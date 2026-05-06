URA.RU: в Евсеев день 7 мая было принято молиться и умываться освященной водой

В четверг, 7 мая 2026 года, отмечается несколько праздников, включая православные, народные, государственные и профессиональные. Среди наиболее значимых — День радио, Международный день планетариев и церковный день памяти мученика Евсевия Никомидийского. Об этом сообщило URA.RU .

Православный праздник

7 мая (24 апреля по старому стилю) в православном календаре отмечается день памяти мученика Евсевия Никомидийского. О святом известно немногое: он был свидетелем мучений святого Георгия Победоносца и, под влиянием увиденного, вместе с другими 40 верующими принял христианство. Правитель Римской империи Диоклетиан приказал арестовать Евсевия и остальных христиан, за что они подверглись жестоким пыткам и казням.

Также в этот день почитается память явления Молченской иконы Божией Матери, которая была обнаружена в начале XIV века и стала центром религиозной жизни в Путивльской земле.

Народный праздник

Евсеев день, известный также как «Овсы отсей», связан с окончанием посева овса. Народная мудрость подчеркивает важность своевременного посева: «Овес любит хоть в воду, да в пору». В народе считалось, что после Евсеева дня наступают 12 холодных дней с ночными заморозками, которые могут погубить поздние посевы.

На Евсея, согласно народным поверьям, на людей «нападает маета». Чтобы избавиться от этого состояния, в этот день было принято молиться и умываться освященной водой. Знахари проводили особые обряды, связанные с призывом весны, тепла и солнца.

Профессиональные праздники

7 мая в России отмечается День радио — праздник работников всех отраслей связи. Эта дата связана с историческим событием: 7 мая 1895 года российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему.

Международный день планетариев

Международный день планетариев отмечается 7 мая в честь юбилея начала регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене, который открылся именно 7 мая 1925 года. Цель праздника — знакомство общественности с деятельностью планетариев и популяризация астрономических знаний.