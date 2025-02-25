Диетолог Писарева: наибольшую пользу приносит вареная или запеченная корюшка

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева поделилась информацией о пользе корюшки для здоровья в интервью RT . Она подчеркнула важность способа приготовления этой рыбы.

Наибольшую пользу приносит вареная или запеченная корюшка. В жареном, копченом или соленом виде она становится более калорийной и может иметь определенные противопоказания.

Запеченная корюшка сохраняет полезные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты, витамины A и D, отметила эксперт. Рыба богата микроэлементами, включая железо, калий, магний и фосфор. Эти элементы благотворно влияют на сердце и сосуды, помогают снизить уровень вредного холестерина. Кроме того, корюшка является источником легкоусвояемого белка и антиоксидантов, которые способствуют замедлению процессов старения и служат профилактикой раковых заболеваний.