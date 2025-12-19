Аналитики рассказали о влиянии новогодних представлений на семейные путешествия

В России наблюдается ажиотаж вокруг детских новогодних представлений. Спрос на них по сравнению с прошлым годом в крупных городах, особенно в таких, как Москва и Санкт-Петербург, вырос вдвое.

«Важно, что растет не только количество, но и разнообразие событий: появляются новые форматы привычных постановок, набирают популярность ледовые шоу. Теперь родителям проще подобрать мероприятие по бюджету и заранее запланировать яркие впечатления для детей», — заявила гендиректор сервиса Kassir.ru Елена Глуховская.

Все чаще детские спектакли становятся поводом для семейных путешествий. В выигрыше оказываются регионы, в которых развита инфраструктура и богат выбор мероприятий. На грядущие новогодние праздники уже сейчас забронировали на 17,5% больше квартир, сдаваемых посуточно, чем в прошлом году.

Родители хотят подарить незабываемые семейные воспоминания не только детям, но и самим себе. Для многих это повод устроить мини-путешествие по Уралу или Сибири: активно обмениваются туристами Тюмень и Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

«Новогодние представления, елки и ледовые шоу помогают сохранить баланс между интересами взрослых и юных путешественников: дети получают те эмоции, за которыми едут на зимние каникулы, а взрослые — пространство для совместного отдыха и собственных впечатлений», — рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов.

Главными культурными точками притяжения традиционно станут Москва и Санкт-Петербург. Самые популярные мероприятия — ледовое шоу «Белоснежка» Евгения Плющенко, спектакль на воде «Сказка о царе Салтане», а также музыкальная сказка «12 месяцев» в Краснодаре.

Хотя до Нового года осталось чуть больше двух недель, время выбрать подходящее направление для путешествия и досуга еще есть. Билеты на детские новогодние события обычно не приобретают заранее: в среднем такие покупки делают за четыре дня до мероприятия, поскольку хотят быть уверены, что поход действительно состоится. Однако раннее бронирование позволяет подобрать наиболее оптимальные варианты.