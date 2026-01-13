Автор «Игры престолов» подтвердил, что экранизируют и другие истории о Вестеросе

Автор серии романов «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин намекнул, что в разработке находятся еще несколько сиквелов по истории, экранизированной в приквеле «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter .

«Есть еще истории о Дункане и Эгге, об их обучении и о том, что ждет их в будущем», — сказал писатель.

Премьера приквела состоится 18 января 2026 года. Мартин написал новеллы о Дункане и Эгге как самостоятельные истории с оригинальными персонажами и сюжетными линиями.

По его словам, это было одно из его лучших решений, которые он принял как писатель. В этих историях более приземленный тон повествования. По сюжету межевой рыцарь Дункан Высокий и его юный ученик Эгге странствуют по Вестеросу, пока династия Таргариенов правит Железным троном.

События происходят за столетие до событий «Игры престолов», но через 72 года после «Дома Дракона». Съемки проходили в некоторых районах Северной Ирландии.

Прошлым летом звезда «Игры престолов» Педро Паскаль признался, что любит русскую литературу, а среди любимых книг — «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.