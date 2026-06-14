Каждый год 15 июня в народе отмечается праздник с красивым названием Вьюн Зеленый или Вьюнишник. В это время на Руси проводили множество обрядов, связанных с плодородием и защитой от нечистой силы.

Происхождение праздника

Праздник посвящался обновлению жизни и торжеству природы. В разных регионах название могло отличаться: его именовали Вьюнцом, Вьюнишником или зелеными святками.

История праздника уходит в дохристианские времена. Люди устраивали гуляния и веселые игры, пели песни, водили хороводы. В старину на Руси верили, что силы земли в этот период нужно просить о щедром урожае и семейном благополучии, проводить обряды для плодородия. Также считалось, что зелень обладает магической силой, способной отпугивать злых духов и нести удачу.

Название «Вьюн Зеленый» пошло от одноименного растения, из которого девушки любили плести венки. Цветы были не только украшением, но и мощным оберегом. Согласно поверьям, зеленая трава и ветки символизировали здоровье, а сбор растений был важным ритуалом.

Также вьюном называли молодоженов, а обряд ходить по домам к недавно обвенчавшимся получил название «вить вьюн».

В этот день люди по традиции открывали окна еще до рассвета, чтобы впустить свежий воздух. Женщины проводили уборку, тщательно мыли полы, а также украшали комнаты ветками березы. Чтобы приманить в избу удачу и благополучие, хозяйки пекли караваи и ставили их на подоконник.

На улице в этот день исполняли песни в честь молодых семей, сыгравших свадьбу в течение года. Новоиспеченные пары угощали всех встретившихся им людей, детям раздавали сладости.

Вечером начинались гуляния — девушки водили хороводы и загадывали желания, а парни устраивали соревнования в силе и ловкости. Чтобы очиститься от болезней и зла, жители деревень прыгали через огонь, как это происходило на Ивана Купалу.