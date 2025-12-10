Сегодня 18:21 Накачивали наркотиками и проводили опыты. Для чего американцы создали MKUltra? 0 0 0 Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com Интересное

Весь мир с нетерпением ждет финала американского сериала «Очень странные дела». Его шоураннеры братья Дафферы в одном из интервью упомянули, что эксперименты доктора Бреннера вдохновлены тем, что ученые MKUltra проводили со своими «подопытными». Программа работала около 20 лет и считается, что ее свернули в 70-х годах прошлого века, но это не точно. Что это за эксперимент и кто из известных личностей стал его жертвой — в материале 360.ru.

Что такое проект МКUltra Предположительно (точных сведений до сих пор нет) в середине 50-х годов американское правительство дало старт секретной программе ЦРУ — МКUltra. Проект был направлен на поиск и изучение средств для манипулирования сознанием с помощью психотропных химических веществ. Считалось, что это очень пригодится при допросах и вербовке агентов. Как раз началась холодная война. Каждая из сверхдержав подозревала соперника в том, что он втихомолку разрабатывает, а то и уже разработал некое оружие, не менее сильное, чем атомная бомба. Разведка США всерьез полагала, будто в КГБ научились управлять как массовым, так и индивидуальным сознанием. Доказательств, правда, не было, зато слухи ходили просто шикарные.

Фото: Кадр из х/ф «Умри, но не сейчас», 2002 год / «ВКонтакте»

Например, утверждалось, что корейские военные с помощью советских специалистов промывали мозги американским пленным и те начинали любить коммунизм. Большую поддержку таким историям оказал вышедший в 1959 году роман «Маньчжурский кандидат», а потом, в 1962-м, и фильм по его мотивам с самим Фрэнком Синатрой в главной роли. Похоже, кто-то в США еще и прочел фантастический роман Александра Беляева «Властелин мира», опубликованный в 1926-м. Там как раз хорошо показано, что в любом оружии нет никакого толка, если подчинить себе разум солдат. Короче, у страха глаза были очень велики, вот янки и решили быстро развернуть такую же деятельность, которая им рисовалась в СССР.

Интересно Американцы всегда были впечатлительны, достаточно вспомнить массовую истерию во время эфира радиопостановки романа Герберта Уэллса «Война миров» 30 октября 1938 года. Многие слушатели приняли спектакль за реальный новостной репортаж. Это мнение подкрепило отсутствие рекламных вставок — передача в тот момент была без спонсора. Американцы всегда были впечатлительны, достаточно вспомнить массовую истерию во время эфира радиопостановки романа Герберта Уэллса «Война миров» 30 октября 1938 года. Многие слушатели приняли спектакль за реальный новостной репортаж. Это мнение подкрепило отсутствие рекламных вставок — передача в тот момент была без спонсора.

Спецслужбы вполне серьезно надеялись, что новые разработки помогут манипулировать иностранными лидерами. В частности, планировалось накачать наркотиками Фиделя Кастро. Однако с ним, как известно, США катастрофически не везло: все попытки извести кубинского лидера окончились неудачами. Главой проекта МКUltra назначили американского химика и разведчика Сиднея Готлиба. Ведущим экспериментатором стал американский психиатр Дональд Юэн Камерон. С благословения ЦРУ он практиковался в Монреале, в Мемориальном институте Аллана при Университете Макгилла. Есть определенная ирония в том, что этот самый Камерон был членом процесса над нацистскими врачами и выдвигал подсудимым обвинение в преступлениях, которые сам совершал. Так же, как и гитлеровцы, американский доктор не спрашивал согласия у своих пациентов. Он вообще предпочитал не рассказывать, что и зачем он с ними делает.

Фото: Дональд Юэн Камерон, 1967 год / Публичное достояние

Точно так же и параллельно с Камероном работал английский психиатр Уильям Сарджант. Он проводил свои опыты в клинике святого Фомы в Лондоне. Коллеги считали британца человеком крайних взглядов, безответственным и жестоким. Однако были и те, кто им восхищался, например, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Оуэн. Говорили, будто обоим психиатрам помогали нацистские медики, которые при помощи американских властей избежали суда в Нюрнберге и были вывезены в США. Они предоставили ЦРУ результаты своих бесчеловечных исследований в концлагерях, в частности документы о разработке так называемой сыворотки правды.

Фото: Кадр из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки», эпизод с электрошоковой терапией / «ВКонтакте»

Операции МКUltra Многие люди всего-то обращались к психиатрам, чтобы вылечить нервное расстройство, депрессию или анорексию. В итоге, сами того не ведая, попадали в мясорубку секретной программы. Они становились подопытными кроликами циничных экспериментаторов, которые разрабатывали методы стирания памяти и полной переделки личности. У жертв проверяли реакции на нервно-паралитические отравляющие вещества, ЛСД и другие психотропные препараты, электросудорожную терапию (разряд превышал терапевтический в 30-40 раз). Некоторых месяцами непрерывно пичкали препаратами или током вводили в кому, транслируя звуки, шумы или простые повторяющиеся команды. Иногда наркотики и лекарства сочетали с гипнозом: врачи пытались вызвать чувство тревоги, повысить способности к запоминанию сложных текстов, наблюдению, воспоминаниям сложных комбинаций физических объектов. Результатом были неврозы, тревоги и депрессии, недержание и амнезия.

Фото: ba5 / www.globallookpress.com

Исследования проводили не только в клиниках. Например, в Сан-Франциско ЦРУ организовало на своих конспиративных квартирах несколько публичных домов. Там установили односторонние зеркала, за которыми стояли видеокамеры. Подученные девушки низкой социальной ответственности втихую скармливали клиентам ЛСД, а операторы снимали последствия действия наркотиков. Работали и с теми, кого подозревали в двойной игре, — сотрудниками ЦРУ, военными и тайными агентами. Их тайно «угощали» ЛСД, а затем устраивали допросы при ярком свете. Людям угрожали продлить галлюцинации, если они не раскроют все свои секреты. Это привело к многочисленным психологическим срывам и даже нескольким смертям.

Интересно Участником одного из экспериментов MKUltra был Кен Кизи. Он работал ночным санитаром в госпитале ветеранов Менло-Парка и добровольно записался подопытным на исследования, чтобы заработать деньжат. Писатель испытал на себе воздействие галлюциногенов, стимуляторов и других психоактивных веществ. Этот опыт подарил миру одну из лучших книг — роман «Пролетая над гнездом кукушки». Участником одного из экспериментов MKUltra был Кен Кизи. Он работал ночным санитаром в госпитале ветеранов Менло-Парка и добровольно записался подопытным на исследования, чтобы заработать деньжат. Писатель испытал на себе воздействие галлюциногенов, стимуляторов и других психоактивных веществ. Этот опыт подарил миру одну из лучших книг — роман «Пролетая над гнездом кукушки».

Отдельным полем для экспериментов стали секретные лагеря ЦРУ в Японии, Западной Германии и на Филиппинах. Эти «черные площадки», как их называли, были удобны, ведь официально они находились вне юрисдикции США. Туда помещали возможных вражеских агентов и других людей, которых признали «расходным материалом». Их допрашивали и пытали с помощью психоактивных веществ и электрошока, экстремальных температур, сенсорной изоляции, вживляли электроды в различные участки головного мозга с целью их стимуляции, вводили инъекции урана. Помимо прочего, из людей пытались создать «спящих» агентов, которые исполнят тот или иной протокол после кодовой команды или спецсигнала.

Фото: IMAGO / www.globallookpress.com

Жертвы MKUltra Эксперименты ставили над мужчинами, женщинами, детьми, юношами и девушками, и их точное количество до сих пор не известно. Одним из пострадавших был вундеркинд, у которого уже в пятом классе был IQ 167. В 16 лет он поступил в Гарвард и там, сам того не зная, попал в проект MKUltra. Парня звали Тед Качинский, но весь мир запомнил его как террориста Унабомбера, что рассылал бомбы почтой. Еще одним подопытным был Чарли Мэнсон и его многочисленные спутницы. Целый год, до весны 1968-го, они регулярно приходили в бесплатную медицинскую «хиппи-клинику» Хейт-Эшбери в Сан-Франциско. Местные доктора получали деньги от ЦРУ для изучения воздействия метамфетамина и ЛСД на своих пациентах. Именно тогда и зародился культ «Семьи Мэнсона».

Фото: Чарльз Миллз Мэнсон, 1968 год / Публичное достояние

Профессиональный теннисист Гарольд Блауэр обратился в Нью-Йоркский психиатрический институт из-за депрессии после развода. Ничего не подозревающий спортсмен стал жертвой экспериментов по исследованию токсичности ряда засекреченных препаратов. Пятая инъекция аналогов мескалина его убила. В серии других опытов ЛСД тайком давали обычным людям в привычной для них обстановке. Один такой невольный испытуемый с криком бегал по Вашингтону — в каждой проезжающей машине он видел чудовищ. Однако это еще ничего: военный химик Фрэнк Олсон в результате опыта выпал из окна 13-го этажа гостиничного номера в Нью-Йорке.

Фото: Фрэнк Рудольф Эммануэль Олсон и «Отель Статлер» (позднее «Пенсильвания»), из окна которого он выпал / Публичное достояние

Bluebird и Artichoke MKUltra возникла не на пустом месте. До нее ЦРУ запустило проект по контролю над разумом Bluebird. С 1950 года в ходе экспериментов у людей пытались создать новые личности или «подселить» еще несколько, вызвать амнезию, внедрить ложные воспоминания, добиться исполнения команд, данных ранее под гипнозом. После 1953-го Bluebird плавно перешел в проект Artichoke, который работал уже параллельно с MKUltra. Тут главной целью было заставить человека совершить убийство видного политика или чиновника. Опыты предписали ставить над «более слабыми» и «менее интеллектуальными» гражданами, а также над инопланетянами, если таковые попадутся под руку. В обоих проектах экспериментаторы применяли гипноз, наркотики всех мастей, электроды в мозг и много электрошоковой терапии. Первоначально для опытов набирали добровольцев, которым, впрочем, деликатно не говорили всей правды. Потом миндальничать перестали и брали перебежчиков, беженцев, военнопленных и других бесправных людей.

Интересно Адвокат эмигранта-палестинца Серхана Серхана считал, что его подзащитный «действовал под воздействием методов контроля сознания MKUltra», когда 5 июня 1968 года во время предвыборной кампании смертельно ранил Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Адвокат эмигранта-палестинца Серхана Серхана считал, что его подзащитный «действовал под воздействием методов контроля сознания MKUltra», когда 5 июня 1968 года во время предвыборной кампании смертельно ранил Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди.

Финал MKUltra Считается, что программу MKUltra закрыли к 1975 году. Почти все документы, касавшиеся ее, были уничтожены в 1973-м по приказу директора ЦРУ Ричарда Хелмса. Однако сохранившиеся данные рассказали, что на исследования отводили как минимум шесть процентов от общего бюджета разведывательного управления, а расходы никто не контролировал. Экспериментами занимались 44 учебных и исследовательских учреждения, в том числе университеты и колледжи, 15 научно-исследовательских, химических и фармацевтических компаний, 12 госпиталей и клиник, а также три тюремных заведения. С помощью химических, биологических и радиологических методов воздействия на сознание изучали возможности расстройства памяти, дискредитации человека его поведением, изменения сексуальных привычек. Совершенствовали методы выпытывания информации, внушаемость, создание чувства зависимости.

Фото: Кадр из х/ф «Робокоп», 1987. KPA / www.globallookpress.com

Официально — мозгоправам из ЦРУ ничего добиться не удалось, только наплодили сумасшедших. Как обстояло дело в реальности, точно никому не известно. Скептики уверены, что MKUltra и ее подпрограммы действуют до сих пор. Просто власти научились качественно прятать концы в воду и обеспечивать молчание всем, кто в этом замешан. Тайной программе по промывке мозгов приписывают (и тут сильно постаралась массовая культура, особенно кинематограф) отравление в Пон-Сент-Эспри, авиакатастрофы, убийства знаменитостей и еще массу всего. Однако даже с косвенными доказательствами сложно, так что обычно все заканчивается предсказуемым криком: «От нас все скрывают!»