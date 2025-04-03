Сегодня 00:12 ЦРУ в поисках Ковчега Завета. Что скрывает знаменитый библейский артефакт 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега». Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com Интересное

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Мир вновь обсуждает тайны Ковчега Завета. Оказывается, его нашли американцы с помощью медиума, и лишь страшное предупреждение остановило их от того, чтобы завладеть артефактом. Чем знаменита реликвия иудеев и есть ли у кого-нибудь шанс ее заполучить — в материале 360.ru.

Ковчег Завета и ЦРУ Рассекреченные документы ЦРУ продолжают преподносить сюрпризы. Недавно стало известно о некоем секретном проекте Sun Streak — «Солнечная полоса». Разведывательные службы в 70-х и 80-х годах прошлого столетия пытались использовать людей с «предположительно, паранормальными способностями» для поисков. В рамках этой программы якобы удалось получить от одного экстрасенса точную информацию, где тот самый Ковчега Завета, сообщила британская газета Daily Mail. Кстати, то же издание шесть лет назад писало, будто ветхозаветный Ковчег нашли. Тогда археологи обнаружили недалеко от Иерусалима древний храм, в котором хранилась святыня. Однако до сих пор никто так и не предъявил оригинальные каменные скрижали с 10 заповедями и прочее содержимое ларца.

Фото: Перевозка Ковчега Завета, оказание помощи, Музей диаспоры, Тель-Авив. Michael Nitzschke / www.globallookpress.com

Проект «Солнечная полоса» Итак, в обнародованных материалах ЦРУ речь идет о том, что в декабре 1988 года наблюдатель № 032 получил указания искать некий контейнер из дерева, золота и серебра, украшенный ангелами. О том, что идут поиски Ковчега Завета, никто предупреждать не стал, хотя догадаться было бы не так сложно. Экстрасенс, похоже, оказался человеком сообразительным. Он бойко заявил, что его цель — «под землей, в темноте и влажном месте» где-то на Ближнем Востоке: здания неподалеку от искомого предмета были похожи на мечети, а черноволосые и темноглазые люди одевались практически во все белое и говорили вроде бы по-арабски.

Фото: 2005 Jake Warga / www.globallookpress.com

Медиум даже нарисовал свои видения: помимо мечети с куполом, там были выстроенные в ряд восемь мумий, колесо и крылатый серафим (звучит как строчка из песни «Аквариума»). Еще он предупредил, что при попытке выкрасть либо просто открыть контейнер, он «будет уничтожен защитниками с помощью неизвестной силы». Если кто-то удивился, что в такой организации, как Центральное разведывательное управление США, слушали подобный бред, то напомним: в 1974 году американцы на полном серьезе испугались паранормальных возможностей бабы Ванги. Многие были уверены, что она может рассмотреть все секретные документы и видит, что происходит на военных базах Соединенных Штатов. Чтобы защититься от болгарской слепой, за океаном собрали команду из 20 экстрасенсов. Они должны были противостоять козням старушки, но признали: она легко обходит их заслоны. В конце концов до директора ЦРУ дошло, что его дурят, и шарлатанов разогнали.

Фото: Факсимильная копия манускрипта немецкой школы XV века: Давид приносит ковчег в Иерусалим. Stapleton Historical Collection / www.globallookpress.com

Что такое Ковчег Завета Ковчег Завета — деревянный ящик, который Бог повелел смастерить после того, как вторично вручил Моисею две каменные плиты с 10 заповедями, выбитыми с обеих сторон. Первую пару скрижалей пророк уничтожил, когда увидел, что соплеменники поклонялись золотому тельцу. Техническое задание было довольно четким. Материал — дерево ситтим (акация). Размеры — два с половиной локтя в длину, полтора локтя в ширину и высоту, то есть примерно 112 на 67 на 67 сантиметров. Внутри и снаружи ящик должен был покрыт золотом. На золотой крышке — фигуры херувимов, обращенных лицом друг к другу.

Интересно До сих пор не ясно, кто именно создал ковчег. По одной версии, это работа мастера Веселеила (Бецалеля), сына Урия из колена Иудина. При этом ему помогали все «мудрые сердцем». С другой стороны, Моисей сам утверждал, что лично изготовил сундук. До сих пор не ясно, кто именно создал ковчег. По одной версии, это работа мастера Веселеила (Бецалеля), сына Урия из колена Иудина. При этом ему помогали все «мудрые сердцем». С другой стороны, Моисей сам утверждал, что лично изготовил сундук.

В Талмуде описание несколько отличается. Там говорится о трех отдельных ларцах. Самый маленький, золотой, укладывался в более крупный, деревянный, а тот, в свою очередь, ставился в самый большой — опять же, золотой (возможно, на гнутых ножках). Словом, эдакая коробочка-матрешка. Однако в любом варианте у ковчега были четыре золотых кольца на боковых стенках. В них носильщики продевали позолоченные шесты длиной 7–10 локтей из той же акации. Сам ящик перед переноской покрывали синим покрывалом. Предположительно, весил сундук примерно 300 килограммов.

Фото: Гравюра Герарда Хута из Библии 1728 года: создание Ковчега Завета / Публичное достояние

Содержимое Ковчега Завета Но что было внутри ковчега? Во-первых — и в этом сходятся все источники, — две уже упомянутые каменные скрижали. Также там стоял горшок с манной небесной, которой, по легенде, питались евреи во время своего 40-летнего вояжа из Египта в Землю Обетованную под предводительством Моисея. Манна выглядела как белые маленькие крупинки или очень мелкий град, в то же время напоминала прозрачную светло-желтую душистую смолу кустарника бдолах. Кто-то говорил, что ее вкус «подобен кориандровому семени». Кстати, название произошло от вопроса «Ман-ху?» — «Что это?». Так спрашивали скитальцы, впервые увидев эту пищу. Третьим предметом был посох, или жезл, Аарона, старшего брата Моисея и первого еврейского первосвященника. Во время странствий по пустыни многие люди начали претендовать на служение Богу. Чтобы разрешить спор, жезлы всех начальников колен положили на ночь в походный храм-палатку, а утром один из них дал ростки. Все догадались, чей?

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Где хранили Ковчег Завета Поначалу воины израильские носили ковчег с собой, а на ночь или на привале оставляли в скинии — том самом походном шатре-храме. Однако позднее был возведен постоянный Иерусалимский храм, и Ковчег Завета вместе со всем содержимым перекочевал туда. Ковчег стоял в месте, который называли Святая святых: там располагался так называемый Камень основания, или Краеугольный камень Храмовой горы. Входить в этот чертог разрешали лишь первосвященнику и только один раз в год в Йом-Кипур — Судный день. Последнее упоминание о сокровище датируется приблизительно 622 годом до нашей эры. В 586 году до нашей эры войска Навуходоносора разрушили Первый храм до основания. Ковчег Завета пропал. По словам Иосифа Флавия (нет, не из «Гарри Поттера»!), после постройки Второго храма в Святая святых по-прежнему курили фимиам на Йом-Кипур, но золотого ящика со священными реликвиями уже не было.

Фото: Гравюра на дереве из Библии XVI века: Ковчега Завета, сосуд с манной и жезл Аарона в Святая святых / www.globallookpress.com

Куда исчез Ковчег Завета Первое время считалось, что ларец канул во время пожарища, но со временем реальные события начали переплетаться с легендой, и последняя окончательно перетянула на себя всю историю. Так что сегодня существует не просто вагон, а целый грузовой состав идей, куда именно сгинул Ковчег Завета. По одной из главных гипотез, ковчег успели унести по подземному ходу за пределы тогдашнего Израиля. Пророки же постоянно предупреждали, что храм будет разрушен, вот священнослужители заранее и озаботились эвакуацией. Возможно, ковчег переправили на север Эфиопии, и он до сих пор там, скрыт в церкви древнего города Аксум. Впрочем, есть и те, кто считают, что пророк Иеремия унес иудейскую реликвию на гору, с которой Моисей увидел Землю обетованную, и спрятал в пещере. Вход туда был заложен, да так, что найти его больше никто не мог. По легенде, Господь сам откроет это место, когда придет время.

Фото: Часовня Ковчега Завета Эфиопской православной церкви в Аксуме. Egmont Strigl / www.globallookpress.com

Другое поверье гласит, что ковчег вместе с содержимым упрятали в Святая святых, под тем самым Краеугольным камнем, который считается основанием Земли, либо под полом. Проверить наверняка никак не выходит, ведь теперь над этим местом возвышается мусульманская мечеть Купол Скалы. Более прозаичный вариант предполагает, что ковчег был попросту уничтожен при захвате храма. Что немудрено, ведь орды завоевателей не оставили там камня на камне. Впрочем, перед расправой они могли вынести все самое ценное, в том числе золотой ящик. Вот только едва ли они не вытряхнули его тяжелое содержимое. Некий самозваный археолог Рон Вятт заявлял, что нашел Ковчег Завета в древнем еврейском пещерном захоронении, известном как иерусалимская «Садовая могила». Однако местные специалисты опровергли это вранье. До того мошенник хвалился, что откапал Ноев ковчег и Содом с Гоморрой.

Фото: Ангелы с ковчегом Завета, 1280 год. Heritage-Images / www.globallookpress.com

Зачем ищут Ковчег Завета Ковчег Завета, если он когда-то существовал, — безусловно, ценнейший исторический артефакт. Для верующих его важность и того выше. Правда, большинство из них уверены, что ветхозаветный ларец явится сам по воле Господа в нужное время. Больше всего Ковчег рвутся найти граждане, склонные к мистике. Ведь считается, что находка даст своему обладателю власть над всем миром. Хотя точного перечня возможностей, которые подарит артефакт, нет. Словом, приз в любом случае считался ценным. Голливуд всех уверил, что за Ковчегом охотился сам Гитлер. Но если это не более чем легенда, то американские власти, судя по всему, действительно интересовались поисками ларца.