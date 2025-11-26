Сегодня 14:05 Талантливый фокусник или простой аферист? Зачем в «Иллюзии обмана» вспомнили о пьянице Маскелайне 0 0 0 Фото: кадр из к/ф «Иллюзия обмана — 3». Katalin Vermes / www.globallookpress.com Интересное

Третья часть «Иллюзии обмана» мельком упоминала о Джаспере Маскелайне — фокуснике, что дурачил гитлеровцев. Его дед создал таинственную организацию иллюзионистов, которую в кино вывели как «Око». Вот только оказалось, что многое действительно не то, чем кажется.

«Иллюзия обмана — 3» Россияне с охотой идут в кино на третью часть «Иллюзии обмана» — продолжение истории о фокусниках-робингудах. Все понимают, что успеха первой части не повторить, но надежда на качественное зрелище все же теплится. Как таковых фокусов в ленте мало, приемы маскировки пространства уже заезжены, плюс повестка, которую натянули как сову на глобус: стало еще больше расового разнообразия героев, про экологию вспомнили, алмаз отдать жителям Африки пообещали (хотя, как они будут это делать, непонятно, — распилят и всем дадут по крупинке?!). Однако было и кое-что интересное, мелькнувшее между делом, — иллюзионисты вспомнили о британском фокуснике в третьем поколении Джаспере Маскелайне. Впрочем, на его семье сценаристы и так оттоптались, начиная с таинственной организации «Око». Тут уж давайте все по порядку.

Фото: кадр из к/ф «Иллюзия обмана — 3» / «ВКонтакте»

Джон Маскелайн Джон Невил Маскелайн родился в декабре 1839 года в графстве Глостершир в семье мастера по седлам. Возможно, Маскелайны вели род от астронома Невила Маскелайна, который в XVIII веке точно измерил положения 36 фундаментальных ярких звезд и выполнил первые измерения времени с точностью до десятых долей секунды. Однако доказательств кровности уз пока никто не нашел. Итак, парень учился себе тихо-мирно на часовщика, но однажды увидел выступление американских братьев Дэвенпорт, которые топили за сверхъестественное. В январе 1867 года они даже выступали в Зимнем дворце для российского царя и его семьи. Маскелайн быстро понял, что в номере не было ничего потустороннего — публика «покупалась» на хорошо выполненную иллюзию. Скоро Маскелайн повторил трюки братцев-«медиумов», только без медитаций и призывов духов. Довольно быстро стал одним из самых известных фокусников Великобритании, а также сооснователем и участником созданного в 1905 году закрытого клуба для иллюзионистов Magic Circle, «Магического круга» (под именем «Око» его попытались обрисовать в фильмах «Иллюзии обмана»).

Фото: Лестница в здании «Волшебного круга», которая появляется во всех «Иллюзиях обмана». Chris Mear / Википедия

Кроме того, Маскелайн основал собственный «Оккультный комитет». Его члены расследовали заявления о сверхъестественных силах и разоблачали мошенников, которых в те годы было чрезвычайно много. Еще мастер публиковал книги. В них он раскрывал изнанку паранормальных явлений и даже лично показывал чудеса с левитацией человека (именно сам иллюзионист изобрел этот трюк). Остается только добавить, что фокусник был также и талантливым бизнесменом. Сделал состояние как изобретатель первых платных туалетов: придумал дверной замок, который открывался только после того, как в него опускали монету в один пенни. Еще запатентовал собственную линейку пишущих машинок.

Фото: Джон Невил Маскелайн / Публичное достояние

Невил Маскелайн Маскелайн-старший приставил к делу своего сына, Невила. Однако тот был славен не только как мастер ловких рук, но и как большой любитель науки и техники. Например, вел изыскания в области беспроводной связи и в 1900 году сумел отправить сообщение с наземной станции на приемник воздушного шара, парившего на высоте в 16 километров. Патентовать свои открытия Невил Маскелайн не спешил: использовал их во время трюков и не желал, чтобы кто-то подглядывал, как творится волшебство. В то же время он не отказывал себе в издевках над теми, кто приписывал себе славу первооткрывателей. Однажды его жертвой стал итальянский радиотехник Гульельмо Маркони.

Фото: Гульельмо Маркони со своей аппаратурой конца 1890-х годов / Публичное достояние

Маркони неосторожно объявил, что летом 1903 года в Корнуолле устроит передачу сообщения по «беспроволочному телеграфу». Его примет находящийся в 300 километрах в Лондоне физик Джон Флеминг. Однако за минуту перед приемом вклинился некто и несколько раз передал азбукой Морзе слово «вздор», а затем припечатал: «Один человек, итальянец, всех обманул, негодяй». Все присутствующие были в шоке и эффектное выступление Маркони, разумеется, сорвалось. Этот эпизод считается первой в мире хакерской атакой. Стоял за ней Маскелайн, в чем он сам насмешливо признался на страницах газеты The Times, да еще и опубликовал систему взлома. Тем и добавил себе славы. Помимо иллюзий и техники, Маскелайн также интересовался и астрономией. Вместе с американским астрономом Джоном Бэконом он в 1900 году организовал в Северной Каролине первую в мире киносъемку солнечного затмения.

Фото: Невил Маскелайн / Публичное достояние

Джаспер Маскелайн Джаспер, сын Невила и внук Джона Маскелайнов, родился в южном Лондоне осенью 1902 года. Он поддержал семейное дело и быстро прославился ловкостью рук, фокусами с картами и веревками, иллюзией «чтения мыслей» и даже в 1937 засветился в кино с трюком глотания бритвенных лезвий. Однако к началу Второй мировой войны фокусник порядком поиздержался. Армия могла стать решением финансовых проблем, и осенью 1940-го Маскелайн попытался устроиться офицером, но получил отказ. Тогда он забросил удочку как мастер маскировки: создал иллюзию немецкого тяжелого крейсера Admiral Graf Spee с помощью зеркал и модели. Так фокусник получил направление в Центр обучения различного камуфляжа.

Фото: Тяжелый крейсер Admiral Graf Spee на морском параде, 1937 год / Публичное достояние

Позднее в своей книге «Магия: Совершенно секретно» Джаспер Маскелайн жаловался, что учиться было скучно и абсолютно не нужно такому профи, как он. Коллеги же утверждали, что иллюзионист «довольно неудачлив» в маскировке бетонных дотов. В итоге его завербовали работать на МИ-9 в Каире: обучать солдат методам побега из плена и придумывать для этого компактные устройства. Фокусник очень живо описывал в автобиографии, как с помощью прожекторов и зеркал дезориентировал вражеских пилотов. Еще однажды сделал невидимым Суэцкий канал, из-за чего немецкие бомбардировщики несколько ночей атаковали не ту цель. Кроме того, придумал и устанавливал муляжи техники и подводных лодок, словом — чуть ли не в одиночку выиграл войну.

Фото: Маскелайн развлекает офицеров в Каире, 19 апреля 1942 года / Публичное достояние

На эти детали создатели третьей части «Иллюзии обмана» заботливо выделили пару минут фильма и даже почтили Маскелайна его портретом в кадре. Вот только на самом деле иллюзионист просто наврал: не было скрытых городов и всего прочего. Он оказался из рук вон плохим маскировщиком, так что просто развлекал солдат и офицеров фокусами. После войны он возобновил свою карьеру, а 1950 году переехал на африканский континент, где устраивал гастроли с собственным шоу. Потом основал в Найроби успешную автошколу, управлял Национальным театром Кении. Умер Маскелайн в марте 1973-го озлобленным пьяницей. Несколько раз о его подвигах хотели снять фильмы: к главной роли присматривались и Том Круз, и Бенедикт Камбербэтч. Однако стоило начать выяснять, где правда, а где ложь, как проекты останавливались.

Фото: Джаспер Маскелайн (крайний справа, с усами) и его волшебная труппа отправляются на гастроли, Найроби, 1950 год / Публичное достояние

Русская смекалка Удивительно, но многие верят историям Маскелайна и тому, что он, будучи высококлассным фокусником, смог создать впечатляющий камуфляж. Между тем во время Второй мировой войны над такими задачами успешно трудились художники и простые солдаты. Никто из них не считал это особым даром или подвигом. Тому свидетельствовали сами гитлеровцы: в 1944 году немецкое командование выпустило брошюру «Русские подручные средства и находчивость». В предисловии к ней сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер сдержанно признал: «у противника можно учиться», а не «запрашивать поддержку у начальства в случае каких-либо трудностей». Гитлеровцев откровенно возмущали простота и остроумность решений, которыми пользовались советские солдаты и партизаны. Причем не по какому-то плану или приказу, нет — «все отдается на откуп инициативе соответствующего командира и его способности к импровизации».

Фото: Иллюстрация из брошюры «Русские подручные средства», перевод и издание Российского военно-исторического общества 2021 года / 360.ru

Красноармейцы закрывали тяжелую технику, которую перевозили по железной дороге, соломой, будто это обычный состав снабжения. Танки на марше оборудовали деревянными надстройками с полотняной обшивкой и те сверху казались обычными грузовиками. Сзади крепили срубленные деревца, чтобы они заметали предательские следы гусениц. Сильно поразили немцев дома-обманки, которые прятали самолеты. Здания быстро раздвигались в стороны, и истребители выкатывались на взлет. Если моторы по какой-то причине сбоили, их заводили с помощью грузовиков и специального механизма с зубчатой передачей, шестеренками и мачтой. Захватчики скрупулезно перечисляли русские чудеса: необычные способы эвакуации раненых, переделка оружия (гранатомет из лопаты!), мосты на льду, уникальный способ транспортировки бочек с горючим, способность справляться с непогодой. Да что там — отдельная глава даже посвящена партизанской кухне! И все это без фокусников и волшебных палочек.