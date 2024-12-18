Сегодня 16:58 Дети любят таба-лапки. Что это такое и опасно ли? Психолог Валуева: увлечение таба-лапками нормально для детсада и началки 0 0 0 Фото: The3dragons / Unsplash Интересное

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Среди учащихся младших классов и детсадовцев стала популярна новая забава — таба-лапки. Они напоминают лизуна из 1990-2000-х, только имеют форму кошачьей лапки и тактильно приятны. Обладателей таких игрушек начали называть лапкерами, в интернете сформировался целый тренд. Но некоторые общественные деятели и родители беспокоятся за детей: вдруг это опасно или вредно? 360.ru разбирался, насколько безобидны таба-лапки, кто такие лапкеры и почему они сводят с ума учителей.

Что такое таба-лапки Таба-лапка — игрушка-сквиш в форме лапы кошки из мягкого силикона. Напоминает лизунов, которые могут растягиваться и липнуть к поверхностям. Слово «сквиш» произошло от английского squishy — то есть «мягкий», «легко сдавливаемый». Сейчас такие антистрессы можно купить на маркетплейсах за сравнительно небольшую цену — от 150 до 500 рублей. Игрушки продают в наборах и по одной, прозрачные и разноцветные, в том числе в новогоднем дизайне, еще есть похожие на зефирки, с блестками или стразами. Можно приобрести таба-лапку размером с небольшую жевательную конфету и внушительную, которая уместится только на двух ладонях. Тренд на такие игрушки зародился в Китае в 2023 году. Именно тогда англоязычные блогеры показывали сквиши, которые назывались taba squishy от компании Temu. Широкую линейку антистресс-товаров можно было встретить на всех популярных китайских маркетплейсах.

Фото: РИА «Новости»

Позднее тренд подхватили DIY-блогеры, которые делали такие сквиши самостоятельно. Производители не стали упускать возможность и запустили продажи наборов для изготовления сквишей в домашних условиях.

Интересно Почему именно лапка? Просто это самый популярный вид сквиша, который встречался в соцсетях. Почему именно лапка? Просто это самый популярный вид сквиша, который встречался в соцсетях.

В Россию тренд пришел из интернета, но в 2024 году. В итоге родители дошкольников и школьников начальных классов начали скупать такие игрушки на маркетплейсах.

Фото: РИА «Новости»

Кто такие лапкеры и сколько им лет Таба-лапки завирусились нынешней осенью. Дети покупали игрушки, снимали распаковки посылок с ними, собирали коллекции, менялись ими друг с другом. Некоторые давали советы, как украсить сквиши, например бантиками или стразами, делать их более упругими.

Интересно Увлеченных таба-лапками так и назвали — лапкерами. В основном игрушки интересуют детей от четырех до 11 лет. Увлеченных таба-лапками так и назвали — лапкерами. В основном игрушки интересуют детей от четырех до 11 лет.

Из-за новизны тренда и возраста детей, которые заинтересовались сквишами, некоторые путают лапкеров с квадроберами. Однако квадробинг — целая субкультура, которая разительно отличается от тренда, напоминающего поп-иты. Общее лишь в том, что игрушку-антистресс делают в виде кошачьей лапки. Квадроберы же предпочитают одеваться как кошки (а если брать шире, то как любые животные), и поведенчески им подражать. Поскольку иногда питомцы ведут себя по отношению к людям агрессивно, то квадроберы тоже это транслируют. Дошло до того, что квадробинг хотели запретить на государственном уровне.

Фото: Девочка-квадробер и собака / РИА «Новости»

Что за мем «Мои „нет“ в лапкерах» Незатейливая игрушка уже превратилась в предмет для экспериментов, иногда опасных. Дети пробуют поджигать таба-лапки, резать их, бросать с большой высоты. Все это, как и положено поколению XXI века, снимают на камеры смартфонов и публикуют в соцсетях. В результате в Рунете пошла волна роликов о том, как одни дети издеваются над игрушками, другие говорят, чего они никогда не сделают со своими лапками из вышеперечисленного. Так родился мемный ролик блогера Чайки в 2024 году, который девочка сняла по мотивам зародившегося тренда. Подражая владельцам таба-лапок, она сняла своего питомца — кота по кличке Марсик. И произнесла: «Мои „нет“ в лапкерах», — после чего продолжила: «Снимают слишком далеко», «Снимают слишком близко». Когда девочка сказала «Издеваются над лапкой», она слегка похлопала Марсика по лапе.

На основе этого сформировался еще один тренд, где ребята под звук из видео Чайки снимают свои игрушки. Посыл прост: с ними нужно обращаться бережно.

Мнение Мизулиной о лапкерах После экспериментов с поджиганием лапкеры взялись за школы: таба-лапки липкие, поэтому дети решили приклеивать их на доски, тетради, учебники. Кто-то закинул лапку на потолок в классе, и она прилипла. Все это снимали на камеру. В Сети начали повально появляться видео, на которых учителя с уборщицами пытаются отодрать антистресс-игрушки, иногда вместе со штукатуркой или навесным потолком. На тренд отреагировала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала в Telegram-канале десятки роликов, где уже не только взрослые, но и дети пытаются отодрать игрушку от потолка.

Главное, чтобы никто не упал, снимая эти сквиши с потолка. Екатерина Мизулина

После сообщений о том, что школы жалуются на опасные игрушки, Мизилуна встала на сторону учителей. «Вопрос скорее к родителям школьников. Будут не лапки, так принесут еще что-то, тренды цикличны. Во многих школах сломали потолки, пытаясь снять сквиши. Когда родителей попросят оплатить ремонт, тренд быстро пройдет», — написала она. Позднее Мизулина сообщила, что в некоторых школах уже запрещают сквиши. Ограничение обозначают изображением перечеркнутой кошачьей лапки.

Стоит ли покупать ребенку таба-лапки У детей младшего школьного возраста, как и у дошкольников, сильно развиты потребность в игре и желание следовать моде, быть среди сверстников. Это подтверждает закон о принадлежности — быть как все, рассказала 360.ru психолог Анастасия Валуева. Такие увлечения помогают людям, особенно детям, почувствовать себя частью социальной группы и получать удовольствие от простых вещей. И это нормально для их возраста. Если ребенок ограничивается съемкой видео, аккуратным использованием игрушки, то не стоит беспокоиться. Поджигание, резание и другие эксперименты с игрушкой могут быть попыткой проверить границы дозволенного.

Дети тестируют этот мир на прочность, это естественное любопытство. Но оно требует родительского внимания. Использование игрушки для хулиганства, например приклеивание к стенам, — проверка реакции взрослых на шалость. Анастасия Валуева

Если ребенок часто склонен к такому поведению, это может указывать на нехватку способов для самовыражения, возможные проблемы в семье. Непонятно, что происходит между родителями и ребенком, но он пытается привлечь к себе внимание. Это уже работа для психолога, отметила эксперт.

Не стоит паниковать, если ребенок попросил таба-лапку. Нужно учитывать возраст: объясните правила использования игрушки, чтобы избежать разрушительных действий. Если ребенок склонен к подражанию, деструктивному поведению, было бы неплохо обсудить последствия рискованных экспериментов. «Не стоит забывать и о потенциальной зависимости. Модные игрушки могут отвлекать от учебы», — напомнила психолог.

Фото: Unsplash

Она выделила плюсы таба-лапки: стимулирует тактильные ощущения, что может положительно повлиять на сенсорное развитие;

помогает социализироваться;

развивает творческое мышление, если использовать по назначению. Но у игрушки-сквиша есть и недостатки: может стать источником конфликтов, особенно если ее используют для хулиганства;

может повлиять разрушающе, если ребенок увлечется сверх меры. Поэтому перед покупкой родителю лучше обсудить с ребенком, зачем ему нужна таба-лапка, и проговорить правила обращения с игрушкой.