Тайное оружие или массовая истерия? Что такое «гаванский синдром» и при чем тут насекомые

После операции США в Венесуэле появились слухи о новом оружии, излучающем радиоволны. Якобы Пентагон купил его за сотни миллионов долларов еще при Джо Байдене и теперь испытал при захвате Николаса Мадуро. Все сразу вспомнили о «гаванском синдроме» — таинственной болезни, от которой страдали американские дипломаты на Кубе.

Как появился «гаванский синдром» Однажды в конце осени 2016 года сотрудники американского посольства на Кубе стали жаловаться на некие странные шумы. Больше двух десятков человек описывали их как визг, щебетание, щелчки или сравнивали со звуком, который бывает в автомобилях с приопущенным стеклом. Продолжительность была разной: у кого-то 20 секунд, иные мучились до получаса. Все происходило, когда дипломаты находились в домах или гостиничных номерах. В процессе люди чувствовали сильное давление и будто бы вибрации в голове, головные боли и боли в ушах. После «концерта» в дело вступали забывчивость и плохая концентрация внимания, шум в ушах, тугоухость и потеря слуха, тошнота, головокружение и неустойчивая походка. Примечательно, что странные звуки досаждали не всем: рядом со страдальцами могли находиться коллеги, домочадцы, гости, которые не слышали никаких шумов и не мучились от их последствий. Врачи пребывали в недоумении — они не могли найти никакого заболевания, которое протекало бы с подобными симптомами, да и все пациенты были абсолютно здоровыми людьми.

Фото: Отель Nacional de Cuba, где был зафиксирован «гаванский синдром» / Публичное достояние

Расследование Госдепа Так уж случилось, что в январе 2017 года американским президентом, 45-м по счету, как раз стал Дональд Трамп. Поэтому реакция на «гаванский синдром» была бурной: Кубу обвинили если не в самих таинственных атаках каким-то секретным оружием, то как минимум в неспособности защитить от них иностранных гостей. Кубинцы, само собой, всякую причастность к шумам в голове американских дипломатов отрицали и советовали пить поменьше местного рома. Раздосадованный Трамп 16 июня того же года объявил о завершении потепления в отношениях Кубы и США, которое началось было при его предшественнике Бараке Обаме. Так сказать, еще не развод, но уже тумбочка между кроватями. К делу подключили Госдепартамент США и тот создал специальную комиссию по расследованию. Она в конце концов постановила: никакого звукового оружия и близко не было, всему виной массовая истерия. Резюме тут же вызвало волну критики со всех сторон. Ну еще бы, неужто президент США зря обвинял кубинцев?

Интересно Массовый психоз — феномен, который отец психоанализа Зигмунд Фрейд сравнивал с состоянием под гипнозом. По неизвестной причине группа людей одновременно демонстрирует похожие физические или психологические симптомы. Яркие примеры из Средневековья: пляска святого Витта и охота на ведьм. В наши дни чаще всего это вирусофобия и массовые истерии школьниц в соцсетях. Массовый психоз — феномен, который отец психоанализа Зигмунд Фрейд сравнивал с состоянием под гипнозом. По неизвестной причине группа людей одновременно демонстрирует похожие физические или психологические симптомы. Яркие примеры из Средневековья: пляска святого Витта и охота на ведьм. В наши дни чаще всего это вирусофобия и массовые истерии школьниц в соцсетях.

Теории заговоров о «гаванском синдроме» Практически сразу после первых публичных известий о «гаванском синдроме» появились и теории заговоров. Кто-то явно пересказал американцам роман Александра Беляева «Властелин мира», так что самой популярной стала история про аппарат, воздействующий на мозг человека какими-то волнами или лучами. Собрали его, само собой, русские, а испытания проводили на дипломатах США в Гаване. Вторая популярная теория предполагала, что излучатель склепали сами американцы. Проверяли его на своих же дипломатах — у них и психика крепкая, и наблюдать последствия удобно. Ведь был же безжалостный проект МКUltra, в рамках которого ничего не подозревающих граждан США пичкали наркотиками, ядовитыми веществами и устраивали им сеансы электросудорожной терапии. Были еще предположения о вмешательстве духов, инопланетян и черта в ступе, но их в деле о «гаванском синдроме» большинство конспирологов отмело как нереальные. Некоторые даже взялись доказать версию о смертоносном аппарате. Так, исследователи Пенсильванского университета заявили, что «дипломаты, по-видимому, получили повреждения обширных нейронных сетей головного мозга» с помощью импульсного радиочастотного или микроволнового излучения. Однако ученые со всего мира растерзали эти фантазии в пух и прах.

Фото: Georg Wendt/dpa / www.globallookpress.com

«Московский сигнал» и «Штуковина» Стоило власти в США смениться, как обновились и предположения о «гаванском синдроме». Для начала официально подняли на щит виновность России. Нет, доказательств не появилось, но зато кто-то вспомнил про Moscow Signal. В 1953 году в американском посольстве в Москве зафиксировали микроволновый сигнал из соседнего дома с западной стороны. Максимальную мощность определили между третьим и седьмым этажами. Однако там «московский сигнал» был очень слабый — в микроволновой печи даже маленький кусок пиццы не разогреть. Тем более он не мог воздействовать на людей. Это, кстати, установили сами американцы. Дипломаты же ничего не знали и спокойно работали под «московским сигналом» больше 20 лет. Отключили его лишь в 1976 году, так и не рассекретив, для чего его применяли. Поговаривали, будто он активировал всяких «жучков», которыми наверняка было напичкано здание посольства. Тем более что прецедент уже был.

Фото: Панно с Большой печатью США. Austin Mills / Википедия 1/2 Фото: Эндовибратор внутри панно с Большой печати США. Austin Mills / Википедия 2/2

В августе 1945 года на празднование 20-летия «Артека» американскому послу Авереллу Гарриману подарили деревянное панно из ценных пород дерева с изображением Большой печати США. Посол был в восторге и повесил презент в своем рабочем кабинете. Перед этим поделку, конечно, проверили инженеры и техники, но ничего подозрительного не обнаружили. Между тем внутри Большой печати скрывался эндовибратор: уникальное подслушивающее устройство без источника питания и передатчика. Оно работало на основе высокочастотного резонанса, активировало и выключало прибор внешнее излучение. Спецслужбы СССР семь лет слушали послов США, пока «жучок» случайно не нашли. Однако принцип его работы Запад не мог разгадать еще несколько лет.

Интересно Эндовибратор «Златоуст», скрытый в деревянном панно, американцы неуважительно окрестили The Thing — «Штуковина». Автор этой гениальной прослушки — советский инженер-электромеханик, музыкант, физик-акустик и создатель терменвокса Лев Термен. Он же придумал систему «Буран», считывающую с помощью отраженного инфракрасного луча вибрации стекла в окнах прослушиваемого помещения. За эти и другие уникальные устройства изобретатель в 1947 году был удостоен Сталинской премии I степени. Эндовибратор «Златоуст», скрытый в деревянном панно, американцы неуважительно окрестили The Thing — «Штуковина». Автор этой гениальной прослушки — советский инженер-электромеханик, музыкант, физик-акустик и создатель терменвокса Лев Термен. Он же придумал систему «Буран», считывающую с помощью отраженного инфракрасного луча вибрации стекла в окнах прослушиваемого помещения. За эти и другие уникальные устройства изобретатель в 1947 году был удостоен Сталинской премии I степени.

Обвинения Джо Байдена После открытия «московского сигнала» в посольстве установили специальную защиту: медные экраны, окна с напылением, в некоторых комнатах специальные глушилки. Дипломатов и прочих сотрудников регулярно обследовали врачи, якобы в рамках эпидемиологического контроля, но на самом деле из-за микроволн. Все были живы-здоровы. Однако стоило администрации президента Байдена вспомнить об этой истории, как тут же нашлись новые эксперты. Они принялись доказывать, что у некоторых сотрудников посольства таки фиксировали изменения в состоянии здоровья: хроническую усталость, головные боли, нарушения сна, сложности с концентрацией. Словом, все как на Кубе, только не жужжало. В американских СМИ стали публиковать истории, как агенты российской разведки направляли устройства с микроволновым излучением на чиновников США, чтобы получить информацию с их телефонов и компьютеров. Все это, само собой, сказывалось на здоровье: случались головные боли или головокружения «вблизи мест расположения ГРУ». Нет, доказательств не прилагали.

Фото: Ricardo Rubio / www.globallookpress.com

О размере устройства никак не могли договориться. Кто-то предполагал, что тайное оружие перевозили на грузовой машине или мини-вэне, некоторые считали, что излучатель мог поместиться в большой рюкзак и доставал цель на расстоянии до километра. О том же, как его наводили, и как он, собственно, выглядел, никто не имел никакого представления. Между тем журналисты заявили, что география и количество пострадавших расширились: симптомы обнаружили у работников американского консульства в Китае, посольств в Польше, Великобритании, Австрии, Колумбии и Германии. К началу 2022 года на «гаванский синдром» жаловались более тысячи человек из США и Канады. Не отстал и один из расследователей отравления Сергея Скрипаля сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. Дескать, съездил по работе в Москву, а дома ощутил сильные мигрени, головокружение и шум в голове, даже с работы уволился. Еще в дюжине стран люди сообщали о случаях апноэ во сне дома и в отелях, на прогулках с собакой и во время автопоездок. Источник статистики неизвестен.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo / www.globallookpress.com

Виновники «гаванского синдрома» Между тем еще в 2019 году «гаванскому синдрому» нашли вполне разумное объяснение. Ученые из университетов Великобритании и США проанализировали аудиозаписи шумов, сделанные американскими дипломатами на Кубе. По мнению исследователей, спектральные характеристики практически полностью совпадали с песнями сверчков вида Anurogryllus celerinictus. Эти прямокрылые отличаются необычайно высокой скоростью стрекотания, особенно в брачный период. Их самкам такой вокал приятен, а вот человеческое ухо воспринимает его как непрерывный пронзительный гул или визг. Когда звук становился будто бы «металлическим», виновато эхо: сверчок пел рядом со зданием, а запись шла внутри помещения и отражение от стен исказило акустику.

Фото: Anurogryllus celerinictus. Franziska Walz / Википедия

Выводы ученых поддержала и американская консультативная группа. В докладе для Госдепартамента США именно Anurogryllus celerinictus назвали источником звуковых аномалий в Гаване. Однако ведь с насекомых не спросишь, а проводить опыты над живыми людьми, пусть даже и с помощью сверчков, некорректно. Пытались было проверить на хорьках, но делу помешали зоозащитники. Так что полной уверенности нет до сих пор — только 99%. Похоже, сверчки просто сыграли на руку массовой истерии, а уже ее политики грамотно разыграли через СМИ. Ведь недаром даже последние истории про «кровь из ушей и глаз» появились не сразу, а лишь спустя пару дней после кражи президента Венесуэллы Николаса Мадуро.