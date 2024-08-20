Сегодня 12:20 Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул» В России фильм «Чужой: Ромул» начнут показывать с 22 августа 0 0 0 Фото: Викимедиа Культура

США

Кино

Режиссер

Фильмы

Премьеры

Россия

История

Актеры

Мир снова захвачен ксеноморфами и лицехватами: в прокат вышел «Чужой: Ромул». О чем седьмая часть научно-фантастической франшизы, кто сыграл в ней главные роли и стоит ли ждать этот фильм в российских кинотеатрах — в обзоре 360.ru.

Что известно о фильме «Чужой: Ромул» Состоялась премьера новой истории о злых пришельцах — «Чужой: Ромул». Это седьмая по счету часть после фильмов «Чужой», «Чужие», «Чужой-3», «Чужой: воскрешение», «Прометей» и «Чужой: завет», а также двух кроссоверов серии «Чужой против Хищника». Разработка ленты началась в 2019 году, но только в марте 2022-го стало известно, кто будет режиссером. Основной состав актеров утвердили лишь через год. Создатели заявили, что хронологически действие будет происходить между первым и вторым фильмами — «Чужой» и «Чужие». Съемки проходили с 9 марта по 3 июля 2023 года в Будапеште. Изначально «Чужой: Ромул» собирались выпустить на стриминговом сервисе Hulu (хозяева — The Walt Disney Company). Но потом все же решились показать фильм на большом экране.

Мировая премьера в кинотеатрах прошла 16 августа 2024 года. В России картину ожидают с 22 августа.

Сюжет и персонажи фильма «Чужой: Ромул» Кто есть кто в новом «Чужом» «Чужой: Ромул» снял уругвайский кинорежиссер, продюсер, сценарист Федерико Альварес. Он уже был автором пары ужастиков: «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши». Режиссер заверял, что постарается использовать минимум компьютерной графики. Музыку для новой части хоррор-франшизы написал английский композитор, дирижер и пианист Бенджамин Уоллфиш, известный своим сотрудничеством с Хансом Циммером.

Фото: Федерико (Феде) Альварес и Ридли Скотт, режиссер первого «Чужого», «Прометея» и «Чужого: завет». IMAGO/Jennifer Bloc / Global Look Press

Главная роль Рэйн Каррадайн досталась 26-летней американской актрисе Кейли Спэни. Она засветилась в «Тихоокеанском рубеже — 2» и «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», а также получила приз Венецианского кинофестиваля в 2023 году за лучшую женскую роль в фильме «Присцилла: Элвис и я», где сыграла бывшую жену короля рок-н-ролла. Остальные актрисы тоже из США: Изабеле Мерсед доверили роль беременной Кей, Айлин У — девушки-пилота Наварро. Мужских персонажей отвели британцам: актер Дэвид Джонсон стал андроидом Энди, Арчи Рено воплотил Тайлера, бывшего парня главной героини, а Спайк Ферн — его двоюродного брата Бьорна.

Фото: Кейли Спэни. IMAGO/James Warren / Global Look Press 1/7 Фото: Арчи Рено. IMAGO/Cat Morley / Global Look Press 2/7 Фото: Изабела Мерсед. IMAGO/Jennifer Bloc / Global Look Press 3/7 Фото: Cat Morley/Keystone Press Agency / Global Look Press 4/7 Фото: Айлин У. IMAGO/Jennifer Bloc / Global Look Press 5/7 Фото: Спайк Ферн. Cat Morley/Keystone Press Agency / Global Look Press 6/7 Фото: Global Look Press 7/7

О чем новый «Чужой» Внимание, сейчас будут спойлеры. Как и в канонической истории, в центре сюжета — девушка в опасности, которая сама со всем справится. Рейн Кэррадайн жила вместе с приемным братом-андроидом Энди. Приятель предложил им с помощью заброшенного космического корабля сбежать на более приятную для жизни планету Ювага (или Ивага). Брат с сестрой соглашаются, и на шахтерском транспортнике компания из троих девушек и троих парней добирается до корабля. Он оказывается исследовательской космической станцией с двумя секциями «Ромул» и «Рем». Молодые люди случайно оживляют замороженных лицехватов, и один из них сразу находит кем закусить.

Лицехват присосался к девушке. Как известно, спасти ее нельзя: быстро созревший Чужой раздербанивает грудную клетку жертвы и сбегает, попутно убивая ее парня. Ксеноморф пытается заманить выживших в ловушку, используя как живца беременную девушку. Но андроид понимает хитрый план инопланетянина и мешает людям.

Беременную позже все-таки спасают из кокона, она умирает, рождая страшного мутанта. Его в последний момент потрепанная, но уцелевшая главная героиня катапультирует в бездну. Исследовательскую космостанцию, кстати, тоже взрывают. Рейн с раненым братом-андроидом Энди заваливаются в стазис-камеры и летят на Ювагу. Конец.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кассовые сборы фильма «Чужой: Ромул» Если кому-то сюжет нового «Чужого» показался знакомым, то все так и есть. Создатели хоррора попросту сняли кальку с двух первых фильмов, слепили их в одно, немного изменив детали и набрав новых актеров. Вот только у них и близко нет харизмы Сигурни Уивер, Иэна Холма и Лэнса Хенриксена.

Тем не менее и критикам, и зрителям «Чужой: Ромул» понравился: 81% и 86% «свежести» на сайте Rotten Tomatoes соответственно. За первый уик-энд мировые сборы превысили 108 миллионов долларов, из них 41,5 миллиона принесли США. Пока это едва ли можно назвать коммерческим успехом, ведь бюджет ленты составил 80 миллионов — не считая немалых расходов на маркетинг.

Кстати, в будущем году обещают первый в истории сериал в рамках франшизы — «Чужой: Земля». Действие развернется за год до событий, показанных в «Прометее». Похоже, ксеноморфов и лицехватов ждет незавидная судьба героев «Звездных войн» и «Терминатора». Осталось только мультфильм снять.