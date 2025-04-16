Тайны Янтарной комнаты. Как гитлеровцы похитили сокровище Царского Села

Немецкие оккупанты во время Великой Отечественной войны занимались бессовестным грабежом. Самой известной похищенной ценностью стала легендарная Янтарная комната, которую искали буквально всем миром. Кто ее создал, как украли и что произошло потом — читайте в материале 360.ru.

Кто создал Янтарную комнату Автор идеи Янтарной комнаты — немецкий архитектор эпохи барокко Иоганн фон Гете (нет, не тот, что написал «Фауста»). Он планировал установить большой кабинет из янтарных панелей, украшений и панно в Шарлоттенбургском дворце в Берлине. Заказчиком выступил прусский король Фридрих I Работы начал в 1701 году датчанин Готтфрид Вольффрам, а спустя 10 лет шедевр завершили данцигские мастера Эрнст Шахт и Готтфрид Турау. Однако король недолго радовадся обновке, ведь в 1813 году умер. Его сын и наследник Фридрих Вильгельм I, едва вступив на престол, тут же подарил Янтарный кабинет Петру I.

Фото: Антуан Пэн, портрет Фридриха Вильгельма I, 1733 год / Публичное достояние

Как Янтарная комната попала в Россию Тщательно упакованный презент добрался до Санкт-Петербурга в 1717 году и четверть века лежал забытым в нераспакованных ящиках. Вспомнила о прусской диковинке только Елизавета Петровна. В 1743-м она повелела установить кабинет «в Зимнем ея императорского величества доме покоев». Позднее императрица решила перенести Янтарный кабинет во дворец недавно построенного Царского Села. Правда, придворным мастерам пришлось его немного изменить, чтобы тот не смотрелся куце в большом зале. Так появились золоченая деревянная резьба, зеркала-пилястры и мозаичные картины из агата и яшмы. И кабинет стал Янтарной комнатой.

Фото: Большой Екатерининский дворец в Царском Селе, официальная летняя резиденция трех российских правительниц: Екатерины I, Елизаветы Петровны, Екатерины II. Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Янтарная комната в Великую Отечественную войну Янтарное убранство было довольно хрупким: его разрушали сквозняки, резкие перепады температуры, печное отопление. Комната пережила четыре серьезных реставрации, пятую наметили на 1941 год. Но Великая Отечественная война перечеркнула эти планы. При приближении немецко-фашистской армады все музейные ценности Екатерининского дворца переправили в Новосибирск. Тогда же оказалось, что Янтарную комнату отчего-то не включили в эвакуационный план. Впрочем, музейные работники и не смогли бы ее вывезти: в июле 1941-го в штате дворца-музея оставались всего пять человек, большинство — женщины. Просто так бросить произведение искусства музейщики не могли, так что провели консервацию на месте. Панно оклеили бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны. Это спасло Янтарную комнату от разрушения, но не от оккупантов: 18 сентября 1941 года немцы вошли в Пушкин и занялись разграблением Екатерининского дворца.

Фото: Янтарная комната в Екатерининском дворце, 18 мая 2023 года. Irina Motina / www.globallookpress.com

Снова Янтарный кабинет Грабежом занимался Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга, это был их основной профиль — конфискация и вывоз культурных ценностей. Сам Альфред Эрнст Розенберг в числе прочего был рейхсминистром восточных оккупированных территорий. Свою карьеру он закончил на виселице в Нюрнберге 16 октября 1946 года. Но тогда, в начале войны, его подручные вывозили на «фатерлянд» картины, скульптуры, ювелирные украшения, иконы и другие ценности. Все, что украли в Царском Селе, в том числе демонтированную Янтарную комнату, собирались перевезти и хранить до конца войны в подвалах Рижского замка, а затем показывать в будущем музее фюрера в Линце. Но в дело вмешались гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох и директор Художественных собраний Кенигсберга, крупнейший специалист по янтарю доктор Альфред Роде. Они смогли упросить Гитлера выставить Янтарную комнату в Кенигсбергском замке. В ноябре 1941 года сокровище отправили к берегу Балтики. Чуть больше двух лет, с апреля 1942 по август 1944-го, янтарные панели украшали Королевский замок Кенигсберга. Комната снова перешла в разряд кабинета — слишком уж маленьким был выделенный для нее зал по сравнению с помещением Екатерининского дворца. Треть «лишних» панно хранили отдельно в подвалах замка.

Фото: Юго-западная часть Королевского замка Кенигсберга / www.globallookpress.com

Куда пропала Янтарная комната Когда нацистов начали выкуривать из Кенигсберга, в январе 1945-го из Берлина потребовали вывезти ящики с янтарными панелями вглубь Германии. А дальше начинаются предположения, ведь никто все еще не может точно сказать, как и куда именно делись сокровища Царского Села. Версия № 1: все уничтожил огонь Когда Янтарную комнату собирались увозить, советские танки уже перекрыли железную дорогу, так что ящики с панно остались на месте. Красная армия взяла Кенигсберг штурмом утром 6 апреля 1945 года и через три дня, после капитуляции местного гарнизона, заняла замок. Одиннадцатого апреля в разрушенном замке неожиданно начался пожар. Возгорание приписывали и диверсии неприятеля, и халатности советских солдат, но точно выяснить, отчего загорелся замок, не удалось. После пожара никто панелей Янтарной комнаты уже не видел. Поэтому часть экспертов уверены, что янтарь попросту расплавился в огне. Однако бывший хранитель Янтарной комнаты Анатолий Кучумов уверен: сокровища не сгорели. В отделке присутствовали 24 пилястры толстого зеркального стекла в деревянной золоченой резьбе, но при осмотре выгоревшего зала не нашли его расплавленные остатки. Да и красноармейцы, осматривавшие замок накануне пожара, уверяли: никаких ящиков не было.

Фото: Флорентийская мозаика «Обоняние и осязание». Irina Motina / www.globallookpress.com

Версия № 2: увезли в Германию Некоторые эксперты убеждены, что гитлеровцы все же смогли вывезти Янтарную комнату из Кенигсберга. Как минимум один немецкий офицер, участвовавший в похищении ценностей из Царского Села, умыкнул себе «на память» флорентийскую мозаику «Обоняние и осязание» 1787 года. Также нашелся янтарный комод, изготовленный в 1711-м. Эти предметы удалось вернуть в Россию только весной 2000 года. Логично предположить, что и другие немцы могли захватить себе «сувениры» или же целенаправленно перевезти все ближе к Берлину, а там уже поделить добычу. Энтузиаст из ФРГ Георг Штайн (он, кстати, нашел и помог вернуть из Германии ценности Псково-Печорского монастыря) утверждал, будто в начале 1945 года янтарные панели хранились в старинном тюрингенском замке Рейнхардсбрунн, потом их спрятали в соляной шахте. После Победы клад нашли американцы и тайно переправили в США. Летом 1987-го Штайн собирался подробно рассказать о своих находках по делу Янтарной комнаты на пресс-конференции, но не успел. Накануне его тело с восемью ножевыми ранами нашли в лесу под Мюнхеном. Вскоре внезапно умер и его информатор из тайной полиции Восточной Германии.

Фото: Исследователь-любитель Вальтер Хеммерляйн уверен, что неподалеку в саксонском лесу спрятан клад нацистов, в том числе и части легендарной Янтарной комнаты. Jan Woitas / www.globallookpress.com

Версия № 3: обменяли на ленд-лиз Есть предположение, что панно Янтарной комнаты вывезли сами советские войска — по ошибке. Дело в том, что украденные нацистами царскосельские ценности были маркированы как «Немецкий янтарный кабинет». Вот их и восприняли как трофеи и отправили на соответствующий склад. Уже по окончании войны ящики увезли в Берлин и передали американцам в качестве оплаты поставок по ленд-лизу. Янки охотно брали трофейные культурно-исторические предметы. А высокохудожественный янтарь приравнивался по стоимости к золоту, не говоря уже о драгоценных металлах и камнях в отделке. Часть исследователей полагали, что Янтарную комнату отдали не по ошибке, а целенаправленно с ведома советских властей. Когда же краеведы Калининграда начали подбираться к правде, дали приказ снести обгоревшие развалины замка.

Фото: Подрыв башни Кенигсбергского замка в 1953 году (окончательно замок снесли в 1967-м). Heinrich Lange / Википедия

Мифы о Янтарной комнате Чем больше времени проходило с конца Второй мировой, тем больше появлялось фантастических гипотез о Янтарной комнате. Например, говорили, будто ее погрузили на пароход Karlsruhe, который вывозил немцев из Восточной Пруссии. А советские летчики 13 апреля 1945 года потопили судно вместе с бесценным кладом. Осенью 2020-го поляки нашли этот пароход на дне Балтийского моря. Он хорошо сохранился, и все с нетерпением ждали, когда водолазы обследуют Karlsruhe. Детальные поиски показали: на борту судна Янтарной комнаты нет и никогда не было. Остальные домыслы помещали царскосельское сокровище в бесконечные тайные бункеры Гитлера, закрытые взрывами шахты, подземные города. Есть даже история об Иосифе Сталине, который приказал заменить Янтарную комнату копией, прежде чем фашисты вошли в Пушкин. Оригинал же отец народов спрятал и никому не сказал куда.

Фото: Реставратор Янтарной комнаты Екатерининского дворца, 16 мая 2023 года. Irina Motina / www.globallookpress.com

Возрождение Янтарной комнаты Наконец, однажды стало очевидно, что проще заново сделать Янтарную комнату, чем бегать по всему миру и тратить огромные деньги на поиски того, чего, скорее всего, уже не существует. Весной 1979 года Совет министров РСФСР принял специальное решение о воссоздании сокровища на прежнем месте. Сырье поставлял калининградский карьер «Янтарный». В специальной мастерской в Ленинграде годами трудились реставраторы, художники, камнерезы, искусствоведы, историки и другие специалисты. Параллельно восстанавливали зал в Екатерининском дворце: наборный паркет, деревянный золоченый декор, живопись потолка и прочее. Сдать работу вовремя не получилось, спасибо развалу СССР. Но в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, Янтарная комната возродилась, и сегодня ее может посетить любой желающий — нужно только купить входной билет.