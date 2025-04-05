05 апреля 2025 18:04 Вкусная, мягкая и пахнет свежим огурцом. В Петербурге стартовал сезон корюшки 0 0 0 Фото: Guo Feizhou/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С первыми лучами апрельского солнца улицы Санкт-Петербурга наполняются неповторимым ароматом — в городе пахнет жареной корюшкой. С 1 апреля 2025 года стартовал сезон ловли этой легендарной рыбы. Почему корюшка стала символом весенней Северной столицы, как ловить и где искать рыбу — в материале 360.ru.

Корюшка — небольшая рыба семейства корюшковых, ее длина редко превышает 20 сантиметров. Главная особенность — тонкий аромат свежих огурцов, который появляется сразу после вылова. Этот запах делает корюшку узнаваемой и любимой среди гурманов. Мясо рыбы нежное, с легкой горчинкой, а мелкие кости после жарки становятся хрустящими. Корюшка считается эндемиком Балтийского моря и водоемов Северо-Запада России. Основные места ее обитания — Финский залив, Ладожское озеро и река Нева. Каждую весну рыба отправляется на нерест, поднимаясь вверх по течению. Именно в этот период, с апреля по май, ее ловля становится особенно активной.

Фото: РИА «Новости»

Сезон корюшки — 2025: где купить и сколько стоит В 2025 году сезон ловли корюшки официально стартовал 1 апреля, он продлится до 30 мая. В черте города организовали 70 точек продажи рыбы, включая зоны выгрузки улова. С 15 апреля предприниматели смогут торговать корюшкой в нестационарных объектах — ларьках и павильонах, расположенных вблизи набережных и популярных мест отдыха. Для этого необходимо заключить договор с комитетом имущественных отношений Петербурга. Цена на корюшку в разгар сезона обещает быть демократичной — около 400 рублей за килограмм. Стоимость может варьироваться в зависимости от места продажи и объема улова. Например, в центре города рыба часто дороже, чем в пригородных зонах.

Фото: РИА «Новости»

Можно ли ловить корюшку самостоятельно? Ловля корюшки разрешена в течение всего сезона, но с соблюдением правил. Рыбачить можно как с берега, так и с лодки, использование сетей запрещено — допустимы только удочки и снасти с крючками. Нарушители рискуют получить штраф. Особой популярностью у рыболовов пользуются акватории Финского залива в районе Кронштадта, Сестрорецка и Зеленогорска. Также удачные места — устья рек Невы и Сестры, где корюшка останавливается во время миграции.

Фото: РИА «Новости»

Секреты успешной рыбалки Выбор снастей Для ловли корюшки подходит легкая поплавочная удочка или специальная снасть — «корюшиная гирлянда». Последняя представляет собой леску с несколькими крючками, что увеличивает шансы на улов. Грузило должно быть достаточно тяжелым, чтобы противостоять течению. Идеальная наживка Корюшка — хищная рыба, поэтому лучшей наживкой считаются животные приманки: мотыль;

опарыш;

кусочки свежей рыбы (например, плотвы). Некоторые рыболовы используют искусственные приманки — блесны светлых оттенков или силиконовые насадки с ароматизаторами. Время и погода Корюшка активна ранним утром и после заката. Клев усиливается в пасмурную погоду, а также при слабом ветре, поднимающем волны. В ясные дни рыба уходит на глубину, поэтому стоит выбирать участки с перепадами дна.

Фото: РИА «Новости»

Лайфхаки для новичков Ароматная приманка: добавьте на крючок каплю анисового масла — это привлечет корюшку. Светящиеся элементы: используйте блесны с фосфорным покрытием для ловли в сумерках. Терпение: корюшка часто клюет сериями. Если поклевки прекратились, смените место или глубину. Экологический аспект: сохранить популяцию Власти и экологи напоминают о важности соблюдения правил ловли корюшки. Чрезмерный вылов и браконьерство могут привести к сокращению популяции. Покупая рыбу в официальных точках, потребители поддерживают легальный промысел и заботятся о сохранении вида.

Фото: РИА «Новости»

Советы профессионала Всего в России существуют пять видов корюшки: азиатская, европейская, морская, малоротая и пресноводная. Рыба относится к виду лососевых. Все они отличаются в основном размерами и массой тела, рассказал 360.ru председатель общественной организации «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев. Самая крупная корюшка — азиатская, она достигает в длину 35 сантиметров, ее масса — 350 грамм. Срок жизни — восемь лет. «Европейская корюшка чуть меньше, срок жизни в среднем три года, длина где-то около 20 сантиметров, вес, как правило, не больше 200 грамм. Морская корюшка еще меньше, весовая категория у нее бывает приблизительно 60-100 грамм», — добавил Акатьев. Чаще всего ловят европейскую и азиатскую корюшку — это Ленобласть, Балтика, Дальний Восток, Сахалин и Камчатка. Основная наживка — биологическая.

Мотыль, кусочек рыбы или креветки, опарыш, бывает нарезка говядины, это на Камчатке очень часто используют: мелко нарезают говядину, надевают на крючок. Или саму корюшку мелко режут, потому что корюшка — хищник, она хватает сама себя. Грубо говоря, обычно от хвостика отрезают и многоразово этот кусочек корюшки используют. Михаил Акатьев председатель общественной организации «Рыбацкий комитет»

Правила рыболовства Правила вылова корюшки разнятся в зависимости от региона. И на Балтике, и на Дальнем Востоке рыбу ловят удочкой с количеством крючков, не превышающим 10 штук. «Если вы ловите двумя удочками, то на каждой удочке должно быть не более пяти крючков. Это уже рыбаки как удобно, как им нравится, так они распределяют количество крючков», — объяснил Акатьев. Норма вылова корюшки на Ладоге устанавливается правилами для западного рыбохозяйственного бассейна, показатель составляет пять килограмм в сутки.

Такие ограничения существуют для рыбаков-любителей на эту рыбу. Естественно, нельзя ловить сетями. И самое основное условие, которые должны соблюдать, я считаю, все рыбаки-любители — нерестовый запрет, можно рыбачить только с берега. На удочке должно быть не больше двух крючков. То есть одна удочка — не более двух крючков, или спиннинг не более двух крючков. Михаил Акатьев председатель общественной организации «Рыбацкий комитет»

По его словам, многие сразу начнут задаваться вопросом, как считать тройники. «Объясню сразу, что это считается одним крючком, только называется он трехзевый крючок. Таких крючков в нерестовый период на снасти может быть два», — отметил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Балтийская или сахалинская: какая корюшка вкуснее В каждом регионе рыбаки хвалят свою корюшку — на вкус и цвет товарищей нет, заявил Акатьев. «Я пробовал корюшку и питерскую, и сахалинскую. Сахалинская немножко побольше, и у нее мясо чуть-чуть пожестче, но приготовленная в вяленом, копченом виде — она достаточно жирная и достаточно вкусная. Питерская корюшка небольшая, мелкая, очень мягкое мясо. Ее можно есть, не выбирая кости. Все эти рыбы пахнут свежим огурцом. Это особенность рыбы», — заключил эксперт. Корюшка в кулинарии: как готовить символ Петербурга Традиционный способ приготовления — жарка во фритюре. Рыбу обваливают в муке с солью и обжаривают до хрустящей корочки. Подают с дольками лимона и зеленью. Также корюшку коптят, вялят и маринуют. Гурманы ценят уху из этой рыбы — она получается прозрачной и ароматной.

Фото: РИА «Новости»

Три изысканных рецепта корюшки: секреты северной кухни Корюшка — рыба, которая не требует сложной обработки, но при правильном приготовлении становится настоящим деликатесом. Ее нежное мясо и хрустящие косточки позволяют экспериментировать с рецептами, сохраняя аутентичный вкус. Классическая жареная корюшка с хрустящей корочкой Этот рецепт — визитная карточка петербургских весенних ярмарок. Простота и скорость приготовления делают его идеальным для домашней кухни. Ингредиенты: — один килограмм свежей корюшки; — 150 грамм пшеничной муки; — одна чайная ложка соли; — половина чайной ложки молотого черного перца; — 200 миллилитров растительного масла; — один лимон (для подачи). Приготовление: Рыбу промойте под холодной водой. Удалите жабры, если они есть, но не потрошите — внутренности придают легкую горчинку, характерную для классического блюда. В миске смешайте муку, соль и перец. Обваляйте каждую рыбу в смеси, стряхнув излишки. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Выкладывайте корюшку порциями, чтобы она свободно лежала в один слой. Жарьте на среднем огне три-четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовую рыбу выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Совет: для пикантности добавьте в муку одну чайную ложку сушеного укропа или щепотку паприки. Подавайте с дольками лимона и отварной молодой картошкой, посыпанной укропом.

Фото: РИА «Новости»

Корюшка холодного копчения с можжевеловым ароматом Домашнее копчение превращает корюшку в изысканную закуску, которая идеально сочетается с темным пивом или сидром. Ингредиенты: — полтора килограмма корюшки; — 50 грамм морской соли; — 30 грамм сахара; — три веточки свежего розмарина; — 10 ягод можжевельника; — один литр воды (для рассола). Приготовление: Приготовьте рассол: в кипящей воде растворите соль и сахар, добавьте раздавленные ягоды можжевельника и розмарин. Остудите до комнатной температуры. Рыбу выложите в эмалированную емкость, залейте рассолом. Оставьте мариноваться в холодильнике на 12 часов. Промойте корюшку под проточной водой, обсушите бумажными полотенцами. Подвесьте в проветриваемом месте на два-три часа для образования защитной пленки. Коптите в коптильне холодного дыма при температуре 25-30 градусов 8-10 часов, используя ольховую щепу. Лайфхак: если нет коптильни, используйте духовку. Разложите рыбу на решетке, поставьте вниз противень с опилками. Нагрейте духовку до 90 градусов, закройте дверцу, оставив щель для выхода дыма. Готовьте четыре-пять часов.

Фото: РИА «Новости»

Уха из корюшки с шафраном и сливками Нежная уха с бархатистым вкусом — изысканное блюдо, которое удивит даже искушенных ценителей. Ингредиенты: — 800 грамм корюшки; — 1,5 литра воды; — две картофелины; — одна морковь; — одна луковица; — две столовые ложки сливочного масла; — 100 миллилитров сливок 20%; — одна щепотка шафрана; — один лавровый лист; — соль, перец по вкусу. Приготовление: Очищенную рыбу залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте лавровый лист и варите 15 минут на медленном огне. Бульон процедите, корюшку разберите на филе, удалив кости. В чистый бульон добавьте нарезанный кубиками картофель, тертую морковь и луковицу, разрезанную пополам. Варите 10 минут. Извлеките лук, добавьте филе рыбы, сливочное масло и шафран. Томите пять минут, влейте сливки, прогрейте, не доводя до кипения. Секрет: для насыщенного вкуса добавьте в бульон 50 миллилитров белого вина на этапе варки овощей. Подавайте уху с гренками из бородинского хлеба и веточкой тимьяна.