Сегодня 22:48 «Аксинья Григория торопит». Как предсказать 7 февраля погоду на весну Историк Сапелкин объяснил, за что изгнали из Константинополя Григория Богослова 0 0 0 Фото: Зима на набережной реки Синичка в Красногорске / Медиасток.рф Эксклюзив

Культура

Праздники

Природа

Птицы

Погода

Мужчины

Приметы

Народный праздник 7 февраля, известный как Григорий-весноуказатель, испокон веков считался днем, когда природа дает важные подсказки о будущем. В это время чествовали Григория Богослова и внимательно наблюдали за погодой, веря, что она может предсказать не только грядущую весну, но и характер целого года. За что Церковь чтит Григория Богослова и на что именно обращали внимание предки, чтобы предсказать погоду в будущем — в материале 360.ru.

Что известно о Григории Богослове В Григорьев день 7 февраля чествуют Григория Богослова, которого называют одним из отцов Церкви. Он жил в IV веке, то есть в период раннего христианства. «В это время жило очень много великих святителей и богословов, тех людей, кто активно пытался постичь суть Бога как явления, разобраться в процессах творения, в чуде явления Бога на Землю», — рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин. Собрание сочинений Григория, который был другом и сподвижником еще одного отца Церкви Василия Великого, включает в себя 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. «Трактования Григория божественных чудес, его молитвенные подвиги во многом сформировали образ православной церкви, которую мы знаем», — отметил Сапелкин.

Фото: Russian Look/ Параскева Пятница, Григорий Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст / www.globallookpress.com

Григорий Богослов стал священнослужителем очень рано — в возрасте 30 лет. Довольно быстро он возглавил кафедру в Константинополе. Перед этим она была в руках у ариан, которые по сути были раскольниками и не признавали божественную суть Христа. Богослов же вел с ними дискуссии, за что его обвиняли в проповедях о многобожье: Бога-Создателя, его Сына Христа и Святого Духа.

Григория Богослова даже пытались убить. В итоге святителя изгнали из Константинополя. Он же противостоял своим противникам молитвенно. Николай Сапелкин

На втором Вселенском соборе его речи и доказательства о триединстве Бога были настолько убедительны, что Григория признали законным главой Константинопольской кафедры — он стал архиепископом Константинопольским. В многочисленных трудах Григорий как миссионер проповедовал слово Божье. Его основные богословские работы — это послания. «Фактически это развернутые письма, где он толковал разные проявления божественной сути», — отметил Сапелкин. В отличие от Василия Великого, у Богослова нет подробных исследований, однако его полемичные и очень энергичные произведения многих современников цепляли за душу.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Приметы Григорьева дня В Григорьев день традиционно ожидали первых признаков весны, о чем красноречиво говорит поговорка: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил». В поговорке имеется ввиду Аксиньин день 6 февраля, который также называли полузимницей. В этот день поминали святую Ксению Миласскую. Обычно в сибирских губерниях на праздник приходилась середина зимы. Однако Григорьев день ценился не только как вестник скорого тепла, но и как своеобразный «синоптический ключ» года. По народным наблюдениям, погода 7 февраля позволяла заглянуть далеко вперед, предсказывая характер не только предстоящего месяца, но и целого сезона, а иногда и особенности всего следующего года. Вот некоторые погодные приметы: Особенно внимательно следили за первой половине дня — такая же погода будет в первой половине следующей зимы, верили предки. Соответственно, погода во вторую половину Григорьева дня предсказывала характер второй половины следующей зимы;

Снег в Григорьев день означал позднюю весну и позднюю следующую зиму;

Пение птиц говорило о скорых морозах в феврале;

Мерцающие звезды накануне ночью — к скорым морозам и метелям;

Солнце на небе — к позднему лету;

Фото: Виды города Дзержинский / Медиасток.рф

Сороки слетаются на нижние ветки деревьев — скоро будет сильный ветер;

Обращали внимание даже на поведение домашних животных. Например, если кошка на Григорьев день спит, прикрывая мордочку лапой, люди ждали скорых крепких морозов;

А разлитое случайно молоко означало скорую внезапную радость. Кроме того, в этот день были определенные народные ритуалы, при выполнении которых в будущем должен был ждать успех. Например, славяне старались сделать на Григория хотя бы одно доброе дело по отношению к другому. Если это получилось, люди верили, что следующий год обязательно будет удачным. Был и ритуал, который привлекал богатство: под порогом прятали кусок сахара в белом платке. Затем зажигали свечу и обходили дом по часовой стрелке три раза. После проделанного было обязательно молчать до следующего дня.

Фото: Медиасток.рф

Мужчины должны были принесли на Григорьев день домой хлеб и соль. Считалось, что в этом случае семья точно не будет голодать. Что еще было принято делать в Григорьев день: Ходить в гости;

Интересоваться самочувствием пожилых людей;

Подавать милостыню;

Мужчинам следует дарить цветы своим женщинам — это сулит счастьем обоим;

Это отличный день для начала сложного и важного дела.