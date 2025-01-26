Сегодня 00:43 Тайные знаки Ермилова дня: что нельзя делать 26 января, чтобы не накликать беду 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Святые Ермил и Стратоник, память которых отмечают 26 января, в православной традиции фигуры легендарные, а сам день — значимая дата в народном календаре. До конца суток наши предки блюли особые традиции и строго соблюдали ряд запретов, опасаясь бед и неудач. Почему в Ермилов день нельзя ссориться, как помогает кошка и можно ли без мук совести лениться — в материале 360.ru.

Что за праздник Ермилов день, который отмечают 26 января Ермилов день — название народное. Православные христиане 26 января вспоминают святых мучеников Ермила и Стратоника, которые жили в городе Сингидоне, современном Белграде, в эпоху римских гонений на христиан. Ермил был диаконом и прославился своей смелостью: даже под угрозой казни он открыто проповедовал веру. Его друг и тюремщик Стратоник, тайно исповедовавший христианство, не выдержал зрелища страданий Ермила и признал свою веру, за что их обоих казнили, утопив в Дунае. На Руси святых стали почитать вскоре после принятия христианства, и с их днем связали ряд народных традиций. Интересно, что основным символом Ермилова дня считается кошка — животное, способное не только улучшить настроение, но и, по поверьям, предсказывать будущее. Так повелось, поскольку, согласно поверью, именно кошка заглядывала в темницу к Ермилу, утешая святого.

Фото: РИА «Новости»

«Ярема на печи»: чем занимались в Ермилов день На Руси в Ермилов день крестьяне, как правило, оставались дома до самого вечера. Женщины занимались хозяйством, мужчины чаще всего отдыхали. И связано это было с погодными условиями, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Выражение «Ярема на печи» на первый взгляд может вызвать ассоциацию с какой-то ленью и безделием. Однако надо помнить, что это время, последняя декада января, в нашей стране всегда была морозной. Только что были привычные крещенские морозы и следующая после них неделя тоже обычно была морозной. Николай Савченко (отец Николай) Священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Как объяснил отец Николай, сейчас зимы у нас стоят относительно мягкие. В ту пору морозы приходили до самой весны. Подчас такие сильные, что замерзали и колодцы. В столь неблагоприятную погоду крестьянам оставалось только греться на печи. «Причем лежание на печи позволяло также истратить поменьше дров, сэкономив их существенно», — отметил отец Николай.

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Забота о животных в Ермилов день Ермилов день — праздник доброты и заботы. В этот день, 26 января, особенно важно относиться к животным с любовью. Согласно поверьям, тех, кто обижает братьев наших меньших, ждет череда несчастий. Кошки, собаки, птицы и даже бродячие животные должны получать помощь и поддержку. Традиционно остатки пищи в этот день отдавали скотине или оставляли на улице для птиц. Считалось, что такой жест приносит в дом благополучие. Кроме того, в старину верили, что кошки обладают лечебными способностями. Если питомец ложился на больное место, это считалось добрым знаком.

Спасительная кошка На Руси в Ермилов день крестьяне специально устраивали небольшую перестановку в избах — кровать передвигали туда, где чаще всего спала кошка. Место считалось чистым. Да и в целом пушистого питомца 26 января 2025 года нужно привечать — наши предки укладывали кошек даже к младенцам, изгоняя нечистого.

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Приметы Ермилова дня По приметам, кошка считалась и главным «метеорологом» в доме. Ее поведение предсказывает не только погоду, но и настроение в семье. Если кошка ластится к хозяевам и спокойно лежит, день будет удачным. А если она беспокойно мечется по дому, стоит ожидать перемен. Если лениво потягивается — к теплу. Скребет пол — к метели. Студеные морозы предвещал питомец, свернувшийся клубком у печи. Если смотрит в окно, значит ждет тепла, считали наши предки. Погода в этот день также имела большое значение. Морозное утро сулило богатый урожай летом, а метель считалась знаком скорого улучшения благосостояния. В этот день принято «слушать лес» — деревья трещат к долгому морозу, а тишина напротив, говорит о скорой оттепели.

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Запреты в Ермилов день на 26 января Никаких ссор в Ермилов день не допускали. Воспрещалось ругаться, обсуждать соседей за спиной. Считалось, что любая негативная энергия, выпущенная в этот день, вернется с удвоенной силой. Если начатый конфликт разгорится, его будет сложно уладить, а последствия могут преследовать долгое время. Такие запреты легко объяснимы и с логической точки зрения — ведь 26 января домашние оставались в избе, а ссора могла бы надолго испортить отношения между ближайшими родственниками.

Да и день еще короткий, темнеет рано, а свечи или лампадное масло — это дорогое удовольствие. Поэтому в эти дни крестьяне действительно традиционно отдыхали и набирали силы для весенних трудов. Также можно было уделить больше времени молитве и хождению в церковь. Николай Савченко (отец Николай)

Щедрость и грехи в Ермилов день 26 января На улице в Ермилов день крестьяне опасались нечисти. Милостыню давали охотно — согласно поверьям, подавшему семь раз, прощаются семь грехов. Продавцы 26 января старались не работать, боялись остаться без денег в следующем году. Ни в коем случае нельзя в Ермилов день переходить дорогу после черных животных, будь то кошка, собака или даже птица. Крестьяне на Руси верили — нарушение запрета к пожару или воровству в доме.

Фото: РИА «Новости»

Современный взгляд на праздник Ермилова дня, 26 января Сегодня Ермилов день для православных — повод не только вспомнить славные традиции, но и задуматься о добрых делах. Многие верят, что гармонию в жизни помогает сохранить забота о близких, примирение с родными после ссоры. Зимний день 26 января напоминает о важности милосердия и уважения к окружающим.