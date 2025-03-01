Сегодня 01:54 Время обновления. Как приманить удачу 1 марта, в Ярилин день Шмелев: в Ярилин день, 1 марта, нужно простить обиды и защитить дом 0 0 0 Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

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Первый день весны имел у славян противоречивое значение. Они одновременно отмечали День Марены, богини зимы и смерти, и Ярилин день, знаменующий начало нового года. Как встретить 1 марта, чтобы защитить дом и привлечь в жизнь обновление, выяснил 360.ru.

День Марены Славянская богиня смерти, холода и мрака известна под разными именами — Марена, Мара, Морана, Маремьяна-кикимора. Эзотерик Сергей Шмелев рассказал 360.ru, что смерть не означает конец, ведь даже в системе Таро аркан смерти сулит перерождение.

Было принято считать, что Марена приходит к усопшему человеку, чтобы успокоить его и отправить в последний путь. Сергей Шмелев Эзотерик

Праздник Марены наступал в конце ноября, когда она устанавливала свое царство снегов и морозов до весны, до прихода Ярилы Велесича. А 1 марта славяне, наоборот, прогоняли эту богиню. Другое название праздника — Навий день, ведь Марена считалась богиней загробного мира Нави. Образ Марены негативный, ее изображали как старуху или белолицую девушку с черными волосами. Ярилин день Холодную зиму сменяла теплая весна, поэтому славяне одновременно с изгнанием Марены праздновали приход Ярилы — покровителя земледелия, скотоводства и плодородия. Это один из самых почитаемых славянских богов. В мифологии он ассоциировался с любовью и мужеством, заботился о животных и обеспечивал рост растений.

Фото: РИА «Новости»

Ярилин день, по словам Шмелева, посвящен солнцу и радостям. Так его и называли — бог солнца. В этот день еще каких-то пятьсот лет назад наши предки отмечали приход нового года и энергетическое обновление. «Это переломный момент, смена энергий, в том числе и солнечных. С древности знающие люди понимали это и боготворили в разных традициях своих богов. У славян было принято поклонение богу Яриле», — объяснил эзотерик. Приметы на 1 марта Первый день весны откроет двери ко всему яркому и теплому, принесет возможности на новом энергетическом уровне все изменить и начать с нуля, предупредил Шмелев. Если в ночь перед приходом календарной весны приснится, что человека увозят куда-то или уводят в темное и неизведанное, увидевшему этот сон следует задуматься, что он сделал не так, и позаботиться о здоровье.

Дело в том, что это по славянским традициям день богини смерти Мары, и человеку могут дать знак таким образом. По легендам наших предков, которые посвящали больше времени своему ментальному развитию, чем сейчас, людям открывались глубинные познания. Сергей Шмелев Эзотерик

Есть и народные приметы на 1 марта. Славяне определяли в этот день погоду на ближайшее время. Если ночью усиливался ветер, то ждали сильные осадки и потепление, густой туман сулил ненастное лето. Громко каркающие вороны призывали скорое похолодание, а начало паводка гарантировало нашествие грызунов в летний период. Традиции празднования Для того чтобы прогнать Марену, славяне делали из соломы чучело, украшали лентами, яичной скорлупой и лоскутами, насаживали на кол, проносили по селу, а потом уничтожали — сжигали, топили или закапывали в землю. Люди, поклонявшиеся богине смерти, ласково просили ее уйти, чтобы уступить место весне и теплу.

Фото: РИА «Новости»

Ярилин день отмечался дважды в год — 1 марта и 1 июля. Обе даты связаны с естественными природными циклами, а именно с приходом весны и «макушкой лета», когда солнце находилось в зените и начинался сбор урожая. Поэтому крестьяне проводили шумные гулянья, отдыхали и восхваляли культ солнца. Ритуалы для очищения С точки зрения эзотерики в дни смены энергий очень полезно избавляться от старого, в том числе давних обид, и мириться, сообщил Шмелев. Он посоветовал провести обряды и ритуалы, но верующим при этом не забыть о Великом посте и религиозных предписаниях.

По традициям и поверьям, в том числе по сегодняшнее время, темные силы в момент энергетических обновлений могут активизироваться. Соответственно, будет очень актуальным обезопасить себя на уровне эгрегора. Сергей Шмелев Эзотерик

Христиане могут прочесть защитные молитвы и окропить дом святой водой. Остальным Шмелев рекомендовал развесить обереги от непрошеных гостей, в том числе из темного мира, в виде зверобоя, полыни и чертополоха. «Самым правильным отношением к 1 марта, ко дню начала календарной весны, будет понимание того, что мы обновляемся. Энергия холода, зимнего накопившегося негатива, усталости, она будет отступать», — рассказал он. Важно не жадничать в энергетическом плане. Эзотерик предложил пойти с детьми или друзьями в парк, покормить птиц, помочь нуждающимся, подать милостыню.