Возвращение в Вестерос. Как «Рыцарь Семи Королевств» покорил фанатов «Игры престолов»

Зимой 2026 года HBO сделал подарок фанатам «Игры престолов» и «Дома Дракона» — выпустил сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», который уже окрестили самым дружелюбным проектом по вселенной Джорджа Мартина. Шоураннеры не стали вновь сталкивать лбами армии или плести дворцовые интриги, а вместо этого пригласили зрителя в камерное, теплое и забавное путешествие по Вестеросу длиной в шесть серий. Разбираемся, почему финал первого сезона заставил говорить о себе даже скептиков и как проекту удалось завоевать 93% «свежести» на Rotten Tomatoes.

О чем рассказывает «Рыцарь Семи Королевств» События сериала разворачиваются за 90 лет до происходящего в оригинальной «Игре престолов» и через 72 года после истории, показанной в «Доме Дракона». В центре сюжета — сир Дункан Высокий (Декстер Сол Анселл), странствующий рыцарь, у которого за душой нет ничего, кроме меча, чести и наивной веры в рыцарские идеалы. Его верный спутник — наголо бритый мальчишка-оруженосец по прозвищу Эгг (Питер Клэффи), который оказывается не так прост, как кажется на первый взгляд. Зрители, знакомые с первоисточником, знают, что Эгг — это Эйгон Таргариен, будущий король Эйгон V Невероятный, а сам сериал является экранизацией повести «Межевой рыцарь» из сборника «Рыцарь Семи Королевств». Однако шоураннер Ира Паркер («Дом Дракона») и режиссеры Оуэн Харрис и Сара Адина Смит сделали ставку не на буквальное следование тексту, а на атмосферу — менее мрачную, чем на страницах книги.

Фото: Стоп-кадр трейлера сериала

Джордж Мартин в своем блоге уже одобрил тон нового шоу. По его словам, это именно та история, которую он хотел рассказать — легкая, приключенческая и насыщенная эпичными турнирами. К слову, продолжение приключений Дунка и Эгга («Винтерфелльские волчицы» и «Деревенский дурак») Мартин планирует написать только после завершения эпопеи с «Ветрами зимы».

Формула успеха Одним из главных секретов успеха, по мнению интернет-пользователей и критиков, стал хронометраж проекта. Шесть серий по 30–40 минут каждая пролетают как один миг. Это делает «Межевого Рыцаря» идеальным вечерним сериалом, подходящим зрителям, которые хотят окунуться в знакомый мир, но устали от масштабного эпоса. При этом шоу подойдет и той публике, которая вовсе не знакома со вселенной Мартина. Вам не нужно знать генеалогию Таргариенов или помнить историю Восстания Роберта, чтобы понять сюжет. Это понятная каждому история о дружбе, о чести и о том, как маленький человек может изменить большой мир.

Фото: Стоп-кадр трейлера сериала

Отзывы и реакция в Сети Реакция в Сети и у профильных блогеров оказалась на удивление однородной: сериал вышел очаровательным, смешным и классно поставленным. Пользователи Telegram и Reddit особенно отметили ряд моментов, которыми удивил их новый проект. Юмор. Впервые за долгое время вселенная Мартина позволила себе шутить. Тонкая ирония сделала персонажей живыми.

Эффектные сцены. Турнир в кульминации и финальная битва по визуалу не уступили полнометражным блокбастерам.

Кастинг. Выбор малоизвестных актеров на главные роли сыграл свою роль. Декстер Сол Анселл и Питер Клэффи не давят звездным статусом, позволяя публике поверить в их персонажей с первых минут. «Рыцарь Семи Королевств» — это «„Игра престолов“, которую мы заслужили», — пишут на просторах Сети. В новом сериале нет масштабных политических интриг, которые в поздних сезонах оригинала иногда провисали, зато есть локальный и душевный конфликт.

Что известно о втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» Еще до премьеры HBO официально продлил сериал на второй сезон. Ожидается, что он выйдет в 2027 году и будет основан на следующей повести цикла — «Присяжный рыцарь». В нем, как и в первой части, будет шесть эпизодов.

Фото: Стоп-кадр трейлера сериала

Действия развернутся примерно через полтора года после событий «Межевого Рыцаря». Глава проекта Ира Паркер заинтриговал публику, заявив, что вторая часть шоу завоевала его сердце. «Мы переходим к „Присяжному рыцарю“, а это во многом моя любимая новелла — с Роханной Веббер, или Рыжей Вдовой, сиром Беннисом и сиром Юстасом. Это классические персонажи», — сказал он. Паркер добавил, что новые роли уже распределены и актеры приступили к работе, но конкретные имена раскрывать не стал. Изначально продюсеры заявляли о готовности снимать второй и третий сезоны параллельно, но будут ли реализованы эти планы на самом деле, пока неясно. Открыт вопрос и с литературной основой продолжения, учитывая темпы работы Мартина над книгами и его обещание сначала закончить «Ветра зимы». По словам писателя, у него есть записки на 15 новелл, которые можно использовать для сериала. Возможно, «Рыцаря Семи Королевств» будут снимать именно по ним. Но также у проекта есть все шансы обогнать оригинал и стать главным источником новых историй из мира Вестероса на ближайшие годы.