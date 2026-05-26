Заряжал воду и ругался с Кашпировским. Чем запомнился россиянам Аллан Чумак

Больше 30 лет назад в СССР проклюнулись первые легальные экстрасенсы. Одним из самых известных в этой компании был Аллан Чумак, бывший спортсмен и журналист. Он заставил множество жителей СССР тащить к экранам телевизоров банки с водой — кудесник обещал зарядить жидкость целительной энергией. Сегодня знаменитому целителю исполнился бы 91 год.

Биография Аллана Чумака Аллан Чумак родился в 1935 году в Москве. Своим именем он был обязан отцу-переводчику. Впрочем, тот и другим своим сыновьям дал необычные имена: старшего назвал Роберт, младшего — Вальтер. Первый впоследствии выбрал путь актера, второй в итоге стал предпринимателем. Школьные науки и дисциплина плохо давались Аллану. Единственная наука, которой лежала душа — астрономия. Парень зачитывался книгами о звездах и планетах, был завсегдатаем на лекциях в Московский планетарий. Также интересовался культурой, философией и религией Индии. Но больше всего любил легкую атлетику и велоспорт.

Фото: Аллан Чумак. Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

С горем пополам окончив школу, Чумак поступил в Государственный центральный институт физической культуры и после окончания ВУЗа стал работать тренером по велоспорту. Однажды его пригласили в качестве эксперта и комментатора в Главную редакцию спортивных программ. Телевиденье дало толчок для резкой перемены жизни: как ни был хорош тренер, он быстро сообразил, что в кадре сильно проигрывает по сравнению с настоящими профессионалами. Поэтому в 29 лет Чумак поступил на факультет журналистики МГУ.

Интересно Роберт Чумак служил актером театра и был женат на популярной певице тех времен Алле Иошпе. В их доме часто собирались известные люди. Так, благодаря старшему брату, Аллан был на короткой ноге со многими знаменитостями и это серьезно помогало ему в работе.

Дар целителя Со временем Чумак сменил кресло спортивного комментатора на место редактора в Главной редакции телеинформации Агентства печати «Новости». Готовил сюжеты для программы «Время», вел репортажи. Женился, стал отцом, развелся и снова женился, справил 40-летие. Все как у людей. Однажды в конце 70-х готовили большой разгромный материал о магах, колдунах и экстрасенсах, которые начали тайно практиковать в СССР. Чумак отправился лично знакомиться со своими героями и, по его словам, во время одной из таких встреч почувствовал, что сам видит ауры и потоки энергии вокруг людей.

Фото: Аллан Чумак делает пассы над девочкой. Александр Макаров / РИА «Новости»

В голове журналиста поселился некий мужской голос. Он объяснял устройство мироздания, основы энергоинформационного обмена и азы лечения болезней пассами рук. Скоро волшебных спикеров сильно прибавилось. Являлись они посреди ночи или рано утром. Сменяя друг друга, читали лекции, да еще и требовали, чтобы Чумак аккуратно их конспектировал, а потом устраивали экзамены. При этом незримые гуру запрещали использовать гипноз и требовал молча передавать энергию через жесты и предметы.

Фото: Аллан Чумак рекламирует свою книгу. Said Gadzhiev / www.globallookpress.com

Обычно голоса в голове — довольно тревожный признак. Но Чумак не стал обращаться к помощью. Да и зачем — он уже был сам себе доктор: волшебными пассами вылечил давнюю травмы колена, полученную в молодости. После этого начал тренироваться на друзьях и знакомых, пока в 1989 году его не зазвали на Центральное телевидение.

Интересно Небольшой нюанс — все эти удивительные истории о внезапном просветлении и голосах в голове мир узнал только в 2007 году из книги-автобиографии «Тем, кто верит в чудо». До этого Чумак не распространялся, откуда у него «дар целителя».

Время славы Конец 80-х годов был непростым для жителей умирающего СССР. Пустые полки магазинов, бесконечные очереди за самыми простыми товарами, да и те отпускали по талонам. Зарплату давали натурой — водкой, стиральным порошком, а то и вообще не платили месяцами. И фоном — горящие синим пламенем коммерческие киоски во время разборок «братков». Измотанным людям было страшно смотреть в завтрашний день, нужна была хоть какая-то отдушина. И она появилась — пришли экстрасенсы, контактеры с НЛО, шаманы с бубнами, ведьмы и целители, даже воскрешатели мертвых. Всю эту публику охотно тащили на телевиденье и вся страна смотрела на Юрия Лонго, Джуну, Анатолия Кашпировского. К Чумаку слава пришла 24 мая 1989 года. В эфире до того неплохой передачи «Это вы можете» он впервые представился целителем. Он молча, по заветам голосов в голове, смотрел в камеру, шевелил губами и делал движения руками: передавал «лечебную энергию» и восстанавливал баланс в организме зрителей.

Фото: Сеанс Аллана Чумака по телевизору, 1989 год. Борис Ельшин / РИА «Новости»

Экстрасенс рекомендовал ставить перед экранами телевизоров банки с водой, тюбики с кремами, мази. Так они якобы впитывали заряд чудодейственной энергии и становились целебными. Помочь должно было при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердца, опорно-двигательного аппарата, аллергии, кожных патологий и расстройстве нервной системы. Спустя пару дней после эфира телецентр «Останкино» получил буквально мешки писем от восторженных граждан. Рейтинг взлетел до небес, так что Чумаку выделили постоянное время в ежедневной утренней программе «120 минут». И каждое утро миллионы советских людей в надежде на чудо ставили банки с водой перед телевизорами.

Фото: Люди у подъезда дома Аллана Чумака, Москва, 1991 год. Александр Макаров / РИА «Новости»

Битва с Кашпировским Одним из самых непримиримых врагов Чумака стал его коллега по «магическому цеху» Анатолий Кашпировский. Оба почти одновременно попали на телеэкраны, но каждый тянул пальму первенства в свою сторону, к тому же они постоянно мерялись количеством охваченной аудитории. Говорили, что вражда началась буквально с первой встречи: однажды целители столкнулись за кулисами. Тяжелоатлет Кашпировский решил своеобразно пошутить: взял за руку и резко до боли сжал Чумаку пальцы. Не удивительно, что после этого при любом удобном случае Чумак называл Кашпировского обычным гипнотизером, работающим в жестком эстрадном жанре. А еще рассказывал, что после сеансов заклинателя энуреза люди «пачками сходили с ума и попадали в психушки».

Фото: Сеанс Анатолия Кашпировского. Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Кашпировский в ответ напоминал, что он-то — дипломированный врач-психиатр с 25-летним стажем работы в психиатрической больнице. И его выступления шли с благословления Минздрава, причем при постоянном аншлаге. А Чумак украл идею массового телевизионного оздоровления и со своими пассами рук просто примазался к его славе. Они так и не помирились. Даже после смерти Чумака, Кашпировский, выражая формальные соболезнования его семье, публично назвал покойного «плагиатором».

Интересно Примечательно, что еще одна известная целительница того времени, Джуна Давиташвили, считала и Чумака, и Кашпировского своими последователями и подражателями. Дескать это она открыла дорогу нетрадиционной медицине в СССР и «научила лечить людей» обоих спорщиков.

Запрет на Чумака Между тем настоящие врачи били тревогу: множество людей, поверив Чумаку и его коллегам, вместо того, чтобы нормально лечиться, полагались на сеансы целителей и окончательно подрывали свое здоровье. Медики фиксировали всплеск запущенных стадий онкологии и обострений психических заболеваний. Минздрав совместно с Российской академией медицинских наук провели масштабный анализ последствий телевизионных сеансов «целителя» Чумака. Официальное заключение гласило: его методы не имеют научной базы и несут скрытую угрозу общественному здоровью. Также не нашли ни одного реального исцеления тяжело больных людей.

Фото: Черная кошка переходит дорогу Аллану Чумаку. Александр Макаров / РИА «Новости»

Летом 1993 года Верховным Советом РФ принял «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Этот документ напрямую запретил проведение массовых сеансов целительства, в том числе с использованием средств массовой информации. Для всех нетрадиционных лекарей ввели обязательное лицензирование и Минздрав наотрез отказался такую бумагу Чумаку, чей «бесконтактный метод» через экран телевизора не прошел клинических испытаний.

Фото: Аллан Чумак вместе со старшим лаборантом Л. Михайловой проводит эксперимент в лаборатории НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина, 1989 год. Игорь Уткин / РИА «Новости»

Жизнь после славы Пришлось уходить в чистую коммерцию. Чумак создал собственную компанию, проводил платные сеансы в региональных домах культуры и на заводах. Правда, на них приходилось присутствовать лично. Прекрасный доход приносили «заряженные» товары: вода, кремы-мази, аудио- и видеокассеты, а также портреты целителя для прикладывания к больным местам. Нет, это не шутка. Но то ли бизнес начал проседать, то ли посоветовал кто, а в 1999 году Чумак решил двинуть в Госдуму. Он баллотировался в Самарской области как независимый кандидат — видимо, был уверен в безусловной людской любви на всей территории России. Шалость не удалась: ему припомнили теле-надувательство и целитель с треском проиграл, набрав чуть более 3% голосов.

Фото: Аллан Чумак. Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

После фиаско Чумак больше не появлялся в публичном поле. Так — тихо возглавлял Региональный общественный Фонд содействия исследованиям социальных и аномальных явлений. А еще неведомо как получил несколько патентов на свои методы «переноса биоактивной информации». В 2007 году, как уже говорилось выше, выдал на-гора мемуары. На этом все — жил в Москве, общался только с семьей и немногочисленными друзьями вроде украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*. Чумак кстати, как и его недруг Кашпировский, с 1998 по 2014 годы входил в редакционный совет газеты «Бульвар Гордона». Аллан Чумак скончался 9 октября 2017 года в возрасте 82 лет. Его кремировали, прах захоронили рядом с родными на Донском кладбище.

Фото: Аллан Чумак. Said Gadzhiev / www.globallookpress.com

Наследники Чумака Все свое имущество Чумак оставил второй жене и детям — сыну Дмитрию и дочери от первого брака Елене. Наследникам достались двухуровневая квартира в престижном историческом районе Москвы, большой зимний дом в Подмосковье, вилла на побережье Южной Европы, денежные сбережения, авторские права на книги и торговые марки. Известно, что Елена работала журналистом и вела непубличный образ жизни. А вот Дмитрий несколько раз попадал в криминальные хроники еще при жизни своего знаменитого отца. Зимой 2010 года он поругался с охранником московского ресторана «Курвуазье», достал нож и порезал оппоненту руки. В 2011-м жертвой преступления стал уже сам Дмитрий. Его схватили при выходе из кафе, затолкали в машину, несколько часов возили по городу, избивали и требовали денег. В итоге похищенный подписал документы на продажу своего дорогого спорткара Lexus ISF. После того, как его отпустили, сын целителя обратился в полицию.

Фото: Аллан Чумак со своей второй женой и сыном Дмитрием на прогулке, 1989 год. Игорь Уткин / РИА «Новости»

Оперативники выяснили, что организатором похищения был подполковник ФСБ Тимур Гашаев. Он был должен Дмитрию 75 тысяч долларов и очень не хотел их отдавать. Машину Дмитрию вернули, а похитители отправились на семь с половиной лет в колонии. Вторая жена целителя Людмила Чумак прожил с мужем более 40 лет. Их брак называли очень счастливым. Женщина была полноценным бизнес-партнером и менеджером мужа. Она управляла его делами, составляла графики гастролей, вела переговоры со стадионами, координировала выпуск «заряженных» фотокарточек и прочих предметов. Аллан Чумак как-то рассказал, что за долгие годы жизни с ним и из-за постоянного «энергетического контакта» Людмила тоже начала «чувствовать руками» и видеть ауру людей. Но развивать этот дар наотрез отказалась, заявив: «Одного экстрасенса на семью более чем достаточно!».

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.