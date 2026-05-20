Встреча 26 лет спустя. Как знакомство с Путиным изменило судьбу китайца Пэн Пая

Президент Владимир Путин прибыл в Китай с юбилейным, 25-м по счету визитом. Помимо переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, главу государства ждала еще одна встреча: спустя четверть века он увиделся с Пэн Паем, которого в 2000 году ребенком поднял на руки в парке Бэйхай. Как случайное знакомство повлияло на жизнь простого китайского школьника и что сказал Пай Путину теперь — в материале 360.ru.

Когда Путин и Пэн Пай встретились впервые История началась в июле 2000 года, когда Путин впервые прилетел в Китай как глава государства. В пекинском парке Бэйхай девятилетний мальчик радостно помахал президенту, а тот в ответ взял ребенка на руки, поцеловал в лоб и сделал совместное фото, разлетевшееся по множеству СМИ. Как позже рассказывал Пай в беседе с китайской газетой «Хунань Жибао», встреча оказалась для него судьбоносной. У Пэна появился интерес к российской культуре, и после школы он отправился в Москву получать образование.

Пай выучил русский язык, окончил Московский автомобильно-дорожный институт и обзавелся друзьями в российской столице. Спустя время вернулся в КНР, устроился в муниципальную компанию Hunan Construction Investment Group и стал успешно работать инженером в родной провинции. Сегодня Пэну 36 лет. Меньше года назад телеканал RT распространил видеообращение мужчины, в котором тот признался, что надеется снова встретиться с Путиным. Однако тогда Пай не подозревал, что мечта исполнится довольно скоро. Путин и Пэн Пай — разговор 26 лет спустя Встреча российского президента с китайским инженером состоялась в резиденции Дяоюйтай после завершения официальных мероприятий. «Я очень рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность — встреча с вами, но я этому очень рад», — обратился Путин к Паю.

По словам российского лидера, ему было очень приятно узнать, что Пэн принял решение получить образование в России и много времени провел в Москве. Инженер в ответ рассказал, что годы в российской столице запомнились теплым отношением и преподавателей, и сокурсников, а также высоким уровнем образования. Москву он назвал своим вторым домом.

Для меня это тоже большая неожиданность, что спустя 26 лет я снова смог вас увидеть. Мне кажется, что у меня сейчас какое-то мифическое состояние и более фантастическое, чем в любом фантастическом фильме. Пэн Пай

Пэн добавил, что полученный в России багаж знаний позволил ему устроиться на нынешнюю работу и принимать участие в реализации различных проектов в области строительства базовой инфраструктуры. Пай пожелал Путину крепкого здоровья и выразил надежду, что им еще удастся увидеться в будущем. «Приезжайте еще в Россию», — предложил ему глава государства, на что Пэн с радостью пообещал запланировать поездку. По информации РИА «Новости», в завершение встречи российский лидер подарил китайскому инженеру фарфоровый сервиз.