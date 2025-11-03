Сегодня 04:35 Ад в новогоднюю ночь. Как правильно выбрать елку, чтобы не испортить праздник Эколог Баташев рассказал, может ли навредить здоровью искусственная елка 0 0 0 Фото: Подготовка к Новому году в Москве / Медиасток.рф Эксклюзив

С приближением Нового года в каждой семье встает традиционный вопрос: какая елка создаст настоящее праздничное настроение — живая, пахнущая хвоей, или практичная искусственная? Аромат леса против многократного использования, натуральность против долговечности. Что экологичнее, как не ошибиться со свежестью натурального дерева, на какие параметры обратить внимание при покупке искусственной красавицы — в материале 360.ru.

Что выбрать: искусственную или живую елку? Искусственная елка сделана из пластмассы. С одной стороны, так получится сохранить живые деревья, с другой — придется серьезно потратиться на ее изготовление, рассказал 360.ru председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50», эколог Анатолий Баташев. На это уходит столько же энергии, сколько и на вырубку 10 елок. Кроме того, пластмасса не дает ощущения праздника, как живая ель, когда люди дышат еловым запахом. Однако искусственные красавицы ничуть не уступают по пушистости. «Живые не рубят в лесу — их специально выращивают в хозяйствах для Нового года. Поэтому я бы посоветовал выбирать натуральное дерево», — отметил специалист. С точки зрения сохранения экологии натуральная ель хороша и тем, что после новогоднего периода ее можно сдать в пункт приема на переработку для создания удобрений, подстилки для животных или мульчирования почвы, то есть она принесет дополнительную пользу.

Фото: З / Медиасток.рф

От того, что кто-то купит искусственную елку или вовсе откажется от украшения дома, экологическая ситуация глобально не поменяется, уверен Баташев. Однако с живой лесной красавицей человек создаст себе новогоднее настроение: выделит выходной под преображение дома, будет чувствовать запах ели, произойдет некая перезагрузка. Как выбрать живую елку, чтобы она простояла подольше Обычно натуральную ель выносят либо после Рождества, либо после Старого Нового года, обозначил эколог. Поэтому задача — выбрать такое дерево, которое способно выглядеть хорошо несколько недель. «Есть специальные подставки, чтобы можно было добавлять воду. С их помощью ель подпитывается и живет дольше. Некоторые подмешивают к ней сахар или другие питательные элементы с этой же целью. Так дерево простоит в помещении от восьми до 10 дней», — отметил Баташев. Чтобы оно не осыпалось, следует обратить внимание на свежесть: Потрогать иголки против роста. У свежей ели они будут гибкими, упругими и плотно держаться на ветках. Если хвоя осыпается — дерево срубили давно;

Согнуть ветку. Она должна быть эластичной и быстро возвращаться в исходное положение. Сухие и ломкие — еще один верный признак давно срубленной ели;

Фото: Елочные базары в Москве / Медиасток.рф

Потереть ветку между пальцами. Брать, если исходит насыщенный хвойный аромат;

Осмотреть кору — на стволе не должно быть глубоких трещин и следов плесени;

Иголки должны быть однородного цвета без желтых и коричневых пятен, у свежесрубленной кончики имеют светло-салатовый оттенок;

Приподнять дерево и постучать нижней частью ствола о землю. Если с нее осыпалось немного уголок — можно брать. Если хвоя сыпется обильно — лучше пройти мимо;

Ствол должен быть пропорционален высоте елки. Слишком тонкий не выдержит веса веток и не очень хорошо впитает воду.

Интересно Лучше пойти на елочный базар, где деревья хранят в тени, емкостях с водой или присыпанными снегом. В таком случае они будут не пересохшими. Лучше пойти на елочный базар, где деревья хранят в тени, емкостях с водой или присыпанными снегом. В таком случае они будут не пересохшими.

После покупки лучше не спешить заносить дерево в тепло, а оставить на несколько часов в подъезде или на балконе. Затем обновить спил на два-три сантиметра выше старого, чтобы елка лучше впитывала воду. Установить ствол в ведро или подставку с водой. Ее ежедневно подливают, чтобы дерево не пересыхало. Можно добавить специальную подкормку для хвойных или воспользоваться народными средствами: растворить одну таблетку аспирина и две столовые ложки сахара в литре жидкости.

Фото: Елочные базары в Москве / Медиасток.рф

Могут ли искусственные елки быть опасными для здоровья Эколог Баташев успокоил: за неделю искусственное дерево не навредит здоровью. Оно, конечно, способно выделять токсичные вещества, но их ничтожно мало. «Как только елку собрали, можно проветрить помещение, и посторонние запахи быстро улетучатся. При покупке следует обращать внимание, пахнет дерево или нет. Если есть химозный запах, то такую елку брать не стоит», — объяснил Баташев. Дерево будет выделять вредные вещества только в одном случае — если его поджечь. В противном случае ничего не будет. Кроме того, обычно лесную гостью ставят в общую комнату, где люди не спят и не соприкасаются с ветками носом. Тем не менее на дерево стоит обратить внимание, если оно долго хранилось и запылилось. В таком случае его следует промыть и высушить перед сборкой. Также дополнительно закрепить, если в доме есть маленькие дети или домашние животные, которые любят опрокидывать ели. В случае падения они могут пострадать не только от обрушившейся конструкции и разбитых игрушек, но и от удара током при включенной гирлянде.