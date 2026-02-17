Сегодня 10:11 Вторник Масленичной недели — Заигрыш: приметы, традиции и запреты 17 февраля 2026 года 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

Праздники

Православие

Масленица

Великий пост

Вторник Масленичной недели отмечается в 2026 году 17 февраля. День носит название Заигрыш и посвящен смотринам невест. Он продолжает попразднство Сретения Господня, а в народе его прозвали Никола Студеный.

Почему второй день Масленичной недели — Заигрыш Название Заигрыш связано с обычаями смотрин и сватовства и относится к глаголу «заигрывать», «привлекать внимание». На Руси в этот день устраивали смотрины: молодые люди собирались на общие гуляния, катались с ледяных горок, участвовали в забавах. В такой обстановке молодые люди присматривали себе невест, а девушки старались предстать в выгодном свете. Поцелуи считались естественной частью праздничного времяпрепровождения.

Фото: Belkin Alexey/news.ru

Если зародившаяся в Заигрыш симпатия была взаимной, союз считался потенциальной основой для прочной семейной жизни. Родители внимательно наблюдали за своими детьми на гуляниях, а затем принимали решение о направлении сватов. В этот день для суженого готовили блины, при замешивании теста произносили слова любви. Также заканчивали подготовку места для праздничных гуляний и начинали зазывать Масленицу.

У нас горы снежные готовы и блины испечены — просим жаловать!

Что можно делать в Заигрыш, 17 февраля Во второй день Масленичной недели следует как можно больше времени проводить на улице: играть в снежки, кататься с горок, принимать участие в народных гуляниях и развлечениях. Общение с незнакомцами в этот день приносит удачу, поэтому на Руси старались заводить новые знакомства.

Фото: Медиасток.рф

Принято навещать друзей и встречать гостей, печь блины с разными начинками: творогом, икрой, грибами, рыбой и другими продуктами, кроме мяса. Девушки гадали на суженого — даже в шуточной форме обряд считается уместным, так как создает атмосферу праздника. Вторник — второй день Узкой Масленицы, когда еще допускаются занятия домашними делами.

Фото: РИА «Новости»

Что категорически нельзя делать во второй день Масленицы Тосковать и унывать, чтобы не грустить весь год;

вступать в конфликты с близкими;

отказывать в проявлениях симпатии;

делиться содержанием своих снов;

разрезать блины ножом.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Приметы на второй день Масленичной недели Если на второй день Масленичной недели случайно чихнуть в бане, можно ждать возврата недавнего долга. Тот, кто дольше всех в Заигрыш катается с горки, в следующем году получит самый богатый урожай льна. Человека, обнаружившего во вторник спрятанную в блин монету, ждет неожиданное обогащение.

Фото: Медиасток.рф

Приметы на погоду 17 февраля 2026 года Сильные снегопады— к богатому урожаю пшеницы;

если лиственный лес резко темнеет, то скоро наступит оттепель;

появление инея — к хорошему урожаю в этом году;

капли дождя и туман — к раннему приходу весны;

яркий свет луны в позднее время — к внезапным холодам;

вой волков неподалеку от жилья — к грядущим сильным морозам;

следы зайца возле дома считаются приметой надвигающейся стужи.

Фото: Медиасток.рф

Никола Студеный Игумен Николай жил в Студийском монастыре в Константинополе в VIII–IX веках и отстаивал истинную веру, всячески противостоя иконоборчеству. За это его высекли и бросили за решетку. В застенках Николай провел 10 лет и вышел на свободу после смерти императора Льва V Армянина, но и после этого подвергался гонениям. Несмотря на это, до конца своих дней он продолжал проповедовать и нести веру людям. В день святого Николая Студита вспоминается человек, который боролся за чистоту веры, невзирая на личные невзгоды. Так как в этот день обычно усиливаются морозы, в народе по созвучию появилось название Никола Студеный.

Фото: Медиасток.рф

Постные правила в Заигрыш Первые блин в этот день положено отдавать приглянувшемуся семье жениху. Выпечкой занимаются девушки, приговаривая: «Блинками парней угощаю, суженого своего разыскиваю. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не знает». Мясо в этот день следует исключить — идет Сырная седмица, то есть подготовительная и последняя сплошная седмица в богослужебном уставе православия перед Великим постом. При этом молочные продукты употреблять можно: сыры, сливочное масло и другие. Разрешено есть яйца, морепродукты, крупы, овощи, орехи, фрукты и грибы. Также можно употреблять хлеб, выпечку, каши на молоке, варенье, мед и пряники.

Фото: Медиасток.рф

Богослужения 17 февраля 2026 года Богослужение Сырной седмицы — подготовка к Великому посту. В Русской православной церкви дни этой седмицы не являются праздничными, в отличие от празднования народной Масленицы. Особенности богослужений: в среду и пятницу не положено совершать Божественную литургию;

в субботу Сырной седмицы совершается память всех преподобных отцов, в подвиге поста просиявших, — Собор всех преподобных;

в Прощеное воскресенье — последний день Сырной седмицы — за богослужением Церковью вспоминается грехопадение и изгнание Адама и Евы из рая — Неделя сыропустная. В этот же день накануне Великого поста совершается Чин прощения.