Целебная водица. Что за праздник Водокрес и как он связан с Крещением

Помимо Крещения, некоторые вспоминают 19 января еще один древний славянский праздник — Водокрес. Что это за событие, чем отличается от Крещения Господня, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Наши предки верили, что в канун Водокреса вода в водоемах становится священной по велению бога Велеса, или Вещего Бога. Он посылал Здраву, то есть благословлял все воды. Искупавшийся в них человек должен был исцелиться от всех недугов. Поэтому многие в это время купались в проруби, чтобы избавиться от негатива. Здоровья могли прибавить и водяные духи.

Кроме того, перед Водокресом люди провожали Коляду, который возвращался домой на белых санях. Это время считали магическим, поэтому люди часто гадали. Позднее период прозвали Святками.

В чем отличия Водокреса от Крещения

Сначала у наших предков существовал именно Водокрес, но с приходом на Русь христианства праздник Крещения Господня, который отмечали примерно в это же время, слился со славянским.

В этом есть ответ на вопрос, почему на Крещение купаться в проруби необязательно — этот ритуал не закрепили ни в одном церковном уставе. Все потому, что очищение водой христиане позаимствовали у язычников.

Освящение воды, или Водокрес, тесно связано с богоявлением, то есть Крещением Христа. Иоанн Предтеча крестил Христа в его 30 лет в водах Иордана, рассказал эксперт по религии, преподаватель философии МГЛУ Ашот Аветисян.