Пугающие традиции на Луков день 20 февраля. Что нельзя делать и как поступать, чтобы защитить семью
Православная церковь 20 февраля чтит память Луки Елладского, почитаемого в сане преподобного. Однако на Руси праздник получил название Луков день, или Могущница — наши предки наполняли его особыми смыслами, мистическими верованиями и строгими запретами. Почему 20 февраля нужно обязательно помянуть усопших и как не нарушить традицию, чтобы не накликать беду — в материале 360.ru.
Кто такой Лука Стирот, или Лука Елладский
Лука Елладский — греческий монах и основатель монастыря Осиос Лукас, живший в IX–X веках (896–953). Родившись в бедной крестьянской семье в окрестностях Кастории, он с ранних лет отличался непоколебимой верой и стремлением к духовной чистоте.
В возрасте 14 лет, после смерти отца, он принял монашеский постриг, отказавшись от мирской жизни ради служения Богу. Его жизнь стала чередой свершений: от отшельнического уединения у церкви святых бессребреников Космы и Дамиана до создания общины на склонах горы Геликон, где впоследствии возник знаменитый монастырь.
Люди помнят его как целителя, пророка и защитника, способного исцелять как физические, так и душевные недуги, а в чудеса, приписываемые ему, верят из поколения в поколение. Православной церковью Лука Елладский почитается в лике преподобных.
Лука прославился пророческим даром. Согласно писанию, он предсказал освобождение Крита от сарацин императором Романом II, что и произошло в 961 году. После смерти в 953 году его мощи стали объектом поклонения, а монастырь — местом паломничества. Однако в XIII веке мощи были вывезены в Венецию и вернулись в Грецию лишь в 1986 году, где и остаются до сих пор.
Почему в народе 20 февраля называли Могущницей или Луковым днем?
На Руси же 20 февраля прозвали Луковым днем, или Могущницей. В древности именно так называлась обычная в целом трава, лапчатка гусиная. Связывали ее со святым из-за формы, похожей на маленький крестик.
Считалось, что в Могущнице кроется малая толика силы Креста Господнего. Поэтому такую траву, как правило, заваривали утром. Традиция прижилась, поскольку лапчатка гусиная обладает рядом противовоспалительных свойств, а зимой крестьяне болели достаточно часто, отвар помогал укрепить силы и иммунитет.
Конечно, в ту пору народные поверья связывали Могущницу вовсе не с ее реальными свойствами, а с чудесами святого Луки, который сам был известен как великий целитель.
Почему на Луков день обязательно нужно помянуть предков
По древним традициям, Луков день — это поминальный праздник, когда на Руси принято было чтить память усопших родственников. Рано утром верующие направлялись на кладбища, где аккуратно убирали могилы, украшали их живыми цветами и зажигали свечи.
Домашние ритуалы включали приготовление особых луковых пирогов: часть выпечки оставлялась для семьи, другая — отдавалась нищим, а еще одна порция ставилась на порог, чтобы усопшие могли вкусить дарованное благословение.
Такой обряд символизировал связь между мирами: живые благодарили предков за мудрость и защиту, а ушедшие, как верили предки, возвращали в дом удачу и достаток. Молитвы и тихое размышление в этот день помогали людям обрести душевное спокойствие, поминальные трапезы же становились не только сухой традицией, но и обещанием и впредь искренне чтить память близких.
В некоторых регионах также считалось, что стук в окно вечером — знак предков, которые требуют внимания. Игнорировать его было нельзя, следовало выставить за порог еще порцию лукового пирога, или любой другой снеди.
Приметы погоды на 20 февраля в Луков день
Народные приметы всегда играли важную роль в жизни наших предков. На Луков день 20 февраля особое внимание уделялось природным явлениям. Верили, что если снег начинал таять с северной стороны, это предвещает теплое лето; красное солнце на закате сулило холодное и ветреное лето, а гром в этот день обещал долгую весну.
Также крестьяне на Руси полагали, что ясное утро и лазурные облака 20 февраля — знак скорой оттепели, а если ветер усиливался в полдень, это — к богатому урожаю.
Каждая примета сохранялась в основном потому, что совпадала с прошлыми наблюдениями за природой, это позволяло крестьянам корректировать свои хозяйственные планы.
Что можно делать в Луков день 20 февраля
В день памяти святого Луки Елладского православные верующие, как и в другие христианские праздники, как правило посещали церковь. Рекомендовалось принять участие в богослужениях, помянуть усопших с искренней молитвой.
Затем, уже днем, хозяйкам принято было готовить уже упомянутые выше луковые пироги, отварить лапчатку домашним.
Полагалось и провести хотя бы небольшое количество времени в спокойном размышлении. Верующие читали жития святых, получая духовное наставление.
В целом простые обряды считались благоприятными, так как способствовали обновлению душевной силы и упрочению семейных уз. В конце зимы, самой суровой части года, все это было особенно важно.
Что нельзя делать в Луков день 20 февраля
Строгих запретов в Луков день, согласно поверьям, требовалось соблюдать больше. На Руси считали, что некоторые действия могут навлечь беду и несчастье на всю семью.
- Женщинам 20 февраля нельзя первыми входить в дом. Это привлекало неудачу. Старались, чтобы последним всегда заходил мужчина, или даже маленький мальчик.
- Играть свадьбы в Луков день не советовали. Верили, что такая семья в будущем «хлебнет горя».
- Деньги тоже старались 20 февраля не пересчитывать лишний раз. Примета говорила, что так можно остаться с пустыми карманами на год вперед.
- Не следует вступать в ссоры, ругаться и высказывать обиды — негативные эмоции в этот день оборачивались печальными последствиями.
- Запрещались крупные покупки и важные финансовые сделки, так как считалось, что они принесут неудачу.
- Также запрещалось поднимать с земли оброненные предметы, особенно кресты, так как верили, что таким поступком можно «подхватить» чужие горести и беды.
- Нельзя пренебрегать и заботой о больных и страждущих. В этот день, 20 февраля, многие христиане раздают милостыню.
Как можно гадать на Луков день 20 февраля?
Православная церковь практику гадания не одобряет. Но на Руси все же будущее пытались узнать при помощи нехитрых приемов — верили, что в Луков день многое из полученного в результате гадания и в самом деле сбудется.
На луке гадали для предсказания судьбы. Члены семьи подписывали луковицы и оставляли в теплом месте. Верили, что чья луковица быстрее даст ростки, того ждет удача и успех в ближайшем году. Если луковица гниет, это считалось предупреждением о возможных проблемах.
Молодые девушки угадывали и удачу в любовных делах. Они нарезали лук кольцами и бросали в воду. Если кольца останутся на поверхности, это, согласно традициям, сулит исполнение желаний, особенно связанных с любовью. Если кольцо утонет, планам суждено измениться.
Предсказывали при помощи луковицы и здоровье. Верили, что нужно взять луковицу в руки и загадать вопрос о самочувствии, а затем оставить на несколько дней в прохладном месте. Если она сохранит свежесть, это знак крепкого здоровья. В противном случае следовало беспокоиться.
Сегодня Луков день отмечается уже не так широко, как это делали в старину. Тем не менее, праздник помнят и чтят во многих российских регионах.