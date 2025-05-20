Собрать росу и украсть семена. Что нужно успеть на Купальницу, 20 мая
Религиовед Фоминых рассказала, зачем предки крали семена у соседей на Купальницу
Наши предки придавали весомое значение природным явлениям и стихиям. Воде отводилось особое место, а 20 мая славяне отмечали Купальницу. Люди верили в появление у рек магической силы. Что это за праздник, какие еще события происходили тогда же, с какими традициями и приметами его связывали— в материале 360.ru.
Купальница — народный праздник 20 мая
Предки верили, что на Купальницу солнце отдает воде энергию и она становится целебной, объяснила в беседе с 360.ru религиовед профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.
Из-за этого в праздник кобыл и жеребцов прогоняли по реке, а потом окатывали с головы до ног. Обязательно поили скот.
Если для купания стояла еще низкая температура, воду готовили заранее.
«Ее набирали в ведра и ушаты и выставляли на солнце, чтобы содержимое нагрелось. Затем поили лошадей. Люди верили в пользу купания и обливания другого человека. Считалось, что солнечная вода придаст здоровья, будет защищать от нечистой силы в течение года», — рассказала эксперт.
Другие праздники 20 мая
Народный праздник Купальница пересекается с двумя христианскими — днем памяти святого Акакия и Явления Креста Господня над Иерусалимом. Однако эти события не связаны друг с другом, заверила религиовед.
Святой мученик Акакий родился в Каппадокии. Сила и ум помогли ему поступить на военную службу, и он быстро стал сотником — руководил сотней солдат. Однако во время гонений на христиан мужчина не стал скрывать веру во Христа и начал открыто проповедовать свою религию.
В конце концов, его схватили по приказу императора и пытали. Но какими бы безжалостными ни были наказания, на следующее утро он оказывался живым и здоровым.
«Существуют свидетельства охранников, что ночью к Акакию слетались ангелы — юноши в белых одеяниях, которые омывали его раны водой и залечивали их», — рассказала Фоминых.
Император не захотел поверить в чудо и отрубил Акакию голову.
Также церковь отмечает Явление Креста Господня в небе над Иерусалимом. Это произошло после смерти святого императора Константина Великого. На троне его заменил сын Констанций, который уклонился от христианства. Люди увидели в явлении плохой знак.
«Чтобы они перестали волноваться, а сомневающиеся уверовали, Господь в три часа утра 20 мая 351 года явил в небе изображение креста. Очень большое количество граждан стали свидетелями сияния, которое во много раз превосходило солнечный свет», — отметила Фоминых.
Крест появился над Голгофой, где казнили Христа. Он перемещался по небу и светился всеми цветами радуги. После этого многие приняли христианство.
Как отмечали Купальницу на Руси: главные традиции, что можно и нельзя делать 20 мая
Все традиции праздника связаны с водой. Помимо купания в реке, в этот день женщины и девушки собирали росу.
Они впитывали росу с утренней травы при помощи полотенец и тканей. Влагу выдавливали в посуду. Эту воду нужно было выпить, а влажными полотенцами обтереть тело. Считалось, что ритуал приносит красоту и здоровье.
Наталия Фоминых
Беременные должны были выпить хотя бы каплю росы, чтобы ребенок родился здоровым.
Существовали и запреты. В этот день наши предки никогда не начинали что-то новое. Считалось, что они принесут пустые хлопоты.
«Безделье было под строгим запретом», — уточнила религиовед.
Не разрешалось купать ребенка никому, кроме матери. Запрещалось ругаться, даже повышать голос, употреблять бранные слова, сплетничать, лицемерить, лгать — эти действия могли навлечь беду и плохие перемены в жизни.
В праздник запрещали разводить огонь: на Купальницу прославляли воду.
«Колющими и режущими предметами пользоваться не советовали: верили, что можно навлечь на семью большие ссоры», — пояснила Фоминых.
Купальница выпадала на время посева. Поэтому в праздник ориентировались на погоду, чтобы осенью получить хороший урожай.
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«Люди верили, что хороший урожай можно получить от чужих семян, поэтому все крестьяне стремились навестить соседей и украсть немного посевного материала. Он лучше принимался и рос», — отметила религиовед.
По этой причине в крестьянских избах, где чтили традиции, специально раскладывали кучки семян, чтобы у пришедших в гости соседей была возможность тайком их взять.
Приметы 20 мая
Все приметы связывали с природой и погодой:
- Если утром увидеть яркие лучи восходящего солнца, то днем будет пасмурно;
- Если собранная девушками роса быстро высохла — к дождю;
- В праздник пошел дождь — жди теплой погоды в сентябре;
- На Купальницу утром появилась радуга — в конце весны и начале лета будут осадки, если вечером — ясная и солнечная погода;
- Красный или розовый месяц — к дождю, рогами вниз — к теплу;
- Если на Купальницу случилось новолуние, все посевные работы прекращали до новой луны;
- В праздник прилетели стрижи и ласточки — грядет богатый урожай.