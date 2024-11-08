Сегодня 15:42 День холостяка и 11.11. Как не остаться без денег во Всемирный день шопинга Психолог Пирогова объяснила, как не обанкротиться во Всемирный день шопинга 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Интересное

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Всемирный день распродаж стал одним из самых ожидаемых событий для шопоголиков: магазины по всему миру предлагают большие скидки и проводят акции, чтобы всеми правдами и неправдами завлечь покупателей. Об истории 11.11, при чем тут холостяки и как не потратить в этот день все состояние — в материале 360.ru.

Как появился Всемирный день распродаж 11.11 — День холостяка В 1993 году четверо студентов Нанкинского университета в Китае решили организовать праздник наподобие мальчишника. Назвали его Днем холостяка, или Гуангу (Guangguo). Со временем в ежегодное празднование вовлекалось все больше и больше людей, в итоге День холостяка превратился в веселый масштабный праздник. Суть в том, чтобы использовать его как возможность выразить свою свободу от семейных обязательств и провести время с друзьями.

Интересно День холостяка еще называют Днем одиночек. Все холостяки по большей части одиноки, а цифра 1 — как раз символ одиночества в Китае. В дате 11.11 их целых четыре штуки. День холостяка еще называют Днем одиночек. Все холостяки по большей части одиноки, а цифра 1 — как раз символ одиночества в Китае. В дате 11.11 их целых четыре штуки.

Днем шопинга 11 ноября стало в 2009 году. Тогда маркетплейс AliExpress искал повод для распродажи, которую можно было бы устроить между «Золотой неделей» и Китайским Новым годом. В компании решили, что День холостяка отлично подходит для этого. Лозунг звучал так: если вы одиноки и нечего делать, порадуйте себя покупками. В тот год акция удалась, поэтому идею с распродажей в День холостяка подхватили в других странах. В России такой праздник не отмечают, поэтому событие назвали просто Всемирным днем распродаж (или шопинга) 11.11.

Фото: День холостяка — 2014. Ju Huanzong/Xinhua / Global Look Press

Как и когда Всемирный день распродаж проходит в России В России распродажа, приуроченная к 11.11, начинается заранее и продолжается еще несколько дней после. В 2024 году маркетплейсы анонсировали скидки как минимум за неделю, а некоторые уже ввели их. В акции участвуют все категории товаров. Россияне предпочитают покупать по сниженной цене технику, одежду, гаджеты, обувь.

Фото: РИА «Новости»

Как понять, выгодна ли скидка или это маркетинговая уловка? Магазины и маркетплейсы в России — и не только — зачастую уличают в обмане клиентов. Незадолго до распродажи они искусственно завышают цены, а потом якобы снижают их. Получается скидка без скидки. Ленивые вовсе не увеличивают стоимость — просто указывают, что товар продается по акции, но на самом деле это его обычная цена. Чтобы понять, какие скидки настоящие, за интересующими товарами и динамикой цен стоит наблюдать до распродажи. Можно проводить анализ и сравнивать одни и те же позиции, продающиеся в разных магазинах.

Интересно Кроме того, необходимо проверять срок годности, если он есть, или наличие дефектов. Иногда цену скидывают, чтобы поскорее избавиться от товара. Кроме того, необходимо проверять срок годности, если он есть, или наличие дефектов. Иногда цену скидывают, чтобы поскорее избавиться от товара.

Как не оставить все деньги на распродажах — советы психолога «Маркетологи любят создавать ажиотаж в эти дни. С точки зрения психологии у человека запускается так называемый механизм ожидания. Люди чувствуют тревогу, боятся упустить что-то важное. А потом сталкиваются с состоянием фрустрации, то есть обманутыми надеждами», — рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова.

Фото: РИА «Новости»

Психологические аспекты спонтанных покупок: Мало товара и мало времени.

Социальное влияние и реклама.

Выгода — вознаграждение!

Инстинкт соперничества.

Всегда важно решить трезвым умом, что для вас — спонтанная покупка, а что действительно необходимо. Ирина Пирогова

Пирогова дала советы, как правильно шопиться в период скидок: Напишите список того, что вам нужно.

Не поддавайтесь на уловки маркетологов.

Подумайте, прежде чем бросаться покупать, «переспите» с этой мыслью ночь.

Проверьте на кассе еще раз все покупки и окончательно признайтесь себе в том, что вам это необходимо. К распродажам лучше готовиться за два-три месяца, добавлять понравившиеся позиции в избранное. Тогда ко Всемирному дня шопинга вы будете уверены в своих желаниях, а покупки не разочаруют.