Финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи» вышел в Сети

Финальный трейлер нового фильма «Дэдпул и Росомаха» опубликовала компания Marvel Entertainment. Ролик выложили на YouTube-канале кинокомпании. Мировая премьера ленты запланирована на 26 июля.
Режиссером картины стал Шон Леви. Главные звездные роли сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман.
У фильма «Дэдпул и Росомаха» будет неофициальный русский дубляж. Перевод и озвучку сделают сотрудники студии Red Head Sound.
Сюжет фильма разворачивается вокруг очередного спасения мультивселенной Marvel. На этот раз Дэдпулу придется подружиться с Росомахой, который стал старше на 40 лет.
Им предстоит вступить в бой с Кассандрой Новой, злобным близнецом Чарльза Ксавьера из комиксов, обладающим телепатическими способностями. Также в ленте появится и Леди Дэдпул, которую до этого показали в тизере.