Сегодня 11:09 Святки-2025: как гадать на суженого и почему это опасно 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Святки, которые придутся на 7-17 января, — время, окутанное мистикой и тайнами. Издревле считается, что в этот период можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Как погадать на суженого в домашних условиях и стоит ли это делать, выяснил 360.ru.

Почему гадания на Святки считают опасными С древних времен гадания на Святки считались очень четкими, потому что якобы открывались определенные порталы, был разгул темных сил и проводников различных сущностей. Границы между мирами приоткрываются, все потусторонние силы в святочные дни активны, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. Но прибегать к гаданиям в святые дни нужно очень осторожно.

Получить информацию можно, но за оплату, которая может быть высокой. Потусторонние силы с удовольствием помогут, однако придется заплатить цену. Сергей Шмелев

С христианской точки зрения гадание — хуление, то есть искушение и соблазн получить какую-то информацию. «Если уж и гадать на суженого, то с помощью безопасных методик, то есть без помощи темных сил», — отметил эксперт.

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Гадание на Святки 2025: топ самых действенных и безопасных Гаданий очень много, поэтому расскажем о тех, которые легко провести в домашних условиях, отметил Шмелев. Гадание с зеркалами Гадание на суженого с использованием зеркал — одно из самых популярных. Его часто упоминают в фольклорных и литературных произведениях. Например, в романе в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина, где в ритуале участвовала Татьяна. «Для гадания будет достаточно двух зеркал, которые устанавливают друг напротив друга, зажечь свечу и сесть между зеркалами на пол. Далее нужно сказать „Суженый мой, явись мне, покажись мне, узнать хочу я, кто ты“ и всматриваться в отражение в полутьме. Если долго всматриваться, то можно увидеть суженого», — рассказал Шмелев.

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Можно смотреть в галерею зеркал через свечу. Огонь откроет определенный портал и усилит эффект гадания, добавил эксперт. В помещении не должно быть лишних людей, животных, лучше всего гадать в прибранной комнате.

Интересно Суженый может показаться очень быстро, а можно ждать его часами — в данном вопросе нужна выносливость и ментальная сила, а также правильность выполнения ритуала. Суженый может показаться очень быстро, а можно ждать его часами — в данном вопросе нужна выносливость и ментальная сила, а также правильность выполнения ритуала.

Шмелев предупредил, что гадание с зеркалами опасно, потому что можно призвать кого-то ненужного. «Информацию покажет тот, кто желает, чтобы человек был в искушении и поплатился более высокой ценой», — отметил эзотерик. Гадание на картах Таро В святочные дни гадание на картах Таро будет сильным. Поэтому лучше всего запрашивать информацию у светлых сил. Использование в эти дни темных колод может навредить человеку, убежден Шмелев. «Никаких колод, которые подключаются к миру мертвых, к миру сущностей. Велик риск получить не только информацию, но и подселение сущности. Потом придется ходить по батюшкам, храмам и экзорцистам, чтобы решить проблему», — предупредил собеседник 360.ru.

Фото: Michael Matthey/dpa / Global Look Press

Гадание на воде Гадать на суженого можно через воду. Для этого нужно поставить емкость с жидкостью, вокруг установить три-четыре свечи. После этого гадающий должен задать вопрос и всматриваться в воду. Ему может показаться лицо, сущность или количество отражений волн, например, при вопросе, сколько будет суженому лет. «Это вполне безопасное гадание», — подчеркнул эзотерик. Гадание через сон Гадание через сон — тоже очень актуальный и популярный способ узнать свою судьбу. «Все дело в приоткрытых порталах. В это время сны будут более четкими и яркими», — отметил эксперт. Для гадания перед сном нужно подумать о мужчине, как он будет и должен выглядеть. «Важно не надумывать и не притягивать. Например, не нужно думать о бывшем партнере, которого хочется вернуть», — объяснил Шмелев. Во сне суженый должен присниться гадающей.

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Гадание на воске и воде Еще один способ узнать будущее — гадание на воске и воде. Его нужно проводить в полутьме. Нужно взять емкость с водой и зажечь свечу, которая должна служить и единственным источником света. Растаявший воск следует вылить на воду. «Нужно рассмотреть в восковую отливку и попытаться ее расшифровать. Что первое придет на ум, то и следует считать информацией. Это может быть прическа, силуэт», — отметил эзотерик. Однако этот способ гадания больше подходит людям с развитой экстрасенсорной частью, предупредил Шмелев. Гадание по книге Энергетически заряженные дни позволят узнать информацию и по книгам, отметил эксперт. «Нужно выбрать правильную книгу. Она не должна быть комиксом или с психологическим направлением. Лучше выбирать романы или детективы», — объяснил эзотерик. Можно узнать имя человека, текст книги подскажет события, которые приведут гадающего к суженому. Гадание заключается в следующем: нужно задать вопрос, а затем выбрать номер страницы и строку. Можно просто открыть книгу в любом месте и прочитать первое, что попалось на глаза, — это и будет ответом на вопрос.

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Обязательные правила при гадании Гадать нельзя в измененном сознании. Будут праздники, из-за чего люди выпивают, но гадающему этого делать не нужно. «Ничего страшного, если человек выпил полбокала вина, но лучше вообще отказаться от алкоголя. Измененное сознание может исказить информацию. Кроме того, может подселиться сущность», — отметил эксперт. Лучше снимать крест, если человек христианин.

Шмелев не рекомендовал гадать на рунах. «Люди гадают на рунах, которые вырезают их бумаги, каких-то тетрадей, либо из дерева. Многие покупают руны на маркетплейсах», — отметил эксперт.

Интересно Руническая энергия не будет эффективна, потому что ее силы не очень «дружат» с христианством. Руническая энергия не будет эффективна, потому что ее силы не очень «дружат» с христианством.

«Так как это священные христианские дни, то использовать руны будет не очень правильно», — посоветовал Шмелев. К гаданию нужно относиться серьезно. «Если не отдавать отчета себе в своих действиях, то челочек может получить блок на личную жизнь от высших сил. Поэтому к гаданиям нужно подходить с уважением», — предупр эксперт.