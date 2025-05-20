Сегодня 05:00 Собрать росу и украсть семена. Что нужно успеть на Купальницу, 20 мая Религиовед Фоминых рассказала, зачем предки крали семена у соседей на Купальницу 0 0 0 Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com Интересное

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Наши предки придавали весомое значение природным явлениям и стихиям. Воде отводилось особое место, а 20 мая славяне отмечали Купальницу. Люди верили в появление у рек магической силы. Что это за праздник, какие еще события происходили тогда же, с какими традициями и приметами его связывали— в материале 360.ru.

Купальница — народный праздник 20 мая Предки верили, что на Купальницу солнце отдает воде энергию и она становится целебной, объяснила в беседе с 360.ru религиовед профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Из-за этого в праздник кобыл и жеребцов прогоняли по реке, а потом окатывали с головы до ног. Обязательно поили скот. Если для купания стояла еще низкая температура, воду готовили заранее. «Ее набирали в ведра и ушаты и выставляли на солнце, чтобы содержимое нагрелось. Затем поили лошадей. Люди верили в пользу купания и обливания другого человека. Считалось, что солнечная вода придаст здоровья, будет защищать от нечистой силы в течение года», — рассказала эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Другие праздники 20 мая Народный праздник Купальница пересекается с двумя христианскими — днем памяти святого Акакия и Явления Креста Господня над Иерусалимом. Однако эти события не связаны друг с другом, заверила религиовед. Святой мученик Акакий родился в Каппадокии. Сила и ум помогли ему поступить на военную службу, и он быстро стал сотником — руководил сотней солдат. Однако во время гонений на христиан мужчина не стал скрывать веру во Христа и начал открыто проповедовать свою религию. В конце концов, его схватили по приказу императора и пытали. Но какими бы безжалостными ни были наказания, на следующее утро он оказывался живым и здоровым. «Существуют свидетельства охранников, что ночью к Акакию слетались ангелы — юноши в белых одеяниях, которые омывали его раны водой и залечивали их», — рассказала Фоминых. Император не захотел поверить в чудо и отрубил Акакию голову.

Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Также церковь отмечает Явление Креста Господня в небе над Иерусалимом. Это произошло после смерти святого императора Константина Великого. На троне его заменил сын Констанций, который уклонился от христианства. Люди увидели в явлении плохой знак. «Чтобы они перестали волноваться, а сомневающиеся уверовали, Господь в три часа утра 20 мая 351 года явил в небе изображение креста. Очень большое количество граждан стали свидетелями сияния, которое во много раз превосходило солнечный свет», — отметила Фоминых. Крест появился над Голгофой, где казнили Христа. Он перемещался по небу и светился всеми цветами радуги. После этого многие приняли христианство.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / www.globallookpress.com

Как отмечали Купальницу на Руси: главные традиции, что можно и нельзя делать 20 мая Все традиции праздника связаны с водой. Помимо купания в реке, в этот день женщины и девушки собирали росу.

Они впитывали росу с утренней травы при помощи полотенец и тканей. Влагу выдавливали в посуду. Эту воду нужно было выпить, а влажными полотенцами обтереть тело. Считалось, что ритуал приносит красоту и здоровье. Наталия Фоминых

Беременные должны были выпить хотя бы каплю росы, чтобы ребенок родился здоровым. Существовали и запреты. В этот день наши предки никогда не начинали что-то новое. Считалось, что они принесут пустые хлопоты. «Безделье было под строгим запретом», — уточнила религиовед. Не разрешалось купать ребенка никому, кроме матери. Запрещалось ругаться, даже повышать голос, употреблять бранные слова, сплетничать, лицемерить, лгать — эти действия могли навлечь беду и плохие перемены в жизни.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

В праздник запрещали разводить огонь: на Купальницу прославляли воду. «Колющими и режущими предметами пользоваться не советовали: верили, что можно навлечь на семью большие ссоры», — пояснила Фоминых. Купальница выпадала на время посева. Поэтому в праздник ориентировались на погоду, чтобы осенью получить хороший урожай.

Интересно Считалось, что на Купальницу нужно посеять семена. В этот день хозяйки высаживали морковь, огурцы, кабачки, тыкву. Если к 20 мая зацвела черемуха или сирень, то семена становились негодными для посева. Считалось, что на Купальницу нужно посеять семена. В этот день хозяйки высаживали морковь, огурцы, кабачки, тыкву. Если к 20 мая зацвела черемуха или сирень, то семена становились негодными для посева.

«Люди верили, что хороший урожай можно получить от чужих семян, поэтому все крестьяне стремились навестить соседей и украсть немного посевного материала. Он лучше принимался и рос», — отметила религиовед. По этой причине в крестьянских избах, где чтили традиции, специально раскладывали кучки семян, чтобы у пришедших в гости соседей была возможность тайком их взять.

Фото: IMAGO/Anton Geisser / www.globallookpress.com

Приметы 20 мая Все приметы связывали с природой и погодой: Если утром увидеть яркие лучи восходящего солнца, то днем будет пасмурно;

Если собранная девушками роса быстро высохла — к дождю;

В праздник пошел дождь — жди теплой погоды в сентябре;

На Купальницу утром появилась радуга — в конце весны и начале лета будут осадки, если вечером — ясная и солнечная погода;

Красный или розовый месяц — к дождю, рогами вниз — к теплу;

Если на Купальницу случилось новолуние, все посевные работы прекращали до новой луны;

В праздник прилетели стрижи и ласточки — грядет богатый урожай.