Сегодня 14:31 Тайны священной горы. Что расскажут о покорении Эвереста останки Эндрю Ирвина 0 0 0 Фото: Pixabay Интересное

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На высоте более восьми тысяч метров над уровнем моря, среди ледяных просторов Джомолунгмы, обнаружили останки Эндрю Ирвина. Он пропал без вести в 1924 году во время третьей экспедиции легендарного альпиниста Джорджа Мэллори, мечтавшего о покорении священной горы. Сохранившиеся останки вызвали множество новых вопросов о судьбе группы. Находка поможет пролить свет на одну из самых обсуждаемых тайн в истории альпинизма: действительно ли Ирвин и его напарник Мэллори достигли вершины, как многие предполагали?

Путь к Эвересту

С конца XIX века Джомолунгма привлекала внимание европейских исследователей. В 1865 году гору назвали Эверест в честь географа сэра Джоржа Эвереста, а с начала XX века начались организованные экспедиции, поддерживаемые Британской империей.

Фото: Википедия

Первые попытки покорить Эверест в 1922 году завершились успехом на высоте 8320 метров, но истинное восхождение все еще оставалось недостижимым.

Экспедиция 1924 года стала кульминацией многолетних усилий. Мэллори и Ирвин начали свою третью попытку восхождения 6 июня 1924 года. Их последний лагерь находился на высоте 8168 метров.

Последний раз группу видел фотограф экспедиции Ноэль Оделл, который заметил альпинистов, поднимающихся к вершине 8 июня. После этого их следы исчезли и поиски не увенчались успехом.

Фото: Эндрю Ирвин / Википедия

Пропавшие без вести

Несмотря на огромные усилия, альпинисты не вернулись в лагерь и экспедицию признали нецелесообразной. На протяжении десятилетий после этого искали их тела и снаряжение. В 1999 году нашли тело Мэллори на высоте 8155 метров, но местонахождение останков Ирвина оставалось неизвестным. Обнаружение тела Мэллори лишь углубило загадку: удалось ли им достичь вершины, или альпинисты погибли, так и не покорив ее? В течение этих лет было обнаружено множество артефактов, связанных с экспедицией: ледоруб, кислородный баллон и другие вещи, но самого Ирвина так и считали пропавшим.

Фото: Pixabay

Новая находка

Редакция The National Geographic сообщила о находке, сделанной группой альпинистов 11 октября 2023 года. Они обнаружили кислородный баллон 1933 года и начали исследовать окрестности.

В сентябре 2024-го группа, работавшая над документальным фильмом, обнаружила ботинок с вышитой надписью A. C. Irvine, что дало надежду на то, что рядом могут находиться и другие останки альпиниста.

Лед в этом районе стал таять из-за изменений климата, что открыло новые возможности для археологических исследований на Эвересте.

По словам руководителя экспедиции Джимми Чина, это открытие стало возможным благодаря многолетним усилиям и исследованиям. Однако большую часть тела Ирвина пока не нашли. Специалисты приступили к анализам ДНК для подтверждения идентичности обнаруженных останков.

Фото: Pixabay

Загадка восхождения

Вопрос о том, покорили ли Ирвин и Мэллори вершину, остался открытым. Многие альпинисты и историки продолжили обсуждать, могли ли они достичь цели, основываясь на своем маршруте и условиях, в которых находилась группа. Одним из последних утверждений Ирвина было: «Если мне суждено умереть, то нет лучшей смерти, чем в попытке покорить Эверест». Находка останков может дать новую возможность ответить на этот вопрос, если действительно обнаружатся доказательства успешного восхождения.

Фото: Pixabay

История Эндрю Ирвина и Джорджа Мэллори — не только о рискованных восхождениях и потерянных жизнях, но и о вечном человеческом стремлении к покорению высот. Останки Ирвина, вероятно, подвергнут тщательным исследованиям, и в ближайшем будущем мы сможем узнать больше о том, что произошло на Эвересте почти 100 лет назад.