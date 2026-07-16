URA.RU: лучшее время для сбора березовых и липовых веников — период после праздника Святой Троицы

Заготовка веников для русской бани требует особого мастерства и знаний. Качественный веник, правильно собранный и высушенный, становится источником целебных ароматов и мягкого пара. Ошибки в процессе заготовки могут привести к потере полезных свойств веника, написало URA.RU .

Время сбора веток влияет на лечебные свойства, аромат и долговечность веника. Если начать заготавливать веник слишком рано, листья будут нежными и осыпятся при сушке. Если же сделать это слишком поздно, то потеряются эфирные масла, а листья станут жесткими. Оптимальный момент для сбора определяется состоянием листьев: они должны быть полностью раскрывшимися и окрепшими, но еще не грубыми.

В южных районах береза распускается раньше, чем в северных, поэтому ориентироваться нужно на состояние деревьев в конкретной местности. Некоторые банщики предпочитают заготавливать веники на убывающую луну, считая, что в этот период соки в растении движутся медленнее, что способствует лучшей сохранности листьев. Хотя научного обоснования у этой традиции нет, она продолжает существовать и часто дает хорошие результаты.

Традиционно лучшее время для сбора березовых и липовых веников — период после праздника Святой Троицы (обычно в начале июня). В средней полосе России оптимальный период для заготовки березовых веников — с 15 июня по 15 июля, в южных регионах — с конца мая по начало июня, в северных — в первой половине июля. Дубовые веники заготавливают с июля до конца августа.

Банщик с 30-летним опытом Леонид из Челябинска отмечает, что в веник можно добавить три веточки душицы, тысячелистника или других лекарственных трав. Это придаст венику лекарственный аромат.

Для заготовки идеального березового веника необходимо выбрать момент, когда листья набрали силу, но остались нежными. Признаки готовности: бархатистая поверхность листа с легким опушением, насыщенный зеленый цвет без желтизны или пятен, гибкость ветвей. Срезайте не более двух-трех веток с одного дерева, чтобы не навредить его росту. Используйте острый секатор или нож для ровного среза под углом.