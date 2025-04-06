Сегодня 06:12 Почему 6 апреля нельзя даже прикасаться к деньгам и что сулит снег? Забытые тайны Артемонова дня 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

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Праздник «Артемон — дери полоз», связанный с проводами зимы и аграрными обрядами, славяне отмечают 6 апреля. Он объединяет почитание христианского святого Артемона и древние традиции пробуждения земли. История праздника, традиции, а также какие правила следует соблюдать в этот день — в материале 360.ru.

История праздника Праздник «Артемон — дери полоз» возник на стыке древнеславянских аграрных традиций и христианского календаря. Славяне-язычники совершали ритуалы пробуждения земли после зимы, которые легли в основу этого праздника. После принятия христианства люди приурочили дату 6 апреля к памяти святого Артемона Солунского — раннехристианского мученика II века.

Фото: РИА «Новости»

Народная традиция слила образ святого с архетипом весеннего покровителя, который «отмыкал» землю для посевов. Имя Артемон, происходящее от греческого слова «здоровый», стало символом обновления природы. «С каждым весенним днем становится все теплее и теплее. Когда наши предки ездили на санях, 6 апреля — это был последний день, когда было необходимо сани заменить на телегу. Кто 6 апреля ехал на санях, тот рисковал ободрать полозья, поэтому этот день назвали „дери полоз“. В русской традиции имя святого Артемия перешло постепенно в Артемона. Таким образом, этот день имеет несколько названий: канун благовещения, Артемий, или Артемон — дери полоз», — рассказала 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Кто такой Артемон Артемон — образ, объединивший черты святого Артемия Солунского, раннехристианского мученика, и языческого покровителя весеннего возрождения. Святой Артемий Солунский (II век) — епископ города Солунь (современные Салоники, Греция), прославившийся добродетельной жизнью и миссионерской деятельностью. Согласно житию, он был учеником апостола Павла и активно распространял христианство в Македонии.

Фото: РИА «Новости»

Он был очень благочестив, и за его благочестие Петр назначил его первым епископом города. Артемий был настолько мудрым, настолько добрым епископом, который руководил паствой очень грамотно, что снискал славу и благодарность и был причислен к лику святых. Наталия Фоминых профессор РЭУ имени Плеханова

В народной традиции образ святого Артемия слился с языческим культом плодородия. Крестьяне переосмыслили его как «Артемона» — мифического духа, который «отмыкает» землю золотым ключом, даруя начало посевам. Двойственность Артемона отражает взаимодействие христианства и язычества: он одновременно защитник веры (по житию святого) и покровитель аграрных циклов (по народным верованиям). Откуда пошло прозвище «дери полоз» Прозвище «дери полоз» связано с завершением зимнего сезона и переходом к весенним полевым работам. К началу апреля снег активно таял, обнажая землю, а полозья саней, которые еще недавно скользили по насту, начинали портиться. Это явление стало метафорой прощания с зимой: крестьяне видели в нем знак, что пришло время переходить на телеги. Тех, кто продолжал использовать сани после 6 апреля, считали нарушителями природного цикла, а их действия могли, по поверьям, привести к затяжным холодам или неурожаю.

Фото: РИА «Новости»

Название отражало не только физический износ полозьев, но и символический разрыв с зимой. В народном сознании «дери полоз» означало окончательное изгнание стужи и подготовку к новому аграрному циклу. Народные традиции Праздник «Артемон — дери полоз» объединял аграрные ритуалы, подготовку к Благовещению и обряды очищения. Все хозяйственные работы завершали до полудня, чтобы вечер посвятить молитвам и символическому переходу к весне. Освящение семян Крестьяне приносили в церковь зерна для освящения, веря, что это обеспечит урожай. Освященные семена хранили в красном углу избы или закапывали на поле с молитвой. В некоторых регионах в зерна добавляли щепотку пепла от ритуальных костров, чтобы «удвоить» плодородие. Очистительные костры Вечером разводили большие костры, куда бросали старую одежду, сломанную утварь и солому. Огонь считали символом обновления, сжигающим зимние невзгоды. «Разводился костер во дворе, поджигались палки, все ненужное хозяйственное: одежда старая, поломанная какая-то утварь — все это бросалось в этот костер, сжигалось, как бы давая дорогу и рождение всему новому. И затем, поджигая палку от этого костра, обходили все хозяйственные постройки. Разжигали этот костер вечером, потому что он считался очистительным огнем. Ну и, конечно, это было очень красивое зрелище, вокруг которого собиралась вся семья», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

В некоторых регионах через такие костры прыгали молодые пары, считалось, что это поможет укрепить союз. Обряды для незамужних девушек Девушки, мечтавшие о замужестве, отстаивали всенощную службу в церкви. В Сибири под подушку клали веточку вербы, шепча имя суженого.

Фото: РИА «Новости»

«Артемон считается покровителем хорошего брака для незамужних девушек. В этот вечер обязательно нужно было не просто пойти в храм, а еще и отстоять всенощную. Отстоять всенощную с Артемона на благовещение — это была гарантия того, что Господь обязательно подарит девушке достойного мужа», — рассказала эксперт. Заговоры и веснянки В ночь на Благовещение старики учили детей обрядовым песням-веснянкам, призывающим тепло: «Жаворонки, прилетите — весну-красну принесите!». Над семенами читали заговоры, прося у Артемона изобилия. В Орловской губернии обращались к колодцам, чтобы «напоить землю силой». «Последние гонки» на санях Молодежь устраивала прощальные катания на санях перед их уничтожением. После гонок сани разбивали или сжигали, а пепел разбрасывали по полям. В Калужской области победителю вручали крендель из теста — символ солнечного круга.

Фото: РИА «Новости»

Запреты на 6 апреля Артемонов день считался днем строгих ограничений, связанных с подготовкой к Благовещению и уважением к природным циклам. Главное из них — это не работать после полудня. Все хозяйственные дела завершали до обеда, чтобы вечер посвятить молитвам и обрядам.

Поскольку на следующий день христиане отмечают Благовещение, то есть день, когда нельзя выполнять никакие домашние дела, то все эти дела хозяйственные дела старались закончить в первой половине дня на Артемона. Поэтому 6 апреля наши предки старались переделать все утром, чтобы во второй половине дня уже сходить в церковь. Наталия Фоминых профессор РЭУ имени Плеханова

Кроме того, в этот день нельзя: прикасаться к деньгам — пересчет или перекладывание монет сулил финансовые потери;

ссориться и спорить — особенно с молодыми и пожилыми, чтобы не нарушить гармонию в семье;

приглашать гостей — собирались только в кругу близких или в храме;

шить и вязать — «зашивание счастья» считалось дурным знаком;

одалживать деньги — должник мог забыть о долге, а кредитор — лишиться удачи;

ходить в лес — верили, что леший запутает следы;

мыть полы — «смоешь благополучие» из дома;

петь громко на улице — «ветер унесет голос», и лето будет ветреным;

сажать растения — корни не приживутся, как «полозья в грязи»;

стричь волосы и ногти — «обрежешь свою жизненную силу»;

звать чужих в дом — посторонние могли принести сглаз или неудачу. Народные приметы на 6 апреля Природные явления в этот день считались предсказателями будущего урожая и погоды. «Этот день предшествует большому церковному празднику. Поэтому он был очень памятным. Его запоминали, а соответственно, и запоминали, чем занимались в этот день. И чем затем эти действия обернулись», — объяснила профессор Фоминых. Некоторые из многих примет на этот день: теплая ночь — к ранней и жаркой весне;

снег полностью сошел — до зимы снега не ожидается;

снег остался на полях — пролежит до конца апреля;

утренняя роса — к богатому урожаю проса;

снег 6 апреля — к урожаю гречихи;

пение жаворонка утром — к скорому теплу;

пение зяблика — к затяжным холодам;

мокрое полотенце высохло за ночь — к урожайному году;

полотенце замерзло — к холодному лету и недороду;

облака плывут низко — к затяжным дождям;

ветер с севера — апрель будет холодным;

сороки вьют гнезда высоко — к половодью;

лошадь фыркает — к грозовому лету;

кошка умывается на пороге — жди гостей;

звезды ярко мерцают — к грибному лету. «Артемон — дери полоз» — это уникальный сплав христианских и языческих традиций. Его обряды, запреты и приметы не только помогали подготовиться к сельскохозяйственному сезону, но и укрепляли связь между поколениями. Сегодня многие из этих обычаев забыты, однако они остаются ценным культурным наследием, напоминающим о важности уважения к земле и ее циклам.