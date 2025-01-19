Целебная водица. Что за праздник Водокрес и как он связан с Крещением

Религиовед Аветисян рассказал, что общего у Водокреса и Крещения 19 января

Alexey Porokhovnikov/Russian Look
Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look/Global Look Press

Помимо Крещения, некоторые вспоминают 19 января еще один древний славянский праздник — Водокрес. Что это за событие, чем отличается от Крещения Господня, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

История и суть праздника Водокреса

Водокрес, или Водокрещи, — это славянский праздник, который буквально означает «оживление воды».

Наши предки верили, что в канун Водокреса вода в водоемах становится священной по велению бога Велеса, или Вещего Бога. Он посылал Здраву, то есть благословлял все воды. Искупавшийся в них человек должен был исцелиться от всех недугов. Поэтому многие в это время купались в проруби, чтобы избавиться от негатива. Здоровья могли прибавить и водяные духи.

Интересно

У явления освящения существует научное обоснование. Ученые выяснили, что примерно в середине января вода в естественных водоемах приобретает структуру симметричной решетки. То же самое касается снега.

Кроме того, перед Водокресом люди провожали Коляду, который возвращался домой на белых санях. Это время считали магическим, поэтому люди часто гадали. Позднее период прозвали Святками.

Alexey Porokhovnikov/Russian Look
Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look/Global Look Press

В чем отличия Водокреса от Крещения

Сначала у наших предков существовал именно Водокрес, но с приходом на Русь христианства праздник Крещения Господня, который отмечали примерно в это же время, слился со славянским.

В этом есть ответ на вопрос, почему на Крещение купаться в проруби необязательно — этот ритуал не закрепили ни в одном церковном уставе. Все потому, что очищение водой христиане позаимствовали у язычников.

Освящение воды, или Водокрес, тесно связано с богоявлением, то есть Крещением Христа. Иоанн Предтеча крестил Христа в его 30 лет в водах Иордана, рассказал эксперт по религии, преподаватель философии МГЛУ Ашот Аветисян.

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Во время Крещения Христа открылись небеса, спустился голубь — это было сошествие Святого Духа. Голос сказал: „Сей есть Сын Мой возлюбленный“. То есть Бог себя явил миру», — отметил религиовед.

Что можно делать на Водокрес 19 января

Славяне с особенным трепетом относились к периоду Водокреса. Люди верили, что вода становится целебной, поэтому старались запасать ее впрок, чтобы использовать позже в лечебных целях.

Предки делали следующие защитные обряды:

Фото: РИА «Новости»

Помимо вышеперечисленного, в Водокрес можно:

Что запрещено делать на Водокрес 19 января

На Водокрес не рекомендуется:

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