Сегодня 04:03 Ведьмины пляски. Что такое Вальпургиева ночь и и где ее отмечают 0 0 0 Фото: IMAGO/photo2000 / www.globallookpress.com Интересное

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Одним из самых мистических событий года считают Вальпургиеву ночь. Люди верили, что в этот период ведьмы и нечисть собирались на Лысой горе, чтобы воздать должное дьяволу. Об истории таинственной ночи, традициях и правилах для защиты от темных сил — в материале 360.ru.

Что такое Вальпургиева ночь Дата Вальпургиевой ночи неизменна — с 30 апреля на 1 мая. Это время самого главного в году шабаша. Кто-то считает, что ведьмы только немецкие, другие — что они собираются со всего мира на горе Блоксберг в Германии. Сейчас ее называют Брокен, рассказала 360.ru этнограф и фольклорист Варвара Добровольская. Некоторые верят, что в эту ночь ведьмы устраивают оргии и буйства. На месте сбора нечисти появляется сам дьявол в образе козла, а слуги выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать его пятую точку. В некоторых культурах принято думать, что в Вальпургиеву ночь на землю спускаются души умерших. Отсюда другое название события — Живин день. Также его обозначают как Ведьмин костер, или просто Ночь ведьм. Праздник соседствует с кельтским Бельтайном, то есть днем солнца и возрождения природы. Вальпургиева ночь ему противопоставляется.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

История Вальпургиевой ночи Это событие связывают со святой Вальпургией. Девочка родилась в VIII веке в Западной Саксонии в семье дворян. В 11 лет потеряла родителей и посвятила жизнь монашеству. Благодаря горячей любви и вере в Бога Вальпургия сотворила чудо: во время морского путешествия из Англии в Германию начался шторм, но девочка так истово молилась, что он сразу стих. Кроме того, она спасла ребенка от голода, усмирила разъяренных псов, исцелила роженицу. В конце жизни праведница имела большое влияние в христианской Европе, особенно в Германии, где она основала несколько монастырей. Римско-католическая церковь канонизировала Вальпургию 1 мая. Как же праздник ведьм получил имя святой? Уже после смерти Вальпургии ее начали подозревать в связи не с Богом, а с потусторонними силами. Все дело в том, что во время реставрации монастыря, который она основала, к епископу пришел призрак монахини и свел его с ума.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

По другой версии, праздник получил такое название благодаря ведьме Вальпурги — ее сожгли на костре во время гонений XVI века. Женщина была повитухой, которую якобы оговорили из зависти. Под пытками она призналась в убийстве двух рожениц, 40 младенцев, служении дьяволу, участии в богохульствах, шабашах ведьм, уничтожении урожая. Где отмечают Ночь ведьм Вальпургиеву ночь отмечают немцы, австрийцы, народы Скандинавии. В других культурах существуют похожие празднества. «Южные русские считали, что ведьмы летают на Лысую гору. Но у нас это событие не называли Вальпургиевой ночью, праздник же европейский. Он напоминает Масленицу из-за схожих традиций. Так, предки запускали с горы огненное колесо, смотрели, какая женщина будет ругаться, — якобы она и была ведьмой», — объяснила Добровольская.

Фото: Matthias Bein/dpa / www.globallookpress.com

Традиции Вальпургиевой ночи Обычно в Вальпургиеву ночь выполняли ритуалы для изгнания ведьм. Вот некоторые из них: разведение костров;

сжигание чучела или куклы;

хождение с факелом вокруг дома;

звон в колокола;

рисование крестов-оберегов на дверях и воротах;

посыпание травами и песком порогов;

сжигание мусора в частном доме. Традиции различались в зависимости от страны. Например, в Италии организовывали шествие с украшенной зеленой веткой дерева, девушки плели гирлянды из цветов для привлечения удачи. Словаки и чехи устанавливали майское дерево в центре населенного пункта. Они брали еще одно поменьше и приглашали селян на праздник к костру.

Фото: IMAGO/photo2000 / www.globallookpress.com

Гулянье непременно делали шумным: с песнями, танцами и хороводами вокруг огня. Молодые люди искали себе пару: юноша давал понравившейся девушке ветку. Если та была готова выйти замуж, принимала дар. «Обычно майское дерево парни устанавливали ночью при свете факелов. Это делали, чтобы найти невесту. Считалось, что могут помешать ведьмы», — отметила Добровольская. А вот выходить на улицу без компании или оставаться в одиночестве не рекомендовалось, ведь ведьмы могли навредить случайному прохожему. Что еще запрещалось делать в это время: поминать чертов и бесов;

отправляться в дальнюю дорогу, особенно одному;

обижать женщину, ведь она могла обернуться ведьмой;

быть тихим — шум отгонял нечистую силу;

делать серьезные покупки, совершать крупные сделки;

начинать большое дело.

Фото: IMAGO/Thomas Mueller / www.globallookpress.com

Гадания на Вальпургиеву ночь Мистическое начало праздника позволяло заглянуть в будущее. Самое простое — увидеть вещий сон. Еще можно написать вопрос на бумаге и положить его под подушку — полагалось, что сновидцу придет ответ. Желающие узнать судьбу всматривались в иконы с помощью треугольного зеркала. В нем могли разглядеть сцену из будущей жизни. Еще одно гадание — с ножом. На бумаге писали «да» и «нет». Задавали односложный вопрос, а нож крутили на столе в центре. Ответом было слово, которое оказалось ближе всего к лезвию. Существовали и целые ритуалы, например для избавления от одиночества. В Вальпургиеву ночь разводили два костра, вставали между ними. Семь раз произносили заговор:

Как огню гореть, так сердцам пылать. Как солнцу светить, так нам покоя не знать. Ищи меня, как я тебя. Нам парою суждено стать и детей в колыбели качать. Ведьмы Вальпургиевой ночи тебя найдут. Ведьмы Вальпургиевы тебя ко мне приведут. Будь же мне парой навек. Аминь.

Фото: Michael Matthey/dpa / www.globallookpress.com

Приметы на Вальпургиеву ночь Если на дубе много желудей — жди хорошего урожая.

Девушки верили, что если умыться утренней росой после Вальпургиевой ночи, то красота и молодость сохранятся на ближайший год.

Предки думали, что в эту ночь травы насыщаются целебными и магическими свойствами. Люди использовали их по-разному: одни варили приворотное зелье, чтобы влюбить в себя мужчину, другие — лекарство от болезней.

Если родить в Вальпургиеву ночь, потусторонние силы наградят малыша сверхъестественными способностями. Ему будет легко заглядывать в будущее и общаться с духами.