Заряжал воду и ругался с Кашпировским. Чем запомнился россиянам Аллан Чумак
Больше 30 лет назад в СССР проклюнулись первые легальные экстрасенсы. Одним из самых известных в этой компании был Аллан Чумак, бывший спортсмен и журналист. Он заставил множество жителей СССР тащить к экранам телевизоров банки с водой — кудесник обещал зарядить жидкость целительной энергией. Сегодня знаменитому целителю исполнился бы 91 год.
Биография Аллана Чумака
Аллан Чумак родился в 1935 году в Москве. Своим именем он был обязан отцу-переводчику. Впрочем, тот и другим своим сыновьям дал необычные имена: старшего назвал Роберт, младшего — Вальтер. Первый впоследствии выбрал путь актера, второй в итоге стал предпринимателем.
Школьные науки и дисциплина плохо давались Аллану. Единственная наука, которой лежала душа — астрономия. Парень зачитывался книгами о звездах и планетах, был завсегдатаем на лекциях в Московский планетарий. Также интересовался культурой, философией и религией Индии. Но больше всего любил легкую атлетику и велоспорт.
С горем пополам окончив школу, Чумак поступил в Государственный центральный институт физической культуры и после окончания ВУЗа стал работать тренером по велоспорту. Однажды его пригласили в качестве эксперта и комментатора в Главную редакцию спортивных программ.
Телевиденье дало толчок для резкой перемены жизни: как ни был хорош тренер, он быстро сообразил, что в кадре сильно проигрывает по сравнению с настоящими профессионалами. Поэтому в 29 лет Чумак поступил на факультет журналистики МГУ.
Роберт Чумак служил актером театра и был женат на популярной певице тех времен Алле Иошпе. В их доме часто собирались известные люди. Так, благодаря старшему брату, Аллан был на короткой ноге со многими знаменитостями и это серьезно помогало ему в работе.
Дар целителя
Со временем Чумак сменил кресло спортивного комментатора на место редактора в Главной редакции телеинформации Агентства печати «Новости». Готовил сюжеты для программы «Время», вел репортажи. Женился, стал отцом, развелся и снова женился, справил 40-летие. Все как у людей.
Однажды в конце 70-х готовили большой разгромный материал о магах, колдунах и экстрасенсах, которые начали тайно практиковать в СССР. Чумак отправился лично знакомиться со своими героями и, по его словам, во время одной из таких встреч почувствовал, что сам видит ауры и потоки энергии вокруг людей.
В голове журналиста поселился некий мужской голос. Он объяснял устройство мироздания, основы энергоинформационного обмена и азы лечения болезней пассами рук. Скоро волшебных спикеров сильно прибавилось. Являлись они посреди ночи или рано утром.
Сменяя друг друга, читали лекции, да еще и требовали, чтобы Чумак аккуратно их конспектировал, а потом устраивали экзамены. При этом незримые гуру запрещали использовать гипноз и требовал молча передавать энергию через жесты и предметы.
Обычно голоса в голове — довольно тревожный признак. Но Чумак не стал обращаться к помощью. Да и зачем — он уже был сам себе доктор: волшебными пассами вылечил давнюю травмы колена, полученную в молодости. После этого начал тренироваться на друзьях и знакомых, пока в 1989 году его не зазвали на Центральное телевидение.
Небольшой нюанс — все эти удивительные истории о внезапном просветлении и голосах в голове мир узнал только в 2007 году из книги-автобиографии «Тем, кто верит в чудо». До этого Чумак не распространялся, откуда у него «дар целителя».
Время славы
Конец 80-х годов был непростым для жителей умирающего СССР. Пустые полки магазинов, бесконечные очереди за самыми простыми товарами, да и те отпускали по талонам. Зарплату давали натурой — водкой, стиральным порошком, а то и вообще не платили месяцами. И фоном — горящие синим пламенем коммерческие киоски во время разборок «братков».
Измотанным людям было страшно смотреть в завтрашний день, нужна была хоть какая-то отдушина. И она появилась — пришли экстрасенсы, контактеры с НЛО, шаманы с бубнами, ведьмы и целители, даже воскрешатели мертвых. Всю эту публику охотно тащили на телевиденье и вся страна смотрела на Юрия Лонго, Джуну, Анатолия Кашпировского.
К Чумаку слава пришла 24 мая 1989 года. В эфире до того неплохой передачи «Это вы можете» он впервые представился целителем. Он молча, по заветам голосов в голове, смотрел в камеру, шевелил губами и делал движения руками: передавал «лечебную энергию» и восстанавливал баланс в организме зрителей.
Экстрасенс рекомендовал ставить перед экранами телевизоров банки с водой, тюбики с кремами, мази. Так они якобы впитывали заряд чудодейственной энергии и становились целебными. Помочь должно было при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердца, опорно-двигательного аппарата, аллергии, кожных патологий и расстройстве нервной системы.
Спустя пару дней после эфира телецентр «Останкино» получил буквально мешки писем от восторженных граждан. Рейтинг взлетел до небес, так что Чумаку выделили постоянное время в ежедневной утренней программе «120 минут». И каждое утро миллионы советских людей в надежде на чудо ставили банки с водой перед телевизорами.
Битва с Кашпировским
Одним из самых непримиримых врагов Чумака стал его коллега по «магическому цеху» Анатолий Кашпировский. Оба почти одновременно попали на телеэкраны, но каждый тянул пальму первенства в свою сторону, к тому же они постоянно мерялись количеством охваченной аудитории.
Говорили, что вражда началась буквально с первой встречи: однажды целители столкнулись за кулисами. Тяжелоатлет Кашпировский решил своеобразно пошутить: взял за руку и резко до боли сжал Чумаку пальцы.
Не удивительно, что после этого при любом удобном случае Чумак называл Кашпировского обычным гипнотизером, работающим в жестком эстрадном жанре. А еще рассказывал, что после сеансов заклинателя энуреза люди «пачками сходили с ума и попадали в психушки».
Кашпировский в ответ напоминал, что он-то — дипломированный врач-психиатр с 25-летним стажем работы в психиатрической больнице. И его выступления шли с благословления Минздрава, причем при постоянном аншлаге. А Чумак украл идею массового телевизионного оздоровления и со своими пассами рук просто примазался к его славе.
Они так и не помирились. Даже после смерти Чумака, Кашпировский, выражая формальные соболезнования его семье, публично назвал покойного «плагиатором».
Примечательно, что еще одна известная целительница того времени, Джуна Давиташвили, считала и Чумака, и Кашпировского своими последователями и подражателями. Дескать это она открыла дорогу нетрадиционной медицине в СССР и «научила лечить людей» обоих спорщиков.
Запрет на Чумака
Между тем настоящие врачи били тревогу: множество людей, поверив Чумаку и его коллегам, вместо того, чтобы нормально лечиться, полагались на сеансы целителей и окончательно подрывали свое здоровье. Медики фиксировали всплеск запущенных стадий онкологии и обострений психических заболеваний.
Минздрав совместно с Российской академией медицинских наук провели масштабный анализ последствий телевизионных сеансов «целителя» Чумака. Официальное заключение гласило: его методы не имеют научной базы и несут скрытую угрозу общественному здоровью. Также не нашли ни одного реального исцеления тяжело больных людей.
Летом 1993 года Верховным Советом РФ принял «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Этот документ напрямую запретил проведение массовых сеансов целительства, в том числе с использованием средств массовой информации.
Для всех нетрадиционных лекарей ввели обязательное лицензирование и Минздрав наотрез отказался такую бумагу Чумаку, чей «бесконтактный метод» через экран телевизора не прошел клинических испытаний.
Жизнь после славы
Пришлось уходить в чистую коммерцию. Чумак создал собственную компанию, проводил платные сеансы в региональных домах культуры и на заводах. Правда, на них приходилось присутствовать лично. Прекрасный доход приносили «заряженные» товары: вода, кремы-мази, аудио- и видеокассеты, а также портреты целителя для прикладывания к больным местам. Нет, это не шутка.
Но то ли бизнес начал проседать, то ли посоветовал кто, а в 1999 году Чумак решил двинуть в Госдуму. Он баллотировался в Самарской области как независимый кандидат — видимо, был уверен в безусловной людской любви на всей территории России. Шалость не удалась: ему припомнили теле-надувательство и целитель с треском проиграл, набрав чуть более 3% голосов.
После фиаско Чумак больше не появлялся в публичном поле. Так — тихо возглавлял Региональный общественный Фонд содействия исследованиям социальных и аномальных явлений. А еще неведомо как получил несколько патентов на свои методы «переноса биоактивной информации». В 2007 году, как уже говорилось выше, выдал на-гора мемуары.
На этом все — жил в Москве, общался только с семьей и немногочисленными друзьями вроде украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*. Чумак кстати, как и его недруг Кашпировский, с 1998 по 2014 годы входил в редакционный совет газеты «Бульвар Гордона».
Аллан Чумак скончался 9 октября 2017 года в возрасте 82 лет. Его кремировали, прах захоронили рядом с родными на Донском кладбище.
Наследники Чумака
Все свое имущество Чумак оставил второй жене и детям — сыну Дмитрию и дочери от первого брака Елене. Наследникам достались двухуровневая квартира в престижном историческом районе Москвы, большой зимний дом в Подмосковье, вилла на побережье Южной Европы, денежные сбережения, авторские права на книги и торговые марки.
Известно, что Елена работала журналистом и вела непубличный образ жизни. А вот Дмитрий несколько раз попадал в криминальные хроники еще при жизни своего знаменитого отца. Зимой 2010 года он поругался с охранником московского ресторана «Курвуазье», достал нож и порезал оппоненту руки.
В 2011-м жертвой преступления стал уже сам Дмитрий. Его схватили при выходе из кафе, затолкали в машину, несколько часов возили по городу, избивали и требовали денег. В итоге похищенный подписал документы на продажу своего дорогого спорткара Lexus ISF. После того, как его отпустили, сын целителя обратился в полицию.
Оперативники выяснили, что организатором похищения был подполковник ФСБ Тимур Гашаев. Он был должен Дмитрию 75 тысяч долларов и очень не хотел их отдавать. Машину Дмитрию вернули, а похитители отправились на семь с половиной лет в колонии.
Вторая жена целителя Людмила Чумак прожил с мужем более 40 лет. Их брак называли очень счастливым. Женщина была полноценным бизнес-партнером и менеджером мужа. Она управляла его делами, составляла графики гастролей, вела переговоры со стадионами, координировала выпуск «заряженных» фотокарточек и прочих предметов.
Аллан Чумак как-то рассказал, что за долгие годы жизни с ним и из-за постоянного «энергетического контакта» Людмила тоже начала «чувствовать руками» и видеть ауру людей. Но развивать этот дар наотрез отказалась, заявив: «Одного экстрасенса на семью более чем достаточно!».
*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.