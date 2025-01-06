Святки-2025: как гадать на суженого и почему это опасно

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Святки, которые придутся на 7-17 января, — время, окутанное мистикой и тайнами. Издревле считается, что в этот период можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Как погадать на суженого в домашних условиях и стоит ли это делать, выяснил 360.ru.

Почему гадания на Святки считают опасными

С древних времен гадания на Святки считались очень четкими, потому что якобы открывались определенные порталы, был разгул темных сил и проводников различных сущностей. Границы между мирами приоткрываются, все потусторонние силы в святочные дни активны, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Но прибегать к гаданиям в святые дни нужно очень осторожно.

Получить информацию можно, но за оплату, которая может быть высокой. Потусторонние силы с удовольствием помогут, однако придется заплатить цену.

Сергей Шмелев

С христианской точки зрения гадание — хуление, то есть искушение и соблазн получить какую-то информацию.

«Если уж и гадать на суженого, то с помощью безопасных методик, то есть без помощи темных сил», — отметил эксперт.

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Гадание на Святки 2025: топ самых действенных и безопасных

Гаданий очень много, поэтому расскажем о тех, которые легко провести в домашних условиях, отметил Шмелев.

Гадание с зеркалами

Гадание на суженого с использованием зеркал — одно из самых популярных. Его часто упоминают в фольклорных и литературных произведениях. Например, в романе в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина, где в ритуале участвовала Татьяна.

«Для гадания будет достаточно двух зеркал, которые устанавливают друг напротив друга, зажечь свечу и сесть между зеркалами на пол. Далее нужно сказать „Суженый мой, явись мне, покажись мне, узнать хочу я, кто ты“ и всматриваться в отражение в полутьме. Если долго всматриваться, то можно увидеть суженого», — рассказал Шмелев.

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Можно смотреть в галерею зеркал через свечу. Огонь откроет определенный портал и усилит эффект гадания, добавил эксперт. В помещении не должно быть лишних людей, животных, лучше всего гадать в прибранной комнате.

Интересно

Суженый может показаться очень быстро, а можно ждать его часами — в данном вопросе нужна выносливость и ментальная сила, а также правильность выполнения ритуала.

Шмелев предупредил, что гадание с зеркалами опасно, потому что можно призвать кого-то ненужного.

«Информацию покажет тот, кто желает, чтобы человек был в искушении и поплатился более высокой ценой», — отметил эзотерик.

Гадание на картах Таро

В святочные дни гадание на картах Таро будет сильным. Поэтому лучше всего запрашивать информацию у светлых сил. Использование в эти дни темных колод может навредить человеку, убежден Шмелев.

«Никаких колод, которые подключаются к миру мертвых, к миру сущностей. Велик риск получить не только информацию, но и подселение сущности. Потом придется ходить по батюшкам, храмам и экзорцистам, чтобы решить проблему», — предупредил собеседник 360.ru.

Michael Matthey/dpa
Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Гадание на воде

Гадать на суженого можно через воду. Для этого нужно поставить емкость с жидкостью, вокруг установить три-четыре свечи. После этого гадающий должен задать вопрос и всматриваться в воду. Ему может показаться лицо, сущность или количество отражений волн, например, при вопросе, сколько будет суженому лет.

«Это вполне безопасное гадание», — подчеркнул эзотерик.

Гадание через сон

Гадание через сон — тоже очень актуальный и популярный способ узнать свою судьбу.

«Все дело в приоткрытых порталах. В это время сны будут более четкими и яркими», — отметил эксперт.

Для гадания перед сном нужно подумать о мужчине, как он будет и должен выглядеть.

«Важно не надумывать и не притягивать. Например, не нужно думать о бывшем партнере, которого хочется вернуть», — объяснил Шмелев.

Во сне суженый должен присниться гадающей.

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Гадание на воске и воде

Еще один способ узнать будущее — гадание на воске и воде. Его нужно проводить в полутьме. Нужно взять емкость с водой и зажечь свечу, которая должна служить и единственным источником света. Растаявший воск следует вылить на воду.

«Нужно рассмотреть в восковую отливку и попытаться ее расшифровать. Что первое придет на ум, то и следует считать информацией. Это может быть прическа, силуэт», — отметил эзотерик.

Однако этот способ гадания больше подходит людям с развитой экстрасенсорной частью, предупредил Шмелев.

Гадание по книге

Энергетически заряженные дни позволят узнать информацию и по книгам, отметил эксперт.

«Нужно выбрать правильную книгу. Она не должна быть комиксом или с психологическим направлением. Лучше выбирать романы или детективы», — объяснил эзотерик.

Можно узнать имя человека, текст книги подскажет события, которые приведут гадающего к суженому.

Гадание заключается в следующем: нужно задать вопрос, а затем выбрать номер страницы и строку. Можно просто открыть книгу в любом месте и прочитать первое, что попалось на глаза, — это и  будет ответом на вопрос.

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Обязательные правила при гадании

«Ничего страшного, если человек выпил полбокала вина, но лучше вообще отказаться от алкоголя. Измененное сознание может исказить информацию. Кроме того, может подселиться сущность», — отметил эксперт.

«Люди гадают на рунах, которые вырезают их бумаги, каких-то тетрадей, либо из дерева. Многие покупают руны на маркетплейсах», — отметил эксперт.

Интересно

Руническая энергия не будет эффективна, потому что ее силы не очень «дружат» с христианством.

«Так как это священные христианские дни, то использовать руны будет не очень правильно», — посоветовал Шмелев.

«Если не отдавать отчета себе в своих действиях, то челочек может получить блок на личную жизнь от высших сил. Поэтому к гаданиям нужно подходить с уважением», — предупр эксперт.

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