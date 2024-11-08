День холостяка и 11.11. Как не остаться без денег во Всемирный день шопинга
Психолог Пирогова объяснила, как не обанкротиться во Всемирный день шопинга
Всемирный день распродаж стал одним из самых ожидаемых событий для шопоголиков: магазины по всему миру предлагают большие скидки и проводят акции, чтобы всеми правдами и неправдами завлечь покупателей. Об истории 11.11, при чем тут холостяки и как не потратить в этот день все состояние — в материале 360.ru.
Как появился Всемирный день распродаж 11.11 — День холостяка
В 1993 году четверо студентов Нанкинского университета в Китае решили организовать праздник наподобие мальчишника. Назвали его Днем холостяка, или Гуангу (Guangguo).
Со временем в ежегодное празднование вовлекалось все больше и больше людей, в итоге День холостяка превратился в веселый масштабный праздник. Суть в том, чтобы использовать его как возможность выразить свою свободу от семейных обязательств и провести время с друзьями.
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Днем шопинга 11 ноября стало в 2009 году. Тогда маркетплейс AliExpress искал повод для распродажи, которую можно было бы устроить между «Золотой неделей» и Китайским Новым годом. В компании решили, что День холостяка отлично подходит для этого.
Лозунг звучал так: если вы одиноки и нечего делать, порадуйте себя покупками. В тот год акция удалась, поэтому идею с распродажей в День холостяка подхватили в других странах. В России такой праздник не отмечают, поэтому событие назвали просто Всемирным днем распродаж (или шопинга) 11.11.
Как и когда Всемирный день распродаж проходит в России
В России распродажа, приуроченная к 11.11, начинается заранее и продолжается еще несколько дней после. В 2024 году маркетплейсы анонсировали скидки как минимум за неделю, а некоторые уже ввели их.
В акции участвуют все категории товаров. Россияне предпочитают покупать по сниженной цене технику, одежду, гаджеты, обувь.
Как понять, выгодна ли скидка или это маркетинговая уловка?
Магазины и маркетплейсы в России — и не только — зачастую уличают в обмане клиентов. Незадолго до распродажи они искусственно завышают цены, а потом якобы снижают их. Получается скидка без скидки. Ленивые вовсе не увеличивают стоимость — просто указывают, что товар продается по акции, но на самом деле это его обычная цена.
Чтобы понять, какие скидки настоящие, за интересующими товарами и динамикой цен стоит наблюдать до распродажи. Можно проводить анализ и сравнивать одни и те же позиции, продающиеся в разных магазинах.
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Как не оставить все деньги на распродажах — советы психолога
«Маркетологи любят создавать ажиотаж в эти дни. С точки зрения психологии у человека запускается так называемый механизм ожидания. Люди чувствуют тревогу, боятся упустить что-то важное. А потом сталкиваются с состоянием фрустрации, то есть обманутыми надеждами», — рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова.
Психологические аспекты спонтанных покупок:
- Мало товара и мало времени.
- Социальное влияние и реклама.
- Выгода — вознаграждение!
- Инстинкт соперничества.
Всегда важно решить трезвым умом, что для вас — спонтанная покупка, а что действительно необходимо.
Ирина Пирогова
Пирогова дала советы, как правильно шопиться в период скидок:
- Напишите список того, что вам нужно.
- Не поддавайтесь на уловки маркетологов.
- Подумайте, прежде чем бросаться покупать, «переспите» с этой мыслью ночь.
- Проверьте на кассе еще раз все покупки и окончательно признайтесь себе в том, что вам это необходимо.
К распродажам лучше готовиться за два-три месяца, добавлять понравившиеся позиции в избранное. Тогда ко Всемирному дня шопинга вы будете уверены в своих желаниях, а покупки не разочаруют.