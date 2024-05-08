100 лет со дня рождения Булата Окуджавы: биография и творческий путь главного барда СССР | 360°

Культура 08 мая 2024, 18:10 Рядовой любви и главный бард СССР: 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы Со дня рождения Булата Окуджавы исполняется 100 лет Global Look Press

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Девятого мая исполнится 100 лет со дня рождения поэта и писателя Булата Окуджава. Фронтовик с гитарой, он смог найти удивительные и точные слова для любви, верности, красоты, для войны и мира. К юбилею барда в Москве пройдут праздничные концерты и вечера памяти в концертном зале имени П. И. Чайковского, МХТ имени А. П. Чехова, Центральном доме литераторов.

Гимн Победы Булата Окуджавы: история создания

Самая известная песня Окуджавы «Одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим!» стала заклинанием всех, кто прошел через пламя войны. Именно эти слова поют 9 мая, вспоминая воевавших дедов. Песня фронтовика оказалась куда ближе людям, чем «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Окуджава создал ее специально для фильма «Белорусский вокзал». Музыкальная тема уже была написана композитором Альфредом Шнитке, однако поэт предложил свою мелодию. И она, и текст всем очень понравились. Нине Ургант только с четвертого дубля удалось не заплакать, исполняя песню.

Позже композитор сделал аранжировку песни в виде традиционного марша для военно-духового оркестра. Без этой мелодии не обходится ни один военный парад на 9 Мая в Москве. Под нее печатают шаг солдаты на Красной площади, отдают честь генералы и рядовые.

Биография Булата Окуджавы

Детство

Булат Окуджава родился 9 мая в 1924 году в Москве — там, в Коммунистической академии, учились его родители, оба партийные работники. Позже, в 1937-м, отца, Шалву Окуджаву, вместе с двумя братьями арестовали и расстреляли, мать, Ашхен Налбандян, год спустя сослали на девять лет в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь.

Осиротевший подросток и его трехлетний брат Виктор «кукушатами» кочевали по родне. В конце концов Булата отправили к тете в Тбилиси. Война пришла туда воскресным утром вместе с побелевшей от ужаса соседкой. Она прервала сборы семьи в Евпаторию: «Вы ничего не слышали? Так война же, включите радио!».

Мы включили радио и услышали все, что полагалось. И тогда тетка сказала мне и дяде: «Бегите быстро в магазин, купите масла. Я знаю, что такое война». И мы побежали в магазин. Бежали и смеялись. Народу в магазине было немного. Обычно мы покупали 50 или 100 граммов масла. А тут купили 600 граммов. Было очень стыдно. Булат Окуджава из интервью для программы «Солдатский медальон»

Служба в армии

Окуджава, как и все советские мальчишки, рвался защищать родину. Их с приятелем буквально гнали из военкомата, но они настырно приходили снова и снова.

Парни согласились разносить повестки, и в итоге взяли капитана Качарова измором. Но заполнять документы новобранцам он отказался, просто отдал два пустых бланка.

Так 17-летний Окуджава попал на фронт, в 10-й отдельный запасной минометный дивизион, потом — в полк 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса на Закавказском фронте. После ранения молодого человека перевели служить в Батуми. Там он и встретил Победу, которую считал самым дорогим подарком ко дню рождения.

Булат Окуджава, 1944 год / Викимедиа

Путь к славе

Окуджава легко поступил на филологический факультет Тбилисского университета, в 1950 году получил диплом и уехал по распределению работать учителем русского языка и литературы — два года в деревне Калужской области и год в Калуге. Там же начал писать в местной газете, женился, стал отцом.

Когда в 1956 году родителей поэта реабилитировали, он вступил в КПСС. Не потому, что так было сытнее, а искренне поддерживая ленинские идеалы.

Как сказал герой другого великого грузинского писателя, Нодара Думбадзе: «Я хочу, чтобы в партии было больше хороших людей!».

Семья Окуджавы перебралась в Москву. Поэт начал завоевывать популярность как бард — сперва пел в дружеских компаниях, потом слава о нем закружила по Москве, а после на магнитофонных бобинах расползлась по Союзу. Скоро его песни начала напевать вся страна, их тексты переписывали в самиздатовских сборниках.

К Окуджаве стали обращаться киношники. После триумфа «Белорусского вокзала» его песни зазвучали в фильме «Женя, Женечка и „катюша“», «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Приключения Буратино», «Покровские ворота». Поэт легко справлялся и с водевильными куплетами, и с лирикой.

Власти довольно лояльно относились к фронтовику с гитарой: ему устраивали сольные вечера, отдельные концерты. Конечно, не в Колонном зале — слишком маленьким он был бы на той сцене, худенький невысокий человек с «семистрункой», который пел о голубом шарике, гусарах и прекрасной даме.

Пластинки с песнями Окуджавы выходили, по меркам СССР, небольшими тиражами и тут же разметались с прилавков. Такой же была судьба его книг, сборников стихов и прозы.

Последняя была менее удачной, но тоже расхватывалась с прилавков: прекрасные песни сделали автору имя, и не читать его было просто неприличным.

Знаменитый пародист Александр Иванов посвятил Булату Окуджаве такую эпиграмму: «Читатель наш рожден был хватом, Да жаль его — сражен Булатом!»

Смерть в Париже

Окуджаве выпало наблюдать за тем, как догорел СССР и появилась новая страна — Россия. Последние годы он провел на даче в Переделкине, изредка выезжая с концертами.

Его политические взгляды тоже претерпели изменения: в 1989 году поэт вышел из партии, в печати появились стихи, обличающие советский строй.

Поэт и исполнительных собственных песен Булат Окуджава на вечере поэтов и писателей — авторов молодежного журнала «Юность» / РИА «Новости»

Стоит заметить, что тут Окуджава был не одинок: годы гласности и перестройки настолько заморочили людей, что они готовы были проклинать Сталина и винить его персонально во всех своих бедах. Мысль о том, что не генералиссимус писал миллионы доносов, дошла значительно позже и далеко не до всех.

Во время поездки по Франции летом 1997 года Окуджава заболел гриппом, который дал осложнения. Помочь парижские медики не смогли. Поэт умер в статусе незыблемого классика, приняв крещение перед самой смертью. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Как сложилась судьба родных Окуджавы

Через год после развода с Окуджавой, в 1956-м, Галина Смольянинова умерла от сердечной недостаточности. Их второго ребенка (дочка скончалась в младенчестве), 11-летнего сына Игоря воспитывали бабушка и дедушка.

Довольно скоро мальчик перестал ладить с отцом, хотя тот сделал все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался.

Игорь увлекся наркотиками, чуть не получил срок за содержание притона. Отец старался заботиться о сыне (именно благодаря его хлопотам тот не сел за решетку), находил хороших врачей, забирал на дачу в Переделкино. Но окончательно «вытащить» уже взрослого мужчину так и не смог — он умер на пять месяцев раньше самого поэта.

Антон, сын от второго брака Ольгой Арцимович, стал музыкантом и композитором. Он сделал аранжировки песен отца, писал для рекламы, театров и кино. Сейчас помогает своей матери в работе в Государственном мемориальном музее Булата Окуджавы.

Поэт, писатель, автор и исполнитель песен Булат Окуджава, 1976 год / РИА «Новости»

Брат поэта (как, впрочем, и он сам) оказался попросту оболган в последней биографической книге из серии «ЖЗЛ». Признанный иноагентом автор приписал Виктору наследственное сумасшествие, несмотря на решительные опровержения со стороны друзей и знакомых Окуджавы-младшего.