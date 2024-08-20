Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул»
В России фильм «Чужой: Ромул» начнут показывать с 22 августа
Мир снова захвачен ксеноморфами и лицехватами: в прокат вышел «Чужой: Ромул». О чем седьмая часть научно-фантастической франшизы, кто сыграл в ней главные роли и стоит ли ждать этот фильм в российских кинотеатрах — в обзоре 360.ru.
Что известно о фильме «Чужой: Ромул»
Состоялась премьера новой истории о злых пришельцах — «Чужой: Ромул». Это седьмая по счету часть после фильмов «Чужой», «Чужие», «Чужой-3», «Чужой: воскрешение», «Прометей» и «Чужой: завет», а также двух кроссоверов серии «Чужой против Хищника».
Разработка ленты началась в 2019 году, но только в марте 2022-го стало известно, кто будет режиссером. Основной состав актеров утвердили лишь через год. Создатели заявили, что хронологически действие будет происходить между первым и вторым фильмами — «Чужой» и «Чужие».
Съемки проходили с 9 марта по 3 июля 2023 года в Будапеште. Изначально «Чужой: Ромул» собирались выпустить на стриминговом сервисе Hulu (хозяева — The Walt Disney Company). Но потом все же решились показать фильм на большом экране.
Мировая премьера в кинотеатрах прошла 16 августа 2024 года. В России картину ожидают с 22 августа.
Сюжет и персонажи фильма «Чужой: Ромул»
Кто есть кто в новом «Чужом»
«Чужой: Ромул» снял уругвайский кинорежиссер, продюсер, сценарист Федерико Альварес. Он уже был автором пары ужастиков: «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши».
Режиссер заверял, что постарается использовать минимум компьютерной графики. Музыку для новой части хоррор-франшизы написал английский композитор, дирижер и пианист Бенджамин Уоллфиш, известный своим сотрудничеством с Хансом Циммером.
Главная роль Рэйн Каррадайн досталась 26-летней американской актрисе Кейли Спэни. Она засветилась в «Тихоокеанском рубеже — 2» и «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», а также получила приз Венецианского кинофестиваля в 2023 году за лучшую женскую роль в фильме «Присцилла: Элвис и я», где сыграла бывшую жену короля рок-н-ролла.
Остальные актрисы тоже из США: Изабеле Мерсед доверили роль беременной Кей, Айлин У — девушки-пилота Наварро. Мужских персонажей отвели британцам: актер Дэвид Джонсон стал андроидом Энди, Арчи Рено воплотил Тайлера, бывшего парня главной героини, а Спайк Ферн — его двоюродного брата Бьорна.
О чем новый «Чужой»
Внимание, сейчас будут спойлеры.
Как и в канонической истории, в центре сюжета — девушка в опасности, которая сама со всем справится. Рейн Кэррадайн жила вместе с приемным братом-андроидом Энди. Приятель предложил им с помощью заброшенного космического корабля сбежать на более приятную для жизни планету Ювага (или Ивага).
Брат с сестрой соглашаются, и на шахтерском транспортнике компания из троих девушек и троих парней добирается до корабля. Он оказывается исследовательской космической станцией с двумя секциями «Ромул» и «Рем». Молодые люди случайно оживляют замороженных лицехватов, и один из них сразу находит кем закусить.
Лицехват присосался к девушке. Как известно, спасти ее нельзя: быстро созревший Чужой раздербанивает грудную клетку жертвы и сбегает, попутно убивая ее парня.
Ксеноморф пытается заманить выживших в ловушку, используя как живца беременную девушку. Но андроид понимает хитрый план инопланетянина и мешает людям.
Беременную позже все-таки спасают из кокона, она умирает, рождая страшного мутанта. Его в последний момент потрепанная, но уцелевшая главная героиня катапультирует в бездну. Исследовательскую космостанцию, кстати, тоже взрывают.
Рейн с раненым братом-андроидом Энди заваливаются в стазис-камеры и летят на Ювагу. Конец.
Кассовые сборы фильма «Чужой: Ромул»
Если кому-то сюжет нового «Чужого» показался знакомым, то все так и есть.
Создатели хоррора попросту сняли кальку с двух первых фильмов, слепили их в одно, немного изменив детали и набрав новых актеров. Вот только у них и близко нет харизмы Сигурни Уивер, Иэна Холма и Лэнса Хенриксена.
Тем не менее и критикам, и зрителям «Чужой: Ромул» понравился: 81% и 86% «свежести» на сайте Rotten Tomatoes соответственно. За первый уик-энд мировые сборы превысили 108 миллионов долларов, из них 41,5 миллиона принесли США.
Пока это едва ли можно назвать коммерческим успехом, ведь бюджет ленты составил 80 миллионов — не считая немалых расходов на маркетинг.
Кстати, в будущем году обещают первый в истории сериал в рамках франшизы — «Чужой: Земля». Действие развернется за год до событий, показанных в «Прометее».
Похоже, ксеноморфов и лицехватов ждет незавидная судьба героев «Звездных войн» и «Терминатора». Осталось только мультфильм снять.