Останки пропавшего 100 лет назад альпиниста нашли на Эвересте
Фрагмент ноги погибшего 100 лет назад альпиниста Ирвина нашли на Эвересте
Часть ноги участника третьей британской экспедиции по покорению Эвереста 1924 года Эндрю Ирвина нашла группа документалистов, отправившаяся на гору для съемки фильма. О том, что останки принадлежат пропавшему 100 лет назад коллеге, они установили по вышивке на сохранившемся носке. Об этом сообщил журнал The National Geografic.
Эндрю Ирвин входил в группу знаменитого британского альпиниста Джорджа Мэллори, которых живыми видели в последний раз 8 июня 1924 года перед их походом на Эверест. Причины гибели группы неизвестны до сих пор.
Останки лидера альпинистов нашли еще в 1999 году. Что стало с сопровождавшим его Ирвином, никто не знал, поэтому появилось множество различных теорий.
«Когда кто-то исчезает и нет никаких свидетельств того, что с ним произошло, это может быть действительно тяжелым испытанием для семей», — заявили участники съемочной группы.
Первой, кому они позвонили после находки, стала внучатая племянница Эндрю Ирвина — 64-летняя Джули Саммерс, которая написала биографию родственника. Она поблагодарила за сообщение. Женщина допустила, что Ирвин погиб в результате схода лавины. Родные альпиниста согласились предоставить свои ДНК, чтобы подтвердить, что останки действительно принадлежат ему.
На этой неделе стало известно о гибели в Непале группы российских альпинистов, отправившихся на покорение горы Дхаулагири. Спасатели уже несколько дней не могут достать их тела с высокогорной площадки. Последнюю попытку они предприняли в минувший четверг, 10 октября, поднявшись на вертолете. Но посадить летательный аппарат не смогли.