Сегодня 05:00 «У меня жених — Христос». За что страдала святая Пелагея Тарсийская Религиовед Фоминых объяснила, почему святая Пелагея защищает девушек и невинных 0 0 0 Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф Эксклюзив

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На днях православные вспомнят страстотерпицу Пелагию Тарсийскую, пострадавшую за веру в III веке. На Руси ее считали покровительницей молодых девушек и невинно осужденных, поэтому в народной традиции за праздником закрепилось название Пелагеи Заступницы. Что это за святая, какие традиции раньше соблюдали в этот день, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Когда день памяти Пелагеи Тарсийской Ежегодно Православная церковь вспоминает Пелагею Заступницу 4 мая по старому стилю и 17 мая — по новому. Также праздник ее имени отмечают осенью — 7 октября. Житие Пелагеи Тарсийской Святая Пелагея родилась в Тарсе в Малой Азии. Ее родители были знатными людьми, приближенными к императорскому двору. Отец умер рано, поэтому девочку воспитывала мать-язычница. «Однажды она услышала от знакомых-христиан учение Христа и уверовала. Дева была некрещеной и в тайне от своей семьи верила в Бога», — рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont / www.globallookpress.com

Пелагея не раз пыталась привести мать к христианству, но язычница не хотела ничего об этом слышать. Тем не менее она помогла девушке получить хорошее образование. Тарсийская выросла красавицей. Завидную невесту заметил император Диоклетиан, который решил на ней жениться. Будущая святая же не планировала выходить замуж — выбрала путь служения Богу и по этой причине отказала государю.

У меня жених — Христос, за которого я готова умереть. Пелагея Тарсийская

После этого она решила креститься. Пошла на хитрость и сказала матери, что поедет к кормилице. Язычница поверила и сама снарядила дочь в дорогу, дала ей карету и слуг, которые тоже приняли христианство. «Когда та встретилась с епископом, случились первые чудеса: появились вода и одежды для крещения. Расчувствовавшаяся дева отдала все убранство духовнику и вернулась домой ни с чем», — объяснила религиовед.

Фото: РИА «Новости»

После обряда Пелагея рассказала обо всем матери. Та не прислушалась к дочери и пошла к императору. Попросила у царя воинов, чтобы найти и наказать епископа, который совершил крещение, и предложила женить на девушке приемного сына Диоклетиана. Наследник понимал, что она не откажется от веры, из-за чего ее подвергнут пыткам. Спасение праведницы он увидел в своем самоубийстве. Но святую обвинили в смерти юноши. Когда девушку привели к царю, Диоклетиан поразился ее красоте и второй раз предложил выйти за него замуж. Пелагея не согласилась.

Интересно Деву подвергли жестоким пыткам. После мучений ее поместили в раскаленного медного быка, где та погибла. Это случилось в 287 году. Деву подвергли жестоким пыткам. После мучений ее поместили в раскаленного медного быка, где та погибла. Это случилось в 287 году.

«Произошло чудо: тело Пелагеи растаяло, как масло, и от места пыток исходило прекрасное благоухание. Оно распространилось по всему городу. Кости же уцелели», — рассказала Фоминых.

Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Мощи Пелагеи Тарсийской Останки собрали местные жители и погребли их за городом. Епископ Клинон, который крестил Тарсийскую, провел ритуал отпевания мученицы. На месте погребения император Константин Великий возвел церковь имени Пелагеи Тарсийской. Во времена Средневековья мощи перенесли в крипту Дуомо в Милане. Икона святой По традиции на иконах Пелагея Тарсийская изображается в образе мученицы: в красном мафории (знак пролитой за Бога крови), белой тунике под ней (олицетворение чистоты) и крестом в правой руке. Святая олицетворяет собой несокрушимую силу духа, мученический подвиг и твердую решимость отстаивать право на веру во Христа.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

О чем молиться Пелагее Тарсийской Верующие почитают святую и в молитве обращаются к ней, чтобы: укрепить веру;

помочь в устроении дел;

исцелить телесные и духовные болезни. Ее считают покровительницей молодых девушек, невинно заключенных. Поэтому девы просят о заступничестве, если родители заставляют их выйти замуж за нелюбимого. Приметы и обычаи 17 мая «Из-за созвучия слов „птиц“ и „девиц“ Пелагею считают еще и заступницей пернатых. Поэтому много примет связано именно с ними и их поведением», — объяснила Фоминых.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Соловьи слетаются в стаи — жди сильного ветра;

Ночью запел соловей — днем будет солнечно;

Застучал дятел — к скорому дождю;

Журавли гнездятся в низинах — в этом месте можно сеять зерно, на возвышенностях — лучше там ничего не делать;

Ворон сел на крышу — беды не миновать;

Если много майских жуков — грядет засушливое лето;

Засуху в теплое время года ожидали, если рано зацвела черемуха;

Зацвела калина — можно сажать кукурузу, тыкву, огурцы и бобы. В народе этот день считался днем баклушников — мужчин, которые в лесу рубили деревья и делали заготовки для расписных ложек. Их и называли баклушами. «Вечерами собирались и дарили друг другу цветные ложки, что символизировало достаток в течение следующего года», — рассказала религиовед.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать: сквернословить;

обижать девушек и птиц;

спорить;

отказывать в милостыне. Это связано с поступком Пелагеи после крещения, когда она отдала свои украшения и богатые убранства;

обращаться с огнем и колющими предметами — связано с казнью святой;

стричь ногти — можно состричь удачу;

сплетничать;

грубить и ругаться.