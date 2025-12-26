Сегодня 17:05 Суеверия в Новый год — 2026: как старинные приметы помогают строить планы на будущее Эзотерик Шмелев объяснил, как работают новогодние приметы 0 0 0 Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

В новом 2026-м по восточному календарю наступит год Красной Огненной Лошади. Многие верят в приметы, связанные с символом года, и следуют им, чтобы привлечь удачу. Что можно и чего ни в коем случае нельзя делать в новогоднюю ночь, разбирался 360.ru

Примета как магический ритуал Приметы актуальны с древних времен и по сей день. Они работают за счет определенной мыслеформы, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. «Мыслеформа — это трансформация из нематериального в физический мир. За счет этого и работает примета. Человек своим мышлением, силой своей мысли сам себя настраивает. Это можно сравнить не с приметой, а с самым настоящим магическим ритуалом», — объяснил он. По мнению эзотерика, мысли вполне материальны и если человек во что-то верит, он будет к себе «через определенную призму реальности это притягивать». В качестве примера эксперт привел поверье о том, что, если человек уезжает из дома, в жилище нельзя убираться: подметать, застилать постели.

И это самая настоящая программа. От того, что мы подметем после уезда человека, ничего плохого не будет. Но от того, что человек думает, что что-то может случиться, он как бы дает определенную негативную программу, за счет чего могут происходить какие-то события. Сергей Шмелев

Особенно осторожными нужно быть с приметами, связанными с деньгами, советует Шмелев. Дело в том, что «финансовый канал очень легко заблокировать суевериями».

Фото: Медиасток.рф

«Деньги что любят? Счет в первую очередь. Многие пытаются привлечь финансовый поток, денежное изобилие какими-то методиками, ритуалами, заговорами, кошелек на зарядку на ночь ставят… Все что угодно делают», — перечислил эзотерик. С такими приметами, по его словам, нужно быть очень осторожными из-за опасности «транслировать реальность в определенные миры и остаться и без денег, и без здоровья».

Почему верить в приметы полезно? Народные приметы — это программирование и элементарная психология, убежден собеседник 360.ru. Тут же он напомнил знакомую всем примету с солью.

«Допустим, супруг рассыпал соль. Пришла жена домой, после чего ожидание скандала или ссоры, уже и мимика другая, и выражение лица другое, и какое-то ожидание. Элементарная психология. Потом от этого ссоры и скандалы. Или соль рассыпали — нужно срочно сверху сахаром посыпать, тогда все хорошо будет. Если в это верить, будет все хорошо», — пояснил Шмелев.

Фото: Roman Denisov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Другая известная примета: если что-то забыл дома и вернулся, нужно посмотреть в зеркало. Некоторые при этом показывают язык своему отражению.

Я возвращаюсь домой и верю, что меня таким образом для чего-то вернули. Либо чайник какой-нибудь поломанный из розетки выключить, либо чтобы неприятность какая-то в пути не произошла и так далее. То есть переворачиваем ситуацию в свой плюс, тогда приметы будут работать только во благо, а не в ожидании чего-то потом ехать со страдающим лицом и ожидать каких-то неприятностей. Сергей Шмелев

Приметы, по его мнению, работают по принципу «да будет нам по вере нашей». Для иллюстрации мысли эксперт привел еще один пример с поверьем о том, что нельзя поднимать деньги на улице. «На самом деле это может быть ему подарок, он нуждался в данный момент в этой сумме. <…> Если где-то он найдет купюру, не то что там мелочь какую-то, а солидную купюру или кошек — кого-то наказали, у кого-то забрали, а ему дали, он в этот момент нуждался, и в этом нет ничего сверхъестественно плохого. Просто относиться к этому нужно правильно и с благодарностью, как и ко всему в нашем мире», — пояснил Шмелев. При этом он настоятельно рекомендовал ничего не поднимать на перекрестках — тогда можно многого лишиться.

Фото: Медиасток.рф

Новогодние приметы — 2026 Общие приметы Новый год нужно встречать шумно — с плясками, песнями, салютами и музыкой. Это поможет защититься от злых духов. Сразу после наступления Нового года в дом должен зайти родной и надежный мужчина, вместе с ним прибудут достаток и процветание. Незнакомца нужно задобрить, накормить и напоить. Прямо перед Новым годом стоит спрятать в карман конфетку, тогда год будет сладким. Белый цвет поможет привнести спокойствие. Если надеть наизнанку нижнее белье такого цвета, можно привлечь удачу. Для избавления от негативной энергии в доме рекомендуется пройти по всем комнатам с зажженной свечей до наступления 2026-го. Важно сделать генеральную уборку и разложить все по своим местам. Одну полку нужно оставить свободной, чтобы привлечь счастье и благополучие.

Один из главных ритуалов — под бой курантов записать на бумаге желание, сжечь ее, а пепел бросить в бокал с шампанским и выпить. Считается, что мечта исполнится. Также можно разделить бумагу на 12 кусочков, на каждом написать желание и тоже сжечь — тогда пить шампанское с пеплом не придется. В сам Новый год под бой курантов нужно открыть дверь и окна, чтобы впустить благополучие, удачу, здоровье и надежду, а невзгоды и тяжесть прожитых месяцев выпустить.

Фото: РИА «Новости»

Приметы Красной Огненной Лошади — символа 2026 года Огненная Лошадь любит красный, золотой, оранжевый и зеленый оттенки, поэтому стоит украсить дом или подобрать наряд в этих цветах. Лошадь — символ страсти, процветания и движения. Чтобы год был удачливым, можно купить в дом игрушку в виде животного или салфетки с его изображением. К столу идеально подойдут блюда с большим количеством фруктов, овощей и злаков, а также угощения желтого и оранжевого цвета: мандарины, лимоны, виноград и яблоки. Над дверью для привлечения удачи можно повесить подкову.

Фото: РИА «Новости»

Как привлечь деньги До Нового года нужно расплатиться с долгами, чтобы не нести их в следующие 12 месяцев, тогда все финансовые трудности останутся позади. Новогоднюю ночь необходимо встречать с любимыми блюдами на столе, тогда потом будет хватать средств на то, чтобы есть их постоянно. Для увеличения прибыли перед боем курантов рекомендуется спрятать в карман любую монетку. С пустыми карманами праздновать нельзя. Чтобы избавиться от финансовых трудностей, нужно смастерить елочку или другую тематическую поделку из купюр и поставить на праздничный стол.

Фото: РИА «Новости»

Зеленый цвет привлекает денежное благополучие. Чем больше его будет в момент встречи Нового года, тем лучше. Новую энергию богатства поможет привлечь следующий ритуал: перед Новым годом сложить несколько монет в красный кошелек и убрать его под холодильник, а утром 1 января достать и переложить деньги в обычный кошелек. За несколько часов до полуночи следует зажечь семь зеленых свечей, а перед боем курантов хорошенько отмыть монетку, бросить ее в бокал с шампанским и осушить его, пока часы отбивают 12 раз. Маленький золотой ключик на елке тоже поможет разбогатеть.

Фото: Markus Lenhardt/dpa / www.globallookpress.com

С кем и как встречать Новый год Праздник нужно встречать с любимыми людьми, тогда весь следующий год получится быть рядом. За несколько минут до Нового года необходимо попросить прощения у каждого, кто рядом, — даже у незнакомцев. Разбитая посуда в праздник — к конфликтам в семье и другим проблемам. В канун Нового года нужно выбросить старый веник, чтобы избавиться от ссор и конфликтов. Тем, кто мечтает о пополнении, следует положить под елку предмет, связанный с младенцами.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что категорически нельзя делать в Новый год Первый день года в народной традиции считается поворотным: как его встретишь, так и проведешь. Вот что нельзя делать в праздник: нельзя ссориться, ругаться и произносить резкие слова;

нельзя давать деньги в долг;

нельзя встречать первый день в грязном доме;

нельзя начинать год жалобами, плачем или тоской;

нельзя рано зажигать свет;

считалось, что женщине нельзя входить в дом первой;

нельзя ломать или выбрасывать хлеб, кашу и ритуальную еду;

нельзя встречать день в одиночестве, если есть возможность быть с семьей.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Что можно делать в Новый год Накрыть «богатый» стол. Считалось, что если в новогодний вечер еда щедрая — год будет сытым;

поставить на стол кашу. «Васильеву кашу» варили рано утром 1 января, наблюдая за каждым этапом. Если каша получилась красная, ровная — к счастью, урожаю и благополучию;

можно встречать гостей и ходить в гости. Праздник — время общения, и чем больше людей под одной крышей, тем добрее и удачнее будет год;

посеять зерна в доме. Утром дети разбрасывали по полу яровые злаки со словами добрых пожеланий. Хозяйка собирала зерно обратно: чем быстрее справится, тем удачнее будет урожай;

петь щедровки и принимать щедровщиков. Щедрование — это обряд благопожеланий. Песни, пожелания и угощения считаются мощным способом позвать в дом достаток и здоровье;

встряхнуть плодовые деревья. Этот обычай был особенно популярен у садоводов. Утром 1 января деревья слегка встряхивали и приговаривали, чтобы святой Василий «отогнал червя» и защитил сад;

поставить в доме новую вещь. Считалось, что любое обновление в новогоднее утро притягивало обновления в жизнь;

подготовить дом заранее. Перед праздником обязательно убирались: мусор символизирует старые беды, их нужно «вымести» накануне;

устраивать гадания. Святки — самое сильное время года для гаданий;

внимательно прислушиваться к «знакам». Любой звук, случайное слово, поведение животных или треск дерева — все это по традиции могло подсказать, каким будет год.