Сегодня 05:30 Базары, уход, утилизация, штрафы. Все о новогодних елках — живых и искусственных Дизайнер Мартынова рассказала о трендах и антитрендах украшения елки в 2025 году 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Новый год почти на пороге, а это значит, что пора определяться, какую елку ставить — искусственную или живую. Как ее выбрать, украсить, ухаживать, а потом правильно утилизировать, если дерево настоящее, выяснил 360.ru.

Елка на Новый год — живая или искусственная? «Сезон продажи живых елок начинается примерно 10 декабря. Каждый выбирает сам — приобретать искусственную или живую. Из года в год люди могут менять свои предпочтения», — рассказал директор компании «Елка.ру» Владислав Пухарев. Возникает дилемма: купить живую елку и тем самым стимулировать вырубку лесов либо предпочесть искусственное новогоднее дерево из пластика, который трудно перерабатывается?

Интересно По данным экологических фондов, пластик действительно намного сложнее переработать, чем живые деревья. Поэтому в России создали много питомников, которые выращивают ели специально к новогоднему сезону. Таким образом, леса не гибнут, а все, кто предпочитает живое дерево дома, получают его. По данным экологических фондов, пластик действительно намного сложнее переработать, чем живые деревья. Поэтому в России создали много питомников, которые выращивают ели специально к новогоднему сезону. Таким образом, леса не гибнут, а все, кто предпочитает живое дерево дома, получают его.

Как бы там ни было, согласно исследованиям компании Biffa, количество отходов после Нового года увеличивается в среднем на 30% по сравнению с остальными сезонами. При подсчете учитывали не только деревья, но и гирлянды, мишуру, конфетти, наклейки с окон, хлопушки, одноразовую посуду.

Фото: Unsplash

Как выбрать живую елку на Новый год Если выбор пал на живое дерево, стоит следовать некоторым советам. Как объяснил Пухарев, в первую очередь нужно обратить внимание на состояние веток: они не должны быть сухими. Стволом можно постучать о землю — он должен быть крепким. «Проведите по ветке рукой — хорошо, если иголки не остаются в ладони. Само дерево должно быть здоровым и хорошо пахнуть», — отметил эксперт.

Интересно Когда елка окажется дома, поставьте ее вдали от отопительных приборов. Когда елка окажется дома, поставьте ее вдали от отопительных приборов.

«Если на улице был мороз, дайте дереву время, чтобы оно „оттаяло“», — посоветовал Пухарев. Живую елку нужно поставить в свежую воду — тогда она будет радовать максимально долго. Перед украшением нужно подождать, дать веткам расправиться.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Какое дерево выбрать В 2024 году питомники предлагают широкий ассортимент новогодних деревьев. Это не только классические русские елки, но и пихты, норвежские, голубые, европейские, канадские ели, сосны. Они отличаются от обычной елки: стоимостью;

стойкостью — некоторые стоят дольше елки;

уходом;

внешним видом: иголками, формой и даже цветом (например, есть голубая ель). Особой популярностью пользуются деревья в горшках — они дольше радуют хозяев, их не нужно опрыскивать или подливать воду. Правда, могут возникнуть проблемы с утилизацией после праздника.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Где купить живую елку Покупать живую елку лучше всего в проверенных питомникам или на городских елочных базарах. Адреса точек продаж деревьев публикуют к середине декабря. Можно посмотреть прошлогодние карты елочных базаров в Москве и Подмосковье. Штрафы за елки Не рекомендуется рубить елку самостоятельно. Во-первых, так можно навредить природе, во-вторых, за это причитается штраф.

Фото: Jacob SchrÃ�ter/dpa / Global Look Press

Срубить новогоднюю красавицу в Московской области обойдется в семь-девять тысяч рублей. К слову, купить дерево даже с доставкой на дом будет дешевле. Если забрать из леса два ствола и более, можно вовсе угодить за решетку — власти предусмотрели для нарушителей до двух лет лишения свободы. Денежные санкции для юрлиц составят от 100 до 200 тысяч рублей. В столице действует статья 195 КоАП: за вырубку елки можно получить штраф от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить 20-40 тысяч, а юрлицу — 200-300 тысяч рублей. За массовую вырубку наказания еще жестче. Гражданину грозит уголовная ответственность, если он покусится на елку редкой породы. Например, могут назначить обязательные или исправительные работы, обяжут выплатить штраф до полумиллиона рублей или лишить свободы на срок до двух лет.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Как выбрать искусственную елку на Новый год «Это могут быть известные бренды, у них есть необходимые сертификаты. У маленьких и малоизвестных компаний трудно выяснить, откуда елки и из какого пластика их сделали. Сертифицированный пластик не причинит вреда здоровью человека», — подчеркнул Пухарев. Вот еще несколько советов по выбору искусственного дерева на праздник: Определитесь с материалом: ПВХ, леска или оптоволокно. ПВХ-елки наиболее популярны благодаря своей доступности и реалистичному виду. Елки из лески выглядят более пушистыми, а оптоволоконные создают эффект мерцания. Лучше отдать предпочтения негорючим изделиям.

В составе не должно быть токсичных веществ, таких как фенол и формальдегид. При нагревании от гирлянд они активно выделяются в воздух: от этого может болеть голова, возникают слабость и апатия. Елки могут начать сильно пахнуть пластиком. Чтобы понять, есть ли в дереве опасные вещества, проведите по ветке рукой. Если нет химического запаха, иголки приятные на ощупь и не рвутся, все в порядке.

Проверьте, насколько крепко держатся ветки, как легко они собираются и разбираются, устойчива ли конструкция. Если изделие окажется ненадлежащего качества, его лучше вернуть в магазин.

Перед покупкой сравните цены на елки у разных продавцов. Обратите внимание на акции и скидки.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Цвета для новогодней елки Итак, елка у вас дома, руки так и чешутся нарядить ее. Но как это сделать, чтобы было стильно, при этом уютно и празднично? Дизайнер Алиса Мартынова дала 360.ru советы по оформлению зимних красавиц. Тренды предстоящего новогоднего сезона: Скандинавский стиль с простыми геометрическими игрушками, натуральными материалами.

Элегантная классика: сочетание глянцевых шаров, бархатных лент, стеклянных украшений.

Ретростиль с винтажными, антикварными игрушками. «Во всем должен быть минимализм. Не перегружайте елку и пространство украшениями, гирляндами. Лучше немного недоукрасить, чем переборщить», — уточнила эксперт.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Цвета искусственной елки Важно выбрать актуальное цветовое оформление. По словам Мартыновой, беспроигрышно выглядят следующие сочетания: Классические цвета. Красный, зеленый, золотой или серебряный всегда актуальны.

Нейтральные, природные оттенки: пыльный белый, кремовый, натуральное дерево.

Цветные елки, например красные, синие, фиолетовые, — спорная идея. Их век давно прошел. Даже не знаю, как их украсить, чтобы было стильно. Не советую. Алиса Мартынова

Цвет и форма игрушек С цветовым и стилевым решением определились — самое время выбрать игрушки. «Помимо традиционных цветов, в 2025 году будут актуальны пастельные оттенки и металлик», — рассказала дизайнер. В этом новогоднем сезоне в тренде игрушки в виде геометрических фигур, в том числе минималистичных и абстрактных. До сих пор не устарели фигурки животных.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Актуальные гирлянды Куда же без праздничных огней? Они стали необходимым новогодним атрибутом наряду с елкой и игрушками. «LED-гирлянды разных цветов и форм остаются в тренде. Популярны гирлянды из натуральных материалов без свечения: шишки, веточки, хлопок. Старомодные лампочки тоже будут уместны в некоторых пространствах», — подметила Мартынова. Как ухаживать за живой новогодней елкой Чтобы настоящая елка простояла дома максимально долго, придется приложить усилия. Пухарев отметил, что дерево лучше разместить вдали от радиаторов, в емкости или на подставке с поддоном для воды, которую желательно периодически обновлять. Можно сделать раствор с добавлением: Аспирина;

Глицерина;

Сахара или соли;

Лимонной кислоты.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Эти компоненты помогут сохранить дерево свежим долгое время. Также можно поместить елку в емкость с песком или другим субстатом. Нежелательно ставить новогоднее дерево в подставки-крестовины. В них елка будет устойчивой, но без воды продержится недолго. Влажные тряпки, которыми иногда обматывают основание ствола, не помогут — этой влаги будет недостаточно, кроме того, вода быстро испаряется. Сохранить елку свежей помогут щедрые опрыскивания водой из пульверизатора. Но будьте аккуратны: вода может повредить бумажные украшения. Перед процедурой убедитесь, что электрическая гирлянда выключена из сети!

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Куда выбросить елку После новогодних праздников многие сталкиваются с вопросом: куда деть елку? Вот несколько советов, которые помогут утилизировать ее правильно.

Интересно Новогодние деревья нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер во дворе. Это может привести к захламлению и нарушению санитарных норм. Также не рекомендуется оставлять елку возле подъезда или на улице. Новогодние деревья нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер во дворе. Это может привести к захламлению и нарушению санитарных норм. Также не рекомендуется оставлять елку возле подъезда или на улице.

Лучшее решение — сдать дерево в специальные пункты приема для дальнейшей переработки. Из измельченных елей могут сделать щепу, которая пригодится в садоводстве или ландшафтном дизайне. По ссылке можно найти адреса пунктов приема, работавших в Москве и Подмосковье в прошлых годах. Информация с актуальными адресами появится позднее. Если нет возможности сдать елку на переработку самостоятельно, можно обратиться в управляющую компанию вашего дома — иногда они организовывают специальные точки сбора.