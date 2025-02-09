Сегодня 02:18 «Гневить его не стоит». Что категорически нельзя делать в Златоустьев день 9 февраля 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Православные 9 февраля отмечают Златоустьев день — вспоминают Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и богослова. В этот день празднуется перенесение мощей великого христианского учителя в Константинополь. В народе этот праздник еще называют Златоустьев огонь, так как в этот день было принято чтить печной огонь. Что можно и нельзя делать 9 февраля — в материале 360.ru.

Родился и крестился: судьба Иоанна Златоуста «Родился Иоанн в IV веке в Антиохии в очень богатой семье. Он получил хорошее образование, был адвокатом и приобрел славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн крещен и уходит в пустыню. Там он проводит четыре года. А когда возвращается в Антиохию, принимает духовный сан и начинает читать проповеди», — рассказала 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Вскоре после этого Иоанна Златоуста избрали архиепископом Константинопольским. Свое прозвище он получил за талант проповедника и несвойственное тому времени красноречие. За всю жизнь священник написал множество богословских и аскетических трудов, рассказала Фоминых.

Фото: Freepik

Домашний очаг и заговоры в Злотоустьев день «С особым вниманием нужно относиться к домашнему очагу: и в прямом, и в переносном смысле. Наши предки имели даже особый обычай, обряд, который позволял обеспечить семье мир и достаток на весь следующий год», — поведала профессор. Для обряда необходимо было заранее просушить дрова и нащипать лучину — все поленья должны были загореться разом. Также в Златоустьев день произносили заговор от зубной боли. «Лазарева Суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и во век не болели», — привела слова заговора Фоминых.

Фото: Konstantin Tarusov/Russian Look / Global Look Press

Церковные обряды на 9 февраля Утром 9 февраля предки отправлялись в церковь, зажигали свечи и молились. Иоанн Златоуст помогает в учении, а также во всех семейных делах. «Считалось, что он поможет обязательно тем, кто ищет свое место в жизни. Иоанн Златоуст, будучи человеком грамотным, образованным, красноречивым — он целиком способствует духовному развитию. Он считался заступником людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и отчаялись встретить понимание, поэтому Златоустов день считался у народа праздником именно добра и взаимопонимания», — рассказала собеседница издания. В этот день категорически запрещалось обижать друг друга, выяснять отношения и спорить. Предки знали, что святитель Иоанн — человек добрый, который содержал больницы, приюты, гостиницы для больных странников.

«Гневить его не стоит. Он может наказать болезнью» Наталия Фоминых Профессор РЭУ имени Плеханова.

Строгие запреты в Златоустьев день

В Златоустов день запрещалось совершать крупные покупки, сорить деньгами. По словам Фоминых, считалось, что это обязательно разрушит жизнь человека, не будет никакой радости и удачи. В этот день дурной приметой считалось что-то дарить и получать подарки, поскольку это могло навести порчу. «Наши предки старались подарить что-нибудь друг другу мелкое, но от всей души. Дорогой подарок обязательно разрушит в будущем добрые отношения», — рассказала профессор. Также нельзя покупать обувь или одежду. Считали, что с обувью и одеждой в дом можно принести порчу. Девушкам и женщинам в этот день нельзя было играть с кольцом.

Фото: Freepik

«Если девушка кольцо на пальце крутит, поворачивает, трет камень, то жди, что парень, жених, муж начнут искать отношения на стороне», — отметила Фоминых. В Златоустов день нельзя обижать кошек и собак, нельзя даже ругать их словесно. В этот день готовили пироги-расстегаи. Это угощение должен съесть каждый член семьи, согласно поверью, это привлечет достаток в дом на следующий год. Также нужно посетить могилы родных и близких, приготовить им рисовую кашу, пироги и компот.

Фото: Freepik

Приметы в Златоустьев день В этот день можно было предсказать погоду на будущее. «Если луна покраснела, розовым окутана, то будет очень сильный ветер, если в этот день стоит ясная погода и солнце греет сильно, то уже рядышком весна, она будет не только теплой, но и очень ранней, а если звезд на Златоуста не видно, то ожидай снегопада», — рассказала Фоминых. Если облака идут против ветра, то ожидаются снегопады. Если после метели на снежных сугробах закручиваются гребни, то будет хороший урожай. «На Иоанна Златоуста смотрели за собакой пристально. Если собака во дворе ложилась спиной на снег и каталась по снегу, значит будет вьюга», — отметила профессор.

Эзотерик — о важности Дня Иоанна Златоуста Эзотерик Сергей Шмелев в беседе с 360.ru дополнил список примет на Златоустьев день. «Пустить ли тепло в свой дом и семью решать каждому, но в данный день будет мощная возможность это сделать. У кого есть печь или камин, важно подготовить все заранее. Если делаете что-то, относитесь как к полноценному настоящему ритуалу. Как подпитаете, так и получите», — отметил собеседник 360.ru. Огонь — это неоднозначная стихия. На Руси считали, что от того, как затопить печь, зависит достаток и гармония в семье. Он подчеркнул, что все поленья в печи или камине должны загореться полностью. «Категорически строго нельзя дарить подарки и получать. По вере людей наших предков — это к беде. В этот день многие нечистые люди те, кто заключил договор силами тьмы, делают сильные порчи. И весьма деструктивные, разрушающие», — заключил Шмелев.