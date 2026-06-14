Вьюн Зеленый. История необычного праздника пробуждения природы — зеленых святок

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Каждый год 15 июня в народе отмечается праздник с красивым названием Вьюн Зеленый или Вьюнишник. В это время на Руси проводили множество обрядов, связанных с плодородием и защитой от нечистой силы.

Происхождение праздника

Праздник посвящался обновлению жизни и торжеству природы. В разных регионах название могло отличаться: его именовали Вьюнцом, Вьюнишником или зелеными святками.

История праздника уходит в дохристианские времена. Люди устраивали гуляния и веселые игры, пели песни, водили хороводы. В старину на Руси верили, что силы земли в этот период нужно просить о щедром урожае и семейном благополучии, проводить обряды для плодородия. Также считалось, что зелень обладает магической силой, способной отпугивать злых духов и нести удачу.

Название «Вьюн Зеленый» пошло от одноименного растения, из которого девушки любили плести венки. Цветы были не только украшением, но и мощным оберегом. Согласно поверьям, зеленая трава и ветки символизировали здоровье, а сбор растений был важным ритуалом.

Также вьюном называли молодоженов, а обряд ходить по домам к недавно обвенчавшимся получил название «вить вьюн».

В этот день люди по традиции открывали окна еще до рассвета, чтобы впустить свежий воздух. Женщины проводили уборку, тщательно мыли полы, а также украшали комнаты ветками березы. Чтобы приманить в избу удачу и благополучие, хозяйки пекли караваи и ставили их на подоконник.

На улице в этот день исполняли песни в честь молодых семей, сыгравших свадьбу в течение года. Новоиспеченные пары угощали всех встретившихся им людей, детям раздавали сладости.

Вечером начинались гуляния — девушки водили хороводы и загадывали желания, а парни устраивали соревнования в силе и ловкости. Чтобы очиститься от болезней и зла, жители деревень прыгали через огонь, как это происходило на Ивана Купалу.

Фото: Медиасток.рф

После прихода на Русь христианства часть обычаев изменилась, но праздник все равно сохранил свои смысловые корни. Православные верующие 15 июня почитают память Святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского.

Он родился к Византии во второй половине VIII века и воспитывался в семье, которую император-иконоборец Константин Копроним преследовал из-за христианской веры. Отца изгнали, а мать последовала за ним. После смерти супруга она вернулась в Константинополь и посвятила остаток жизни монашескому служению.

В период правления императора Льва IV высокообразованный и благочестивый Никифор стал царским советником. Несмотря на близость к трону, он показывал бескомпромиссную приверженность православным убеждениям и сохранял строгость в личной жизни.

После смерти Льва IV Никифор стал активным участником богословских дискуссий. На Вселенском Соборе в Никее он являлся представителем царской власти. Именно на этой встрече прозвучала решающая позиция в защиту почитания икон. Благодаря проницательному уму и стремлению отстоять истину он вошел в историю как важная фигура в процессе осуждения иконоборческой ереси.

Фото: Медиасток.рф

Запреты и приметы

В старину верили, что на Зеленый Вьюн нельзя делать несколько вещей. Самый серьезный запрет касался кладбищ — в праздник ни в коем случае нельзя приближаться к могилам. Считалось, что в этот день граница между мирами становится совсем тонкой, поэтому из-за посещения кладбища можно навлечь на себя беду.

Люди разными способами тщательно защищались от посторонних сил, а также старались не предаваться печали и не оплакивать умерших.

Плохой приметой также считалось выносить во время Зеленого Вьюна мусор из дома. На Руси верили, что вместе с сором в этот день человек мог лишиться здоровья, удачи и нажитого добра.

Также на праздник старались как можно меньше прикасаться к металлическим предметам и не заниматься физическим трудом, чтобы не «утяжелить» себе жизнь. Согласно поверьям, железо могло навлечь на человека испытания, для которых потребуется непоколебимая твердость духа.

Нельзя было портить растения: вырывать траву, ломать ветки, рубить деревья. В праздник люди старались не вредить и друг другу — не ругались, не кричали и не проявляли агрессию. Навлечь беду также мог огонь. Например, если человек играл с пламенем или просто несерьезно относился к нему.

В середине июня внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду. Если утром выпала роса, то считалось, что год будет хорошим на урожай пшеницы, льна и овса.

Если ночью поет соловей, придет ясная погода, а если дует ветер — прольется ливень. Туман говорит о скором появлении грибов, а теплый дождь пророчит богатый и спокойный год. Еще одним вестником хорошей погоды были резвящиеся и дерущиеся воробьи.

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