселенная Marvel переживает непростые времена: последние киноленты с треском провалились, а зрителей уже не удивить простыми драками супергероев со злодеями. Лучом света для компании стал «Дэдпул и Росомаха» — на ленту возложили большие надежды. Даже Хью Джекман согласился вернуться к роли Логана, посчитав нужным сняться в фильме. Однако критики разнесли картину в пух и прах. Что известно о киноленте — в материале 360.ru.

Сюжет фильма «Дэдпул и Росомаха» Мировая премьера «Дэдпул и Росомахи» состоялась 26 июля. Многие отечественные киносети сообщили, что в России прокат начнется 29 июля. События фильма разворачиваются через некоторое время после «Дэдпула-2». Уэйд Уилсон, он же Дэдпул, завязал с жизнью наемника и стал жить как обычный человек. В один момент размеренное существование Уэйда прерывает организация «Управление временными изменениями» (TVA). Дэдпула вырывают из его вселенной, чтобы дать задание — спасти мир от уничтожения. Уэйд заручается помощью Логана (Росомахи), так как тот уже сталкивался с подобным. Главный злодей — мутант и сестра-близнец Профессора Икс Кассандра Нова. Во время приключений герои встретятся с большим количеством персонажей из других фильмов и комиксов Marvel.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

Актеры фильма «Дэдпул и Росомаха» Дэдпул — Райан Рейнольдс;

Росомаха — Хью Джекман;

Кассандра Нова — Эмма Коррин;

Питер — Роб Делани;

Парадокс — Мэттью Макфэдьен;

Допиндер — Каран Сони;

Слепая Эл — Лесли Аггамс;

Ванесса — Морена Баккарин;

Фото: Annette Riedl/dpa / Global Look Press

Кто снял фильм «Дэдпул и Росомаха» Режиссером кинокартины стал Шон Леви, его назначили постановщиком ленты в марте 2022 года. У Леви богатая фильмография. Он снял «Живую сталь», «Ночь в музее 3», «Кадры», «Главного героя», «Проект „Адам“» и другие кинокартины. Шон уже работал с Рейнольдсом и Джекманом. С первым он снимал «Главного героя» и «Проект „Адам“», а со втором — «Живую сталь».

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Кинокритика Критики разнесли «Дэдпул и Росомаху» в пух и прах, назвав фильм невыносимым кинокомиксом, где нет ничего, кроме камео и отсылок. Самой лучшей назвали открывающую сцену, но больше ничего столь же эффектного в ленте не показали. Большинство экшен-сцен — драки посреди блеклого пространства. Главные герои полфильма без толку проливают литры крови, бьют и протыкают друг друга. Все это происходит под аккомпанемент шуток разной степени удачности, сообщил «Т — Ж». Фильм Marvel не смог предложить ничего нового — супергеройское кино продолжает тонуть в кризисе пародий и самоповторов. «Дэдпул и Росомаха» не смог вывести жанр из стагнации, следует из материала 98mag.

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Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса Райан Рейнольдс и Хью Джекман вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Исполнители главных ролей «Дэдпула и Росомахи» получили сертификат, согласно которому тизер супергеройской комедии официально стал самым просматриваемым за 24 часа. Артистам вручили документ во время интервью с Элисон Хэммонд для телепрограммы This Morning на канале ITV. Канадскому актеру также вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса как совладельцу валлийского футбольного клуба Wrexham AFC. Хью Джекман в свою очередь попал в Книгу рекордов Гиннесса гораздо раньше. В 2019 году он установил рекорд как актер с самой долгой карьерой в киновселенной Marvel. Marvel опубликовала финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи» 20 июля. Перевод и озвучку фильма на русский язык выполнят сотрудники студии Red Head Sound.