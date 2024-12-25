Сегодня 15:42 Не только застолье и танцы. Топ-10 идей, как разнообразить новогоднюю вечеринку 0 0 0 Фото: No Revisions / Unsplash Интересное

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Новый год

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Дед Мороз

Новый год — время, когда взрослые становятся немного детьми и с радостью ныряют в мир волшебства. Чтобы сделать праздник незабываемым, можно провести в кругу близких конкурсы, игры и даже квесты. Какие самые интересные, разбирался 360.ru.

Конкурсы на Новый год для взрослых Самое простое развлечение на вечеринке в честь Нового года — конкурсы. Их можно легко организовать: без кучи реквизита, потраченного времени, сил. Веселья они принесут не меньше, чем тщательно подготовленные квесты. Конкурс на лучший новогодний костюм Участники должны прийти в оригинальных и ярких костюмах — например, в определенном заранее стиле. Победителя можно выбрать путем голосования или при помощи жюри. Викторина о Новом годе Подготовьте вопросы о традициях празднования Нового года в разных странах, истории праздника и так далее. Победитель получит приз за свой широкий кругозор. Музыкальный конкурс Попросите участников исполнить новогоднюю песню или написать собственный хит на тему праздника. Можно использовать различные музыкальные инструменты или просто петь. Если есть караоке-система, это тоже отличный способ разнообразить вечер. Выберите новогодние песни и устройте конкурс на лучшее исполнение.

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Конкурс «Снежный бой» Распределите участников на две команды и дайте им возможность поиграть в снежки из ваты или бумаги. Это будет веселое и забавное соревнование. Танцевальный конкурс Включите музыку и предложите участникам танцевать под разные жанры музыки. Победителем станет тот, кто сможет лучше всего передать настроение песни своим танцем.

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Новогодние игры для взрослых Если хочется удивить гостей, но нет времени и сил готовить что-то масштабное, можно устроить небольшую игру или просто купить настолку. Вспомним о самых популярных, которые подойдут для разного размера компаний. Тайный Санта Эта игра знакома многим, но она по-прежнему остается актуальной. Суть в том, что участники должны анонимно дарить подарки — тому, кто выпадет при распределении имен (выпишите их на отдельные куски бумаги, положите в коробку или шляпу и доставайте оттуда по очереди, не озвучивая всем). Вишлисты можно составить заранее.

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Фанты Старая, добрая игра, которая никогда не теряет актуальности. Участники выполняют задания, написанные на карточках. Новогодние шарады Распределите участников на две команды и предложите отгадывать новогодние загадки. Это тренирует логическое мышление и укрепляет командный дух. Новогодний «Крокодил» Игра, в которой нужно объяснять слова с помощью жестов и мимики. Выберите слова, связанные с Новым годом, и проведите время весело. Процесс можно усложнить: участники должны объяснять слова не только с помощью жестов, но и используя новогодние атрибуты: елочные игрушки, мишуру, открытки, плакаты и прочее.

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Настольные игры для больших компаний Настольные игры — отличный способ провести время в кругу друзей и близких. Они развивают логическое мышление, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Существует множество настольных игр, которые подойдут для больших компаний. Среди них — как классические карточные игры, так и современные настольные хиты с разнообразными механиками и интересными сюжетами. К ним можно отнести «Монополию», всем известное «Лото» или современное UNO. Квесты на Новый год для компаний Если хочется сделать из новогодней вечеринки насыщенный праздник со множеством реквизита, костюмов и ролей, организуйте квест. Его можно провести как в помещении, так и на улице, например в ближайшем парке. Главное — иметь достаточно сил, времени на подготовку, желательно заручиться помощью друзей. В остальном помогут смекалка, фантазия и, конечно, интернет. Игра «Тайны новогоднего города» Участники — их можно поделить на группы — получают карту города, на которой отмечены различные места. В каждом их ждут задания и головоломки, связанные с новогодними традициями и обычаями. Побеждают те, кто быстрее выполнит все задания и первыми придут к финишу.

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Игра «По следам Деда Мороза» Участникам предстоит пройти по следу Деда Мороза и найти его потерянный мешок с подарками. На пути они будут сталкиваться с различными испытаниями и загадками. Победителями станут те, кто первыми найдут мешок и правильно разгадают все загадки. Игра «Новогодний детектив» Участники становятся детективами и расследуют дело о пропаже новогодних украшений. Они будут собирать улики, опрашивать свидетелей и разгадывать шифры, чтобы найти украденное и вернуть на елку. Побеждают те, кто первыми раскроют дело. Игра «Путешествие в прошлое» Участники переносятся в прошлое и оказываются в новогодней атмосфере разных эпох. Им предстоит выполнить задания, связанные с каждой эпохой, и вернуться в настоящее время. Победителями становятся те, кто лучше всего справятся со всеми заданиями.