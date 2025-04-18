Сегодня 15:06 «Запекшаяся кровь». Что такое femgore и почему психопатки стали чаще появляться в кино 0 0 0 Фото: CAP/PLF / www.globallookpress.com Культура

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Femgore — поджанр хоррора, который стремительно набирает популярность. Источник ужаса в нем — безумная героиня или целая компания «заклятых подруг». Но зачастую под страшной маской скрываются социальная критика и сатира.

«Я — психопатка» Femgore происходит от female — «женский» и gore — «запекшаяся кровь». Этот поджанр все активнее захватывает книжные полки и экраны. Произведения концентрируются на женских персонажах. Из книг на русский язык перевили «Зайку» Моны Авад и «Определенно голодна» Челси Саммерс. Из фильмов в прокат выходили «Субстанция» и «Титан». Женщины в фильмах ужасов были всегда. Но героиня произведения в стиле femgore — не «королева крика», которая умирает первой, и не «последняя девушка», выжившая благодаря своим добродетелям. Женщина выступает не в качестве жертвы, а в роли эксцентричной убийцы и психопатки. «Пока вы называете женщин прекрасным полом, отрицаете и не признаете многие очевидные вещи, мы чувствуем жуткую пустоту, которая наполняет наши души с самого рождения. Я — психопатка», — говорит главная героиня романа «Определенно голодна».

Фото: Соцсети

Разрушенная «заклятая дружба» Героиня женских хорроров чувствует разлад в отношениях с подругами и родственницами. Идея сестринства, строящаяся на безусловной взаимной поддержке, терпит крах. Об этом повествует роман «Зайка», где девушки одеваются в наряды зефирного цвета и называют друг друга «зайками». Они занимаются странными ритуалами — превращают кроликов в мужчин. Мона Авад иронизирует над понятием «мужчина, написанный женщиной», отметили авторы материала Forbes Woman. Героини сериала «Шершни» — участницы женской школьной команды по футболу. Их самолет потерпел крушение в пути на соревнования. В ожидании помощи девушкам приходится выживать в диком лесу, что доводит их до безумия и каннибализма. Фильм «Свежатинка» Мими Кейв показывает, как женщины отказываются от солидарности в ситуации «каждый сам за себя». Героиня натыкается в Сети на маньяка-каннибала, которые держит в своем подвале женщин. Он собирается скормить их богатым клиентам, а охотиться на потенциальных жертв ему помогает жена, которую он сам лишил ноги. Чтобы избежать смерти, жертве приходится стать соучастницей.

Фото: Кадр из фильма / Соцсети

Особый голод Каннибализм становится одной из самых популярных тем в современной культуре. В «Свежатинке» это — метафора насилия. Героиня фильма «Сырое» — вегетарианка. Она учится на ветеринара, во время студенческой церемонии ее заставляют съесть сырое мясо. После этого девушка испытывает неумолимый голод и постепенно с обычного мяса переходит на переходит на человеческое. Каннибализм здесь — метафора пищевых расстройств. Лучшая версия себя В 2024 году на экраны вышел фильм «Субстанция» — боди-хоррор об актрисе, создающей лучшую версию себя. Зачастую этот жанр ассоциируется с темой женской телесной дисфории — именно представительницы прекрасного пола часто подвергаются контролю со стороны общества и государства в плане внешнего вида и репродуктивных функций.

Фото: CAP/PLF / www.globallookpress.com

Фильм «Титан» повествует о героине, которой в детстве после аварии устанавливают титановую пластину в череп. После этого в ней развивается нежность к машинам и психопатическая тяга к убийствам. Алексия занимается сексом с машиной, беременеет от нее, параллельно притворяется мальчиком, пропавшим много лет назад. Ее тело — полигон для гендерного дисбаланса. Женщины постоянно пытаются выйти за пределы навязанных стандартов красоты, пищевых практик и социальных ожиданий. Крайняя форма выражения этого стремления — табуированные практики и перверсии. Авторы, описывающие все это в кино и книгах в жанре femgore, дают своей аудитории возможность прожить экстремальный опыт в безопасном пространстве.