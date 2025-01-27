Сегодня 05:02 Тайные символы Дня святой Нины: что нельзя делать 27 января, чтобы не пришла в дом беда 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

Грузия

Праздники

Правила

Запреты

Религия

История

Приметы

Святая равноапостольная Нина, чей день памяти православные христиане чтут 27 января, — фигура, вокруг которой переплелись легенды, вера и народные традиции. Память о ней пронизана особыми обрядами и приметами, день и сейчас считается крайне важным для серьезных начинаний, но существовали и строгие запреты. Почему в Нинин день нельзя ссориться и что делать, чтобы не накликать беду в дом — в материале 360.ru

Святая Нина: путь от молитвы к чуду Святая Нина родилась в 280 году в знатной семье в Каппадокии. Ее отец был родственником Георгия Победоносца, а мать — сестрой Патриарха Иерусалимского. Еще в юности Нина проявляла необычайную силу духа и преданность христианской вере, рассказала 360.ru преподаватель РЭУ имени Плеханова, эксперт по религии, профессор Наталия Фоминых.

Она молилась Деве Марии, прося о возможности служить Господу. И в одном из снов Богородица вручила ей крест из виноградной лозы. Когда Нина проснулась, крест оказался у нее в руках. Наталия Фоминых Преподаватель РЭУ имени Плеханова, эксперт по религии, профессор

С малых лет Нина воспитывалась в окружении духовных наставников. После ухода отца в пустынь и принятия матерью сана деканессы, самого высокой должности для женщины в христианстве, девочку опекала благочестивая старица. Именно она рассказала Нине историю о хитоне Христа, который увезли в Иберию (современная Грузия) и который стал святыней, хранимой еврейкой Сидонией. Слушая эти рассказы, Нина мечтала попасть в Иверию и поклониться хитону Господа. Ведь Сидония, православная еврейка, до конца жизни не расставалась со святыней и погребена вместе с ней.

Фото: РИА «Новости»

На месте захоронения вскоре вырос ливанский кедр. А вот древесину этого кедра использовали при строительстве главного храма Грузии. Нина загорелась идеей отыскать этот хитон Господа и поклониться этой святыне. Вот она и стала просить божьего благословения, которое потом и случилось. Наталия Фоминых

Трудности и гонения на пути в Иберию Путь в Иберию святая начала со свитой из нескольких десятков женщин и девушек, паломниц. Среди прочих выделялась красотой Рипсимия, царевна римская. В Риме же в то время правил непримиримый борец с христианами Диоклетиан. Он пришел в бешенство, узнав о паломничестве. Путь Нины и ее свиты пролегал через Армению — Диоклетиан написал армянскому царю Тередату письмо, потребовал задержать девушек. Тередат остановил Нину и женщин, но воспылал любовью, чувствами к Рипсимии и сделал ей предложение. «Рипсимия ответила отказом, считая себя невестой Христовой. Армянский царь бросил их всех в темницу, замучил их, и только Нина уцелела из всех женщин и девушек. Дальше она уже продолжила путь в Иверию в одиночестве», — рассказала профессор Наталия Фоминых.

Нине пришлось пробираться через горные перевалы. Однажды она остановилась, чтобы отдохнуть на берегу озера. И вот здесь, на берегу озера, добавила Наталия Фоминых, ее настигло очередное чудо. Нине явился посланник божий и вручил ей верительные грамоты для правителя Иберии царя Мириана. Чудеса святой Нины и обращение Грузии В Иберии Нина сразу к царю не пошла, а направилась в небольшой городок. Здесь она месяц жила среди простых людей, смотрела за их обычаями. И вместе с языческими паломниками направилась в иберийскую столицу. «Она печально наблюдала, как люди поклонялись золотому изваянию языческому, и начала молиться Господу, чтобы он вразумил людей и показал им свою силу. И опять ее слова были услышаны. Разразилась страшная гроза, молния поразила этого золотого языческого идола. Он упал и раскололся на несколько частей», — пояснила специалист по религии Наталия Фоминых.

Фото: РИА «Новости»

Святая Нина в памяти народа Грузии Равноапостольная святая Нина осталась в памяти грузинского народа как чистая юная дева, которая совершила много чудес. Она исцелила царицу Нану от смертельной болезни и даровала ей детей, после чего правительница приняла христианство. Затем она отправилась в Кахетию, и поэтому святую Нину на грузинской земле считают также проповедницей. Какие традиции в день святой Нины были у наших предков? На Руси в этот день традиционно было принято заниматься хозяйственными делами, и сегодня провести его лучше всего в домашних хлопотах. Крестьяне убирали хлев и обязательно его ремонтировали. Стелили чистую солому, кормили скот чем-то вкусным, разговаривали с животными ласково. Также принято было колоть дрова и чистить дорожки от снега. Коровам уделялось самое почетное и особое внимание в такой день. «В народе говорили, что если случится пожар, то потушить его можно, если каплей молока брызнуть на огонь. А вот если человек обжигался или заболевал, то капля коровьего молока могла его исцелить. Поэтому недаром корову на Руси звали кормилицей, спасительницей семьи», — объяснила Фоминых. Что нужно делать в день святой Нины Существовали и приметы, которым нужно следовать в день Нины для удачливости в хозяйстве. Считалось, что пора высаживать семена на рассаду. Дом нужно обязательно привести в порядок, тщательно убраться.

Считалось, что это хороший день для каких-то начинаний, для договоров, для каких-то сделок, но были и запреты. Наталия Фоминых

Что нельзя делать в день святой Нины 27 января Далеко не все в этот день дозволялось. Существовали и строгие заперты. Нельзя было долго спать и лениться, поскольку Нина была очень трудолюбива, поэтому в этот день лучше всего провести в тяжких хлопотах, в тяжелой, в сложной работе. Мусор выносить из дома также не позволялось. Нельзя было стричься, ссориться и обижаться. «Нина была очень тихим человеком, то, соответственно, в этот день нельзя повышать голос», — объяснила доктор педагогических наук Наталия Фоминых.

Фото: РИА «Новости»

Что принесет беду в дом на Нинин день Как и в любой другой народный праздник, в день святой Нины наши предки следили за природными приметами. Если вокруг Луны была дымка, то скоро будет метель. Тусклая Луна к снегопаду, яркие звезды к сильным морозам. Потепления ждали, если пошел снег и петухи запели раньше обычного. Вороны раскричались — жди метелей и вьюгу. Если иней покрывал в этот день деревья, то вскоре наступало потепление. Облака говорили о скором окончании морозных дней и скорой весне.

Но есть и недобрые приметы в этот день. Считается, что в этот день не нужно видеть во сне быка или корову черного или красного цвета. Сто процентов придет беда в дом. Наталия Фоминых

Народная мудрость в Нинин день На Руси крестьяне прозвали Нинин день необычно: «День святой Нины — обряды скотины». Отсюда появилась и поговорка — «На святую Нину порадуй скотину». При этом прямых чудес, связанных с животными, святая не совершала. Дело в том, что русские крестьяне всегда сами знали, когда и что сеять, а когда жать. Сначала появлялись приметы, а потом уже складывалась народная мудрость, ее облачали в поговорки и присказки.

Фото: РИА «Новости»

Это требовалось, чтобы в запоминающейся форме передать подрастающему поколению свои рекомендации. Привязывались они к церковному календарю, распространенному в то время. Так и вышло, что приметы ассоциировались с днем святых. «Заметили, что в хозяйствах, где на день святой Нины чистили хлев, заботились о животных, скотина весь год оставалась здорова, приносила прибыль. Никто не оставался и голодным в той семье», — объяснила Наталия Фоминых

Как изображают святую Нину на иконах? В православной традиции святую Нину изображают обязательно в светлых одеждах, юной девушкой. В правой руке она держит крест из дерева и виноградной лозы. Эта та самая нерукотворная святыня, которую она получила от Пресвятой Богородицы. «Вершина креста обвивается волосами. Это собственные локоны Нины, и это символ ее собственной личной жертвы, как символ апостольства», — рассказала Наталья Фоминых.