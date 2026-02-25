Возвращение в Вестерос. Как «Рыцарь Семи Королевств» покорил фанатов «Игры престолов»

Стоп-кадр трейлера сериала
Фото: Стоп-кадр трейлера сериала

Зимой 2026 года HBO сделал подарок фанатам «Игры престолов» и «Дома Дракона» — выпустил сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», который уже окрестили самым дружелюбным проектом по вселенной Джорджа Мартина. Шоураннеры не стали вновь сталкивать лбами армии или плести дворцовые интриги, а вместо этого пригласили зрителя в камерное, теплое и забавное путешествие по Вестеросу длиной в шесть серий. Разбираемся, почему финал первого сезона заставил говорить о себе даже скептиков и как проекту удалось завоевать 93% «свежести» на Rotten Tomatoes.

О чем рассказывает «Рыцарь Семи Королевств»

События сериала разворачиваются за 90 лет до происходящего в оригинальной «Игре престолов» и через 72 года после истории, показанной в «Доме Дракона».

В центре сюжета — сир Дункан Высокий (Декстер Сол Анселл), странствующий рыцарь, у которого за душой нет ничего, кроме меча, чести и наивной веры в рыцарские идеалы. Его верный спутник — наголо бритый мальчишка-оруженосец по прозвищу Эгг (Питер Клэффи), который оказывается не так прост, как кажется на первый взгляд.

Зрители, знакомые с первоисточником, знают, что Эгг — это Эйгон Таргариен, будущий король Эйгон V Невероятный, а сам сериал является экранизацией повести «Межевой рыцарь» из сборника «Рыцарь Семи Королевств». Однако шоураннер Ира Паркер («Дом Дракона») и режиссеры Оуэн Харрис и Сара Адина Смит сделали ставку не на буквальное следование тексту, а на атмосферу — менее мрачную, чем на страницах книги.

Джордж Мартин в своем блоге уже одобрил тон нового шоу. По его словам, это именно та история, которую он хотел рассказать — легкая, приключенческая и насыщенная эпичными турнирами.

К слову, продолжение приключений Дунка и Эгга («Винтерфелльские волчицы» и «Деревенский дурак») Мартин планирует написать только после завершения эпопеи с «Ветрами зимы».

Формула успеха

Одним из главных секретов успеха, по мнению интернет-пользователей и критиков, стал хронометраж проекта. Шесть серий по 30–40 минут каждая пролетают как один миг. Это делает «Межевого Рыцаря» идеальным вечерним сериалом, подходящим зрителям, которые хотят окунуться в знакомый мир, но устали от масштабного эпоса.

При этом шоу подойдет и той публике, которая вовсе не знакома со вселенной Мартина. Вам не нужно знать генеалогию Таргариенов или помнить историю Восстания Роберта, чтобы понять сюжет. Это понятная каждому история о дружбе, о чести и о том, как маленький человек может изменить большой мир.

Отзывы и реакция в Сети

Реакция в Сети и у профильных блогеров оказалась на удивление однородной: сериал вышел очаровательным, смешным и классно поставленным. Пользователи Telegram и Reddit особенно отметили ряд моментов, которыми удивил их новый проект.

«Рыцарь Семи Королевств» — это «„Игра престолов“, которую мы заслужили», — пишут на просторах Сети.

В новом сериале нет масштабных политических интриг, которые в поздних сезонах оригинала иногда провисали, зато есть локальный и душевный конфликт.

Что известно о втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

Еще до премьеры HBO официально продлил сериал на второй сезон. Ожидается, что он выйдет в 2027 году и будет основан на следующей повести цикла — «Присяжный рыцарь». В нем, как и в первой части, будет шесть эпизодов.

Действия развернутся примерно через полтора года после событий «Межевого Рыцаря». Глава проекта Ира Паркер заинтриговал публику, заявив, что вторая часть шоу завоевала его сердце.

«Мы переходим к „Присяжному рыцарю“, а это во многом моя любимая новелла — с Роханной Веббер, или Рыжей Вдовой, сиром Беннисом и сиром Юстасом. Это классические персонажи», — сказал он.

Паркер добавил, что новые роли уже распределены и актеры приступили к работе, но конкретные имена раскрывать не стал.

Изначально продюсеры заявляли о готовности снимать второй и третий сезоны параллельно, но будут ли реализованы эти планы на самом деле, пока неясно. Открыт вопрос и с литературной основой продолжения, учитывая темпы работы Мартина над книгами и его обещание сначала закончить «Ветра зимы».

По словам писателя, у него есть записки на 15 новелл, которые можно использовать для сериала. Возможно, «Рыцаря Семи Королевств» будут снимать именно по ним. Но также у проекта есть все шансы обогнать оригинал и стать главным источником новых историй из мира Вестероса на ближайшие годы.

