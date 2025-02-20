Сегодня 04:58 Пугающие традиции на Луков день 20 февраля. Что нельзя делать и как поступать, чтобы защитить семью 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Православная церковь 20 февраля чтит память Луки Елладского, почитаемого в сане преподобного. Однако на Руси праздник получил название Луков день, или Могущница — наши предки наполняли его особыми смыслами, мистическими верованиями и строгими запретами. Почему 20 февраля нужно обязательно помянуть усопших и как не нарушить традицию, чтобы не накликать беду — в материале 360.ru.

Кто такой Лука Стирот, или Лука Елладский Лука Елладский — греческий монах и основатель монастыря Осиос Лукас, живший в IX–X веках (896–953). Родившись в бедной крестьянской семье в окрестностях Кастории, он с ранних лет отличался непоколебимой верой и стремлением к духовной чистоте. В возрасте 14 лет, после смерти отца, он принял монашеский постриг, отказавшись от мирской жизни ради служения Богу. Его жизнь стала чередой свершений: от отшельнического уединения у церкви святых бессребреников Космы и Дамиана до создания общины на склонах горы Геликон, где впоследствии возник знаменитый монастырь. Люди помнят его как целителя, пророка и защитника, способного исцелять как физические, так и душевные недуги, а в чудеса, приписываемые ему, верят из поколения в поколение. Православной церковью Лука Елладский почитается в лике преподобных. Лука прославился пророческим даром. Согласно писанию, он предсказал освобождение Крита от сарацин императором Романом II, что и произошло в 961 году. После смерти в 953 году его мощи стали объектом поклонения, а монастырь — местом паломничества. Однако в XIII веке мощи были вывезены в Венецию и вернулись в Грецию лишь в 1986 году, где и остаются до сих пор.

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Почему в народе 20 февраля называли Могущницей или Луковым днем? На Руси же 20 февраля прозвали Луковым днем, или Могущницей. В древности именно так называлась обычная в целом трава, лапчатка гусиная. Связывали ее со святым из-за формы, похожей на маленький крестик. Считалось, что в Могущнице кроется малая толика силы Креста Господнего. Поэтому такую траву, как правило, заваривали утром. Традиция прижилась, поскольку лапчатка гусиная обладает рядом противовоспалительных свойств, а зимой крестьяне болели достаточно часто, отвар помогал укрепить силы и иммунитет. Конечно, в ту пору народные поверья связывали Могущницу вовсе не с ее реальными свойствами, а с чудесами святого Луки, который сам был известен как великий целитель.

Фото: РИА «Новости»

Почему на Луков день обязательно нужно помянуть предков По древним традициям, Луков день — это поминальный праздник, когда на Руси принято было чтить память усопших родственников. Рано утром верующие направлялись на кладбища, где аккуратно убирали могилы, украшали их живыми цветами и зажигали свечи. Домашние ритуалы включали приготовление особых луковых пирогов: часть выпечки оставлялась для семьи, другая — отдавалась нищим, а еще одна порция ставилась на порог, чтобы усопшие могли вкусить дарованное благословение. Такой обряд символизировал связь между мирами: живые благодарили предков за мудрость и защиту, а ушедшие, как верили предки, возвращали в дом удачу и достаток. Молитвы и тихое размышление в этот день помогали людям обрести душевное спокойствие, поминальные трапезы же становились не только сухой традицией, но и обещанием и впредь искренне чтить память близких.

Фото: Freepik

В некоторых регионах также считалось, что стук в окно вечером — знак предков, которые требуют внимания. Игнорировать его было нельзя, следовало выставить за порог еще порцию лукового пирога, или любой другой снеди.

Приметы погоды на 20 февраля в Луков день Народные приметы всегда играли важную роль в жизни наших предков. На Луков день 20 февраля особое внимание уделялось природным явлениям. Верили, что если снег начинал таять с северной стороны, это предвещает теплое лето; красное солнце на закате сулило холодное и ветреное лето, а гром в этот день обещал долгую весну. Также крестьяне на Руси полагали, что ясное утро и лазурные облака 20 февраля — знак скорой оттепели, а если ветер усиливался в полдень, это — к богатому урожаю. Каждая примета сохранялась в основном потому, что совпадала с прошлыми наблюдениями за природой, это позволяло крестьянам корректировать свои хозяйственные планы.

Фото: Freepik

Что можно делать в Луков день 20 февраля В день памяти святого Луки Елладского православные верующие, как и в другие христианские праздники, как правило посещали церковь. Рекомендовалось принять участие в богослужениях, помянуть усопших с искренней молитвой. Затем, уже днем, хозяйкам принято было готовить уже упомянутые выше луковые пироги, отварить лапчатку домашним. Полагалось и провести хотя бы небольшое количество времени в спокойном размышлении. Верующие читали жития святых, получая духовное наставление. В целом простые обряды считались благоприятными, так как способствовали обновлению душевной силы и упрочению семейных уз. В конце зимы, самой суровой части года, все это было особенно важно. Что нельзя делать в Луков день 20 февраля Строгих запретов в Луков день, согласно поверьям, требовалось соблюдать больше. На Руси считали, что некоторые действия могут навлечь беду и несчастье на всю семью. Женщинам 20 февраля нельзя первыми входить в дом. Это привлекало неудачу. Старались, чтобы последним всегда заходил мужчина, или даже маленький мальчик.

Играть свадьбы в Луков день не советовали. Верили, что такая семья в будущем «хлебнет горя».

Деньги тоже старались 20 февраля не пересчитывать лишний раз. Примета говорила, что так можно остаться с пустыми карманами на год вперед.

Не следует вступать в ссоры, ругаться и высказывать обиды — негативные эмоции в этот день оборачивались печальными последствиями.

Запрещались крупные покупки и важные финансовые сделки, так как считалось, что они принесут неудачу.

Также запрещалось поднимать с земли оброненные предметы, особенно кресты, так как верили, что таким поступком можно «подхватить» чужие горести и беды.

Нельзя пренебрегать и заботой о больных и страждущих. В этот день, 20 февраля, многие христиане раздают милостыню.

Фото: Emily Wabitsch/dpa / Global Look Press

Как можно гадать на Луков день 20 февраля? Православная церковь практику гадания не одобряет. Но на Руси все же будущее пытались узнать при помощи нехитрых приемов — верили, что в Луков день многое из полученного в результате гадания и в самом деле сбудется. На луке гадали для предсказания судьбы. Члены семьи подписывали луковицы и оставляли в теплом месте. Верили, что чья луковица быстрее даст ростки, того ждет удача и успех в ближайшем году. Если луковица гниет, это считалось предупреждением о возможных проблемах. Молодые девушки угадывали и удачу в любовных делах. Они нарезали лук кольцами и бросали в воду. Если кольца останутся на поверхности, это, согласно традициям, сулит исполнение желаний, особенно связанных с любовью. Если кольцо утонет, планам суждено измениться. Предсказывали при помощи луковицы и здоровье. Верили, что нужно взять луковицу в руки и загадать вопрос о самочувствии, а затем оставить на несколько дней в прохладном месте. Если она сохранит свежесть, это знак крепкого здоровья. В противном случае следовало беспокоиться. Сегодня Луков день отмечается уже не так широко, как это делали в старину. Тем не менее, праздник помнят и чтят во многих российских регионах.