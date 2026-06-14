Вьюн Зеленый. История необычного праздника пробуждения природы — зеленых святок
Каждый год 15 июня в народе отмечается праздник с красивым названием Вьюн Зеленый или Вьюнишник. В это время на Руси проводили множество обрядов, связанных с плодородием и защитой от нечистой силы.
Происхождение праздника
Праздник посвящался обновлению жизни и торжеству природы. В разных регионах название могло отличаться: его именовали Вьюнцом, Вьюнишником или зелеными святками.
История праздника уходит в дохристианские времена. Люди устраивали гуляния и веселые игры, пели песни, водили хороводы. В старину на Руси верили, что силы земли в этот период нужно просить о щедром урожае и семейном благополучии, проводить обряды для плодородия. Также считалось, что зелень обладает магической силой, способной отпугивать злых духов и нести удачу.
Название «Вьюн Зеленый» пошло от одноименного растения, из которого девушки любили плести венки. Цветы были не только украшением, но и мощным оберегом. Согласно поверьям, зеленая трава и ветки символизировали здоровье, а сбор растений был важным ритуалом.
Также вьюном называли молодоженов, а обряд ходить по домам к недавно обвенчавшимся получил название «вить вьюн».
В этот день люди по традиции открывали окна еще до рассвета, чтобы впустить свежий воздух. Женщины проводили уборку, тщательно мыли полы, а также украшали комнаты ветками березы. Чтобы приманить в избу удачу и благополучие, хозяйки пекли караваи и ставили их на подоконник.
На улице в этот день исполняли песни в честь молодых семей, сыгравших свадьбу в течение года. Новоиспеченные пары угощали всех встретившихся им людей, детям раздавали сладости.
Вечером начинались гуляния — девушки водили хороводы и загадывали желания, а парни устраивали соревнования в силе и ловкости. Чтобы очиститься от болезней и зла, жители деревень прыгали через огонь, как это происходило на Ивана Купалу.
После прихода на Русь христианства часть обычаев изменилась, но праздник все равно сохранил свои смысловые корни. Православные верующие 15 июня почитают память Святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского.
Он родился к Византии во второй половине VIII века и воспитывался в семье, которую император-иконоборец Константин Копроним преследовал из-за христианской веры. Отца изгнали, а мать последовала за ним. После смерти супруга она вернулась в Константинополь и посвятила остаток жизни монашескому служению.
В период правления императора Льва IV высокообразованный и благочестивый Никифор стал царским советником. Несмотря на близость к трону, он показывал бескомпромиссную приверженность православным убеждениям и сохранял строгость в личной жизни.
После смерти Льва IV Никифор стал активным участником богословских дискуссий. На Вселенском Соборе в Никее он являлся представителем царской власти. Именно на этой встрече прозвучала решающая позиция в защиту почитания икон. Благодаря проницательному уму и стремлению отстоять истину он вошел в историю как важная фигура в процессе осуждения иконоборческой ереси.
Запреты и приметы
В старину верили, что на Зеленый Вьюн нельзя делать несколько вещей. Самый серьезный запрет касался кладбищ — в праздник ни в коем случае нельзя приближаться к могилам. Считалось, что в этот день граница между мирами становится совсем тонкой, поэтому из-за посещения кладбища можно навлечь на себя беду.
Люди разными способами тщательно защищались от посторонних сил, а также старались не предаваться печали и не оплакивать умерших.
Плохой приметой также считалось выносить во время Зеленого Вьюна мусор из дома. На Руси верили, что вместе с сором в этот день человек мог лишиться здоровья, удачи и нажитого добра.
Также на праздник старались как можно меньше прикасаться к металлическим предметам и не заниматься физическим трудом, чтобы не «утяжелить» себе жизнь. Согласно поверьям, железо могло навлечь на человека испытания, для которых потребуется непоколебимая твердость духа.
Нельзя было портить растения: вырывать траву, ломать ветки, рубить деревья. В праздник люди старались не вредить и друг другу — не ругались, не кричали и не проявляли агрессию. Навлечь беду также мог огонь. Например, если человек играл с пламенем или просто несерьезно относился к нему.
В середине июня внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду. Если утром выпала роса, то считалось, что год будет хорошим на урожай пшеницы, льна и овса.
Если ночью поет соловей, придет ясная погода, а если дует ветер — прольется ливень. Туман говорит о скором появлении грибов, а теплый дождь пророчит богатый и спокойный год. Еще одним вестником хорошей погоды были резвящиеся и дерущиеся воробьи.