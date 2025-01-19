Целебная водица. Что за праздник Водокрес и как он связан с Крещением
Религиовед Аветисян рассказал, что общего у Водокреса и Крещения 19 января
Помимо Крещения, некоторые вспоминают 19 января еще один древний славянский праздник — Водокрес. Что это за событие, чем отличается от Крещения Господня, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.
История и суть праздника Водокреса
Водокрес, или Водокрещи, — это славянский праздник, который буквально означает «оживление воды».
Наши предки верили, что в канун Водокреса вода в водоемах становится священной по велению бога Велеса, или Вещего Бога. Он посылал Здраву, то есть благословлял все воды. Искупавшийся в них человек должен был исцелиться от всех недугов. Поэтому многие в это время купались в проруби, чтобы избавиться от негатива. Здоровья могли прибавить и водяные духи.
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Кроме того, перед Водокресом люди провожали Коляду, который возвращался домой на белых санях. Это время считали магическим, поэтому люди часто гадали. Позднее период прозвали Святками.
В чем отличия Водокреса от Крещения
Сначала у наших предков существовал именно Водокрес, но с приходом на Русь христианства праздник Крещения Господня, который отмечали примерно в это же время, слился со славянским.
В этом есть ответ на вопрос, почему на Крещение купаться в проруби необязательно — этот ритуал не закрепили ни в одном церковном уставе. Все потому, что очищение водой христиане позаимствовали у язычников.
Освящение воды, или Водокрес, тесно связано с богоявлением, то есть Крещением Христа. Иоанн Предтеча крестил Христа в его 30 лет в водах Иордана, рассказал эксперт по религии, преподаватель философии МГЛУ Ашот Аветисян.
«Во время Крещения Христа открылись небеса, спустился голубь — это было сошествие Святого Духа. Голос сказал: „Сей есть Сын Мой возлюбленный“. То есть Бог себя явил миру», — отметил религиовед.
Что можно делать на Водокрес 19 января
Славяне с особенным трепетом относились к периоду Водокреса. Люди верили, что вода становится целебной, поэтому старались запасать ее впрок, чтобы использовать позже в лечебных целях.
Предки делали следующие защитные обряды:
- умывание водой из колодца;
- обливание холодной водой;
- умывание чистым снегом.
Помимо вышеперечисленного, в Водокрес можно:
- сделать любимой девушке предложение руки и сердца;
- купаться в проруби;
- гадать;
- открыть двери и окна в доме — чтобы выгнать всех злых духов.
Что запрещено делать на Водокрес 19 января
На Водокрес не рекомендуется:
- ссориться;
- слретничать;
- злословить;
- заниматься уборкой;
- выбрасывать еду;
- стирать;
- работать;
- плакать.