08 июля 2026 19:25 «Беги, Форрест, беги». Главному добряку Голливуда Тому Хэнксу — 70 0 0 0 Фото: Том Хэнкс. Photo Image Press / www.globallookpress.com Культура

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Тому Хэнксу исполнилось 70 лет. Для миллионов зрителей по всему миру он не просто голливудская знаменитость, а тот самый парень, который научил верить в чудо и дружбу. Не даром актер получил репутацию самого доброго человека в Голливуде. Хотя и его не обходили стороной скандалы и подозрения в неискренности. Обо всем этом — в материале 360.ru.

Детство Тома Хэнкса Томас Джеффри Хэнкс родился 9 июля 1956 года в калифорнийском городе Конкорд. Мать была португалкой, работала в больнице. Отец трудился поваром. Кстати, его английские корни уходили родством прямо к матушке 16-го президента Авраама Линкольна — Нэнси Хэнкс. Однако даже самые знаменитые предки не способны сохранить семью. Родители развелись, когда Тому было пять лет. По законам штата того времени, его и старших сестру с братом оставили с отцом, младшего — с матерью. Будущая звезда экрана рос верующим, застенчивым и тихим мальчиком, которого особо не замечали ни одноклассники, ни учителя. Он мечтал стать астронавтом и с удовольствием играл в детских спектаклях. Пробовал свои силы в американском футболе и легкой атлетике. Чемпионом, правда, не стал, но попал в спортивный раздел школьного ежегодника. А еще играл в оркестре на казу (русский аналог этой штуки — расческа с папиросной бумагой на зубьях).

Фото: Американский народный инструмент казу. Jacek Halicki / Википедия

Первые шаги в театре После школы Хэнкс сделал выбор в пользу сцены. Сначала он изучал театральное искусство в колледже, а через два года перевелся на отделение драмы в ВУЗ Сакраменто. Но там продержался недолго: однажды парня не взяли в университетский спектакль и он, расстроившись, решился пойти на пробы в городской театр. Там Хэнкса заметил режиссер Винсент Доулинг и пригласил на стажировку в штат Огайо — на Театральный фестиваль Великих озер в Кливленде. Молодой человек тут же бросил университет. Правда, учиться все равно пришлось, причем не только сценическому мастерству, но и работе с освещением, сценографии, секретам декораций и реквизита. Наука не прошла даром: спустя три года начинающий актер получил премию Кливлендского круга критиков за лучшую мужскую роль в романтической пьесе Вильяма Шекспира «Два вернонца». Там Хэнкс, кстати, сыграл редкую для себя роль злодея — вероломного интригана Протея.

Фото: Том Хэнкс и Элизабет Кемп в х/ф фильм «Он знает, что вы одни», 1980 год. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / www.globallookpress.com

Первые фильмы Успех окрылил парня. Он отправился покорять кино и довольно скоро получил маленькую роль в малобюджетном ужастике «Он знает, что вы одни». Персонажа Хэнкса должен был укокошить убийца-психопат, но актер настолько понравился режиссеру, что сценарий переписали и экранный студент-психолог Эллиот остался в живых. Следующим поворотным моментом стал сериал «Закадычные друзья». Шоу продержалось всего пару лет, но Хэнкс, который исполнял одну из главных ролей, показал себя как неплохой комедийный актер. Ему предложили сыграть героя в картине «Лабиринты и монстры», потом последовали фильмы «Всплеск» и «Мальчишник». Набирая популярность, Хэнкс согласился сыграть в американском ремейке французской ленты «Высокий блондин в черном ботинке» — «Человек в одном красном ботинке». Актеру выпала роль, которую в оригинале исполнял блистательный Пьер Ришар и до его уровня дотянуться даже близко не получилось. Картина с терском провалилась в прокате.

Фото: Том Хэнкс и Лори Сингер в фильме «Человек в красном ботинке», 1985 год. KPA / www.globallookpress.com

Суперзвезда кино Прорыв к статусу международной звезды состоялся в 1988 году. Хэнкс сыграл 12-летнего мальчика, который очутился в теле взрослого мужчины. Эта роль принесла актеру первую номинацию на «Оскар» и первый «Золотой глобус». А сам фильм «Большой» посмотрели миллионы зрителей США, Европы, СССР. Да во всем мире его смотрели!

Фото: Том Хэнкс и Элизабет Перкинс в фильме «Большой», 1988 год. KPA / www.globallookpress.com

Началось время триумфа Хэнкса. В 1993 году он кардинально сменил амплуа, сыграв больного СПИДом адвоката Эндрю Бекетта в драме «Филадельфия». Чтобы достоверно передать физическое состояние умирающего человека, актер сильно похудел. Сложная роль принесла ему первую статуэтку Американской киноакадемии. А через год история недалекого паренька, ставшего свидетелем важнейших исторических событий, сделала Хэнкса суперзвездой. Фильм «Форрест Гамп» отхватил шесть «Оскаров», а фраза «Жизнь — как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется» стала одной из самых цитируемых в мировом кино.

Фото: Том Хэнкс в роли Фореста Гампа, 1994 год. KPA / www.globallookpress.com

После такого успеха Хэнкс мог выбирать любые проекты. Актер старался участвовать в разноплановых картинах и редко ошибался в их будущем успехе. Так его фильмография пополнилась военной драмой «Спасти рядового Райана», мистической историей «Зеленая миля» и лентой «Изгой», которая принесла «Золотой глобус». Новый, XXI век тоже оказался щедр к Хэнксу. Он трижды засветился в роли профессора Роберта Лэнгдона в экранизациях романов Дэна Брауна «Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно», сыграл в байопике «Поймай меня, если сможешь», драме «Чуде на Гудзоне» и триллере «Капитан Филлипс». Да что там, он даже в «Симпсонах» был!

Фото: Кадр из к/ф «Код Да Винчи», 2006 год. Columbia Pictures / www.globallookpress.com

Отдельно стоит выделить работу актера в «Облачном атласе» легендарного Тома Тыквера и братьев/сестер Вачовски. Хэнкс мастерски сыграл шесть абсолютно непохожих ролей. Фильм получился сложным и длинным, так что не стал лидером проката. Но поклонники хорошего кино высоко оценили эту работу. Хэкнс зарекомендовал себя как актер, который может сыграть решительно любую роль в любом жанре: от обычного непримечательного человека до Уолта Дисней в «Спасти мистера Бэнкса», от жесткой драмы до удивительно романтической фантазийной картины Уэса Андерсона, от телефильмов до озвучивания персонажей мультфильмов.

Фото: Том Хэнкс и Эмма Томпсон, кадр из к/ф Кадр «Спасти мистера Бэнкса», 2013 год. PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Личная жизнь Хэнкса Хэнкс впервые женился в 1978 году на актрисе Саманте Льюис. У них родились двое детей: Колин, ставший известным актером, и Элизабет — сегодня она писательница и журналистка. Однако отец провел с детьми не так много времени: актерский брак распался спустя девять лет. Через год после развода Хэнкс женился второй раз и снова на коллеге, Рите Уилсон. Они познакомились в 1981 году на съемках телекомедии «Друзья по переписке», но сблизились позже. От этого брака родилось двое сыновей — Честер и Труман. У актера трое внучек, которым они с женой с удовольствием посвящают все свободное время.

Фото: Свадьба Тома Хэнкса и Риты Уилсон, Лос-Анджелес, 30 апреля 1988 года. IMAGO/Ralph / www.globallookpress.com

Красивую картинку портят некоторые подробности о сыне Хэнкса Честере. Он с 16 лет был наркозависим. В погоне за карьерой рэпера он устраивал потасовки, громил номера в отелях и устраивал аварии, сыпал оскорблениями в соцсетях. Не сажали парня только из-за знаменитого отца, который улаживал конфликты с помощью связей и больших денег. Со временем родителям удалось таки впихнуть сына в надежный реабилитационный центр. Если это и помогло, то точно не от дурного характера: через пару лет после выписки Честер снова начал ввязываться в скандалы, выступал против вакцинации во время пандемии и устраивал судебные тяжбы с бывшей подружкой. Что до братьев и сестер Хэнкса, то они, может, и не так знамениты, но вполне успешны. Старшая Сандра стала писательницей, Ларри — профессором энтомологии в университете Иллинойса. А младший Джим выбрал актерскую стезю и даже выступал дублером знаменитого брата в фильме «Форест Гамп».

Интересно Капитал Тома Хэнкса оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Вместе с активами жены Риты Уилсон состояние супругов превышает 500 миллионов долларов, что делает их одной из самых состоятельных и влиятельных пар Голливуда. Среди прочего они владеют внушительным портфелем недвижимости общей стоимостью не менее 150 миллионов. Сейчас базовая ставка Хэнкса за один фильм начинается от 25 миллионов долларов. А самый большой гонорар он получил за фильм «Полярный экспресс» — около 100 миллионов долларов.

Обвинения Хэнкса Говорят, что секрет зрительской любви к Хэнксу кроется не только в его таланте, но и в репутации. Его называют «папой Америки» и «самым добрым актером Голливуда» . Журналисты отмечают, что он невероятно вежлив и приветлив в общении с коллегами, поклонниками и прессой, всегда готов ответить на вопросы и сделать фото на память. Видимо, такой слащавый образ многих натолкнул на мысль о неискренности актера. Ну, действительно, нельзя же быть милым решительно всегда и со всеми! И вот по этой или по какой-то другой причине родилась теория о скрытом нацизме Хэнкса и его страсти коллекционировать предметы Третьего рейха. Тут ноги растут из признаний актера, что он фанат истории Второй мировой войны. Хэнкс выступал продюсером множества военных исторических проектов. Там на съемках действительно использовали подлинный реквизит, в том числе и вещи фашисткой Германии. Однако их предоставили сторонние и частные коллекционеры.

Фото: Кадр из к/ф «Спасти рядового Райана», 1998 год. Globe Photos / www.globallookpress.com

Также конспирологическое движение QAnon обвиняло актера в том, что он не только нацист, но якобы близкий друг покойного Джеффри Эпштейна со всеми вытекающими пороками и принадлежит к глобальному заговору элит. Правда, из доказательств только туманная ссылка на слова некоего «высокопоставленного правительственного чиновника, близкого к президенту». Очевидно, что масло в этот огонь подливают политические воззрения актера. Он давний сторонник Демократичной парти США, жертвовал деньги (и немалые!) многим политикам, агитировал в их пользу на своих страницах в соцсетях. И, разумеется, всегда с восторгом принимал и рекламировал любые их новинки, вроде Black Lives Matter.

Фото: Том Хэнкс и его мульт-персонаж ковбой Вуди, Лондон, 28 мая 2026 года. Stephen Lock / i-Images / www.globallookpress.com

Интересные факты о Томе Хэнксе Актер действительно страстный коллекционер, но собирает исключительно винтажные печатные машинки. А еще он запустил мобильное приложение, имитирующее работу на старой печатной машинке. Оно возглавило топ App Store в год выхода.

Хэнкс — успешный писатель. Его сборник рассказов «Уникальный экземпляр» и роман «Грядущий шедевр киноиндустрии» стали бестселлерами, принося регулярные авторские отчисления. Интересно, были бы они так популярны, воспользуйся актер псевдонимом?

Во время посещения Белого дома в 2004 году Хэнкс узнал, что у тамошних журналистов нет приличной кофеварки. Актер купил для пишущей братии самую крутую кофемашину, а потом присылал новые модели в 2010 и 2017 годах. Правда, это скорее говорит не о заботливости знаменитости, а о скаредности его фаворитов — президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Фото: Том Хэнкс и президент Барак Обама, Вашингтон, 22 ноября 2016 года. Cheriss May / www.globallookpress.com

Всякий раз, когда актер находит какие-либо потерянные вещи — перчатки, студенческие билеты и прочее — он выкладывает сообщение об этом в социальных сетях, чтобы вернуть владельцам пропажу.

Хотя Хэнкс вырос католиком, но незадолго до второго брака с актрисой Ритой Уилсон перешел в греческое православие. В 2019 году он и вся его семья даже получили гражданство Греции.

В 2013 году Хэнкс публично признался, что страдает сахарным диабетом второго типа. Виной этому стали набор и сброс веса для различных ролей в фильмах, а также генетика. Актер переменил образ жизни, стал придерживаться здорового питания и избегать «опасных» ролей.

Том Хэнкс в свои 70 лет остается живой легендой и неотъемлемой частью истории мирового кино. Сегодня у актера в активе два «Оскара», пяток «Золотых глобусов», один «Сатурн», семь премий «Эмми» и серебряный медведь Берлинского кинофестиваля, по два награды от Национального совета кинокритиков и Гильдии киноактеров США и даже премия канала «MTV». А главное - любовь зрителей всего мира.