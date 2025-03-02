02 марта 2025 19:12 Зима красиво попрощалась, дело за весной. Когда она действительно настанет? Вильфанд: весна придет, когда женщины снимут куртки 0 0 0 Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Масленица 2025

Последний день Масленицы, который в 2025 году выпал на 2 марта, всегда ознаменовывал собой наступление весны. Со всей неделей также связывали погодные приметы на весенние месяцы и лето. Стоит ли им верить и каким может выдаться это время, выяснил 360.ru.

Погодные приметы на Масленицу Люди веками наблюдали за природой и погодой, делая определенные выводы и передавая знания из поколения в поколение. Приметы нельзя считать научными, но многие до сих пор верят в их точность и используют для планирования сельскохозяйственных работ. За погодными явлениями следили всю Масленичную неделю, расписывая их по дням. К Прощеному воскресенью присматривались особо, ведь в этот день надолго прощались с зимой, сжигая ее чучело на костре. Считалось, что если в воскресенье стоит солнечная погода, то лето будет жарким и сухим. Дождь или снег говорили о дождливой и прохладной летней погоде, а мороз сулил хороший урожай овощей и зерновых.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / www.globallookpress.com

Можно ли верить в приметы Масленичной недели? Метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с 360.ru заметил, что 2 марта, на которое пришлось Прощеное воскресенье, снег выпал, но его совсем немного. «На станциях Московской области от одного до семи сантиметров, везде меньше — от одного до пяти-шести, и то не всюду снег лежит. <…> Если говорить о климатических характеристиках, то сугробы в начале марта должны составлять 35-36 сантиметров», — подчеркнул он.

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / www.globallookpress.com

Вильфанд добавил, что метеорологи проверили абсолютно все существующие народные приметы, а не только касающиеся последнего дня Масленицы.

Оказалось, что все эти приметы на уровне случайного гадания. <…> Иногда оправдываются, иногда нет. <…> Методические прогнозы оправдываются заметно лучше. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

К народным приметам, заметил собеседник 360.ru, можно относиться по-разному. К тому же их собирали в другую климатическую и экологическую эпоху. «Вот тогда они — в кавычках — работали, а сейчас не работают. Все равно трудно понять, как эти приметы возникали, потому что регулярные метеорологические наблюдения начались совсем недавно», — пояснил он.

Интересно В книге «Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы» Евгения Борисенкова и Василия Пасецкого собраны все народные приметы с начала XIV–XV веков. В книге «Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы» Евгения Борисенкова и Василия Пасецкого собраны все народные приметы с начала XIV–XV веков.

Вильфанд еще раз отметил, что определить отношение к приметам сложно, и назвал их субъективными. «Всегда нужно искать научное обоснование, а его нет. И статистические исследования тоже говорят, что нет», — сказал метеоролог. С ним согласился и синоптик Александр Шувалов, заявив, что существуют только имеющие под собой физическое обоснование приметы.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда придет тепло и какой будет весна Шувалов пообещал скорую весну и даже назвал дату, когда в Москве полностью сойдет снег. «Думаю, что 8 марта в Москве уже сойдет снег. <…> Погода будет несколько неоднородной: первые три дня с мокрым снегом, дождем, днем — плюсовые температуры порядка + 1…+3 градуса. Четверг–пятница, скорее всего, уже без осадков. Два дня Балканского антициклона и дневной температуры до +5…+7 градусов», — рассказал он.

Вильфанд подчеркнул, что понятие холода и тепла не абсолютное: кто-то под теплой погодой подразумевает одну температуру, кто-то — другую.

Интересовался у физиологов, модельеров одежды, как понимать теплую погоду. Большинство исследователей в этих направлениях сказали, что люди снимают демисезонную одежду — куртки, плащи, — когда дневная температура превышает 15 градусов. Такой температурный фронт по климатическим характеристикам в Москве наступает во второй половине апреля. Роман Вильфанд

Метеоролог призвал набраться терпения и пошутил, что столица сразу же становится красивее, когда люди сбрасывают куртки. «Потому что на улицы выходят женщины в весенней одежде, и никто уже не спрашивает, когда наступит весна. Вот она — видна воочию», — сказал он.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / www.globallookpress.com

В целом температура в марте в Москве и Московской области, по словам Вильфанда, будет выше нормы.

Под теплом метеорологи понимают аномалию, отклонение от средних значений. Но их рассчитывают за последние 30 лет. Температура нынешнего марта прогнозируется выше того среднего значения, которое усреднено за последние 30 лет. Роман Вильфанд

Мокрый снег, который выпадет в течение недели, днем будет подтаивать: ночами ожидается небольшой минус, а в светлое время суток — +1…+5 градуса. «Зима с нами очень красиво прощалась, была замечательная погода. Ночные температуры — до -15, даже до -20-21 на севере и юго-востоке Московской области. Дневные — положительные, +2…+3 градуса. Но самое главное — солнце было», — подчеркнул Вильфанд.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Сейчас, по его словам, наступает период циклонической деятельности: воздушные массы перемещаются с юга и юго-запада, воздух теплый, различие между ночной и дневной температурой небольшое.

Дневная температура установится на уровне 0…+5, ночью — -4…+1 градус. Погода, еще раз обратил внимание метеоролог, будет теплой, но по сравнению с нормальными, обычными значениями. Давление снизится на 20-25 миллиметров ртутного столба, но к следующим выходным придет в норму.

Температура прогнозируется около +2…+5 градусов 8 марта, совсем небольшие осадки. Роман Вильфанд

До середины апреля, заключил он, воздух будет холоднее +15 градусов. Прогноз о том, каким будет лето, Вильфанд и Шувалов давать прежде времени не стали.