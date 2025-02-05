Сегодня 05:14 Страшные символы Агафия-полухлебника. Что нельзя делать 5 февраля, чтобы потом не жить впроголодь 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Православные 5 февраля отмечают светлый праздник Священномученика Климента и мученика Агафангела. В народе этот день получил название Агафий-Полухлебник, или просто — Агафьев день. Люди до сих пор верят, что 5 февраля — совершенно особенный праздник, благоприятный для рождения детей и связанный с очень строгими запретами. Чего точно нельзя делать на Агафия-Полухлебника, чтобы не накликать несчастий в дом, почему особые запреты касались беременных и как мудрость предков помогает сохранить гармонию и защитить дом от невзгод — в материале 360.ru.

Кто такой святой Климент, чей день отмечают 5 февраля Святой Климент жил в III–IV веках. Лишился родителей мальчик очень рано, воспитывала его благочестивая женщина София Мудрая. Она воспитала ребенка в христианской вере, и поэтому он рос очень добродетельным. Климент с детства был способным. Уже в 18 лет он получил свой первый сан, а затем был рукоположен и в епископы. Но жить Клименту выдалось во времена правления императора Диоклетиана, известного суровыми жестокими гонениями на христиан. Римляне пытались силой его принудить к поклонению языческим богам, языческой вере, но он остался верен христианству. Чудесное исцеление святого Климента Император приказал подвернуть Климента страшным пыткам. Но здесь произошло чудо, рассказала 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.

Климент постоянно исцелялся после всех этих пыток. Как мучители не старались, он оставался жив и не получил никакого вреда. Диоклетиан пришел в ярость, отправил его к соправителю Максимилиану. В пути к святому Клименту и присоединился Агафангел, который стал его учеником. Наталия Фоминых профессор РЭУ имени Плеханова

Фото: РИА «Новости»

Страдания Агафангела Святой Климент сумел избежать преследования, но сам добровольно отдался в руки мучителей ради спасения веры. Его ученик, Агафангел, потерпел множество лишений. После скитаний римляне казнили Агафангела, Климента из темницы освободили. Верующие помогли ему скрыться в пещере. «Но воины Диоклетиана нашли святого и закололи. На Руси же этот день, 5 февраля, называют не в честь Климента и Агафангела, а Агафьевым днем, или Агафием-Полухлебником», — добавила Фоминых. Что принято делать 5 февраля на Агафия-Полухлебника В этот день принято проводить обязательно ревизию своих зимних запасов. Хозяйки проверяли закрома, погреба и амбары, чтобы убедиться, что до весны останется ровно половина заготовленного зерна и хлеба. В противном случае предки понимали, что до весны ни людям, ни скотине не протянуть. «Существует такая поговорка. „Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет“. В этот день уже подводили и сводили счеты, подсчитывали все», — объяснила профессор Фоминых. Если проверка не была проведена заранее в Тимофеев день, ее делали именно 5 февраля. Подсчитывали запасы, сводили счеты — все меры предосторожности были направлены на то, чтобы зимой не оказаться без пропитания.

Что обязательно нужно делать 5 февраля по дому В день святых Климента и Агафангела нужно наводить порядок в припасах. Обязательно чинят все поломки в доме, избавляются от испорченных продуктов. Испорченные продукты в этот день нельзя оставлять в доме ни при каких условиях — считали, что плохая примета, все запасы оказывались под угрозой. В этот день, 5 февраля, нужно также хлопотать по домашним делам. Что нужно приготовить на 5 февраля в Агафьев день В этот день женщины, как правило, пекли пироги, обязательным ингредиентом которых было куриное мясо. Рецепт каждого пирога передавался из поколения в поколение с какой-то особенной добавкой, которая считалась семейным секретом.

Фото: РИА «Новости»

Вот этот пирог, который вкусно готовила хозяйка, символизировал здоровье и богатство. Хотя бы кусочек каждый должен был съесть, а остатки трапезы ни в коем случае не выбрасывали — с ними можно было выбросить достаток и удачу. Наоборот, нужно было подкормить уже скот. Наталия Фоминых

Что должны были делать незамужние девушки на 5 февраля Народные поверья предписывали незамужним девушкам заниматься рукоделием в этот день. Согласно приметам, им нужно было вышить распускающийся цветок. Если успела 5 февраля начать и закончить вышивку с таким цветком — значило, что расцветет и ее красота и счастье. Верили, что скоро девушку возьмут под венец.

Фото: Freepik

Что нельзя делать в день святых Климентия и Агафангела 5 февраля Народные приметы в день Агафия-полухлебника чтили особенно строго. Считалось, что смотреть на падающие звезды нельзя — верили, это сулит скорую смерть близких. Неприятности могли ожидать и самих смотрящих. Запрещалось отказывать в просьбах. Считается, что в этот день по земле ходят святые в облике странников. Отказав в помощи, хозяин может лишиться удачи, счастья и даже здоровья.

Строго запрещено лениться и бездельничать. Активная работа по уборке и проверке запасов — обязательное условие для благополучия. Лень в этот день считалась дурной приметой, приводящей к бедности.

Нельзя и танцевать. По народным повериям, танцы могут разозлить святого Агафия, что обернется неприятностями.

Подбирать и присваивать найденные деньги 5 февраля тоже нельзя. Если деньги найдены на земле, их лучше оставить для нуждающихся, иначе можно привлечь финансовые проблемы.

Особый запрет для беременных на 5 февраля Беременным женщинам 5 февраля, на день Агафия-Полухлебника, следовало вести себя очень аккуратно. Особый запрет касался порога — стоять на нем запрещали.

Считалось, что если женщина, ожидающая ребенка, окажется на пороге, ребенок родится плаксивым и болезненным. Наталия Фоминых

День Агафия-Полухлебника — яркое свидетельство того, как древние традиции переплетаются с православной верой. История Святого Климента и мученическая судьба Агафангела напоминают людям о самопожертвовании. Ритуалы ревизии запасов, приготовления пирогов и народных примет — не просто бытовые обычаи, а скорее символы защиты, благополучия и даже духовного единения с прошлым.