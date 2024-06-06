Сегодня 18:15 «Звездные войны: Аколит». Почему новый сериал может оказаться провалом 2024 года? Кинокритик Бортников назвал финал шоу «Звездные войны», который одобрят фанаты 0 0 0 Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / Global Look Press Культура

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На платформе Disney+ появились первые эпизоды сериала «Звездные войны: Аколит». Хотя доступных серий всего две, фанаты уже разразились гневными отзывами. Почему проект собирает негатив и каким должен быть финал, чтобы шоу не провалилось, выяснил 360.ru.

О чем сериал «Аколит» Действие сериала «Аколит» разворачивается за сотню лет до рождения Энакина Скайуокера и первого эпизода «Звездных войн» — «Скрытая угроза». Галактическая Республика процветает, а ее покой охраняет орден джедаев. В первых эпизодах джедайку Индару убивает кто-то из приверженцев Темной Силы. Подозревают бывшую падаванку Оши, которая покинула орден несколько лет назад и теперь ремонтирует космические корабли. Ее пытаются арестовать, но позже оказывается, что девушка ни при чем. В убийстве и других преступлениях замешана ее сестра-близнец Мэй. Семья девушек погибла 16 лет назад, из-за чего они остались по разные стороны баррикад. При этом каждая из сестер не догадывалась, что вторая жива. Кто обучил Мэй, почему она нападает на джедаев, кто ее родители, зрителю предстоит узнать в следующих сериях. Что такое или кто такой Аколит, пока тоже неизвестно.

«Аколит»: режиссер и главные персонажи За сериал взялась Лесли Хэдланд, которая ранее сняла фильмы «Холостячки» и «Любовь без обязательств». Она с детства считала себя фанаткой «Звездных войн». Режиссер описала свою новую работу как смесь «Убить Билла» и «Холодного сердца». Хэдланд попыталась показать историю с точки зрения ситхов и того, как Республика допустила проникновение Дарта Сидиуса в Сенат.

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / Global Look Press

Оши и Мэй сыграла Амандла Стенберг. Иногда складывается впечатление, что актриса играет очень скучно: Оши получается доброй, а Мэй — хмурой. Дайни Кин воплотила в жизнь персонажа по имени Джеки — молодую джедайку. Персонаж вышел живым, несмотря на слой инопланетного грима. Ее учителя Сола сыграл южнокорейский актер Ли Джон-джэ, известный по «Игре в кальмара». Его персонаж Мастер Сол был наставником и для Оши, которая покинула орден джедаев. Вышло плоско. На роль молодого рыцаря Йорда выбрали американского актера Чарли Барнетта. Его джедай получился карикатурно заносчивым.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / Global Look Press

Сомнительный ход Еще один промах сценаристов — детектив в основе сериала. Зрителя попытались запутать в самом начале, когда акцент делался на Оши, которая не совершала убийств. Это выглядело странно, и вся интрига раскрылась уже во втором эпизоде, когда частично рассказали историю сестер. Джедаев показали как неидеальное сообщество. Многие признали, что создатели вселенной давно это допустили, здесь нет ничего нового. Однако Хэдланд, видимо, считает иначе. Пока критики отзываются о франшизе положительно. Возможно, дело в том, что им показали четыре серии и хорошие отклики относятся в основном к третьему и четвертому эпизодам.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему зрители раскритиковали сериал «Аколит» Фанаты «Звездных войн» — одни из самых требовательных в мире. Им всегда что-то приходится не по вкусу, рассказал 360.ru кинокритик Дмитрий Бортников. «Фанаты киновселенной всегда принимают новое в штыки, им проще видеть плащи и лазерные мечи, чем что-то еще», — пояснил эксперт. Авторы сериала решили пойти своим путем, рискнули. По словам Бортникова, в целом аудитория приняла сериал положительно.

«Фанаты привыкли, что вселенная огромна и можно часами наслаждаться увиденным. Сейчас же приходится ждать каждую серию, чтобы вновь окунуться в дела вселенского масштаба», — добавил Бортников. Детективов во вселенной «Звездных войн» никогда не было, поэтому зрителям проще сказать «фи», чем подождать развязки. Любители оригинальных эпизодов опасаются, что новый жанр все испортит. «Но пока это выглядит очень интригующе», — высказался кинокритик.

Как не допустить провала шоу? Чтобы проект получился и полюбился самой искушенной публике — фанатам, — финал должен ввести в историю классических героев любым способом. «Тогда получится сложить два плюс два, объединить истории и порадовать каждого, кто верит и любит вселенную. Да пребудет с вами сила», — заключил Бортников.