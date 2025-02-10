Сегодня 05:37 Страшные приметы Ефрема Сирина. Как 10 февраля задобрить домового, чтобы не мстил, а защитил семью 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Православная церковь 10 февраля чтит память преподобного Ефрема Сирина, на Руси же святой получил необычное прозвище Сверчкового заступника. Славяне в этот день устраивали домовому настоящие именины и верили, что малейшая ошибка в ритуалах накличет на семью грозную беду. Почему на Ефрема Сирина мели дом полынью и как задобрить домового, чтобы потом не мстил — в материале 360.ru.

Кто такой преподобный Ефрем Сирин Преподобный Ефрем Сирин, также именуемый Ефремом Едесским, занимает значимое место в истории раннего христианства и православной духовности. Он родился в начале IV века в Низибии (территория древней Месопотамии, ныне юго-восточная Турция) в христианской семье, где с раннего детства проявлялся яркий духовный потенциал и дар красноречия. Согласно передаваемым преданиям, родители мальчика увидели во сне, как из его уст выросла виноградная лоза, что стало предзнаменованием его будущей миссии по распространению Божией благодати и мудрости. Как Ефрем Сирин получил от Господа вразумление и раскаялся В молодости Ефрем отличался довольно бурным нравом, но судьбоносное испытание изменило его жизнь. После того, как его несправедливо обвинили в краже овец и посадили в тюрьму, во сне он услышал зов, призывающий к покаянию и духовному обновлению. Это событие побудило его оставить прежние пути и отправиться в горы, где он стал жить в уединении, полностью посвятив себя молитве и поиску внутреннего света. Под наставничеством святителя Иакова, известного епископа Низибийской церкви, Ефрем превратился из вспыльчивого юноши в выдающегося учителя духовной жизни, который не только осуждал греховность, но и указывал путь к искреннему покаянию и внутреннему преображению.

Фото: РИА «Новости»

О чем и когда нужно молиться преподобному Ефрему Сирину Покаянная молитва Ефрема Сирина — одна из главных в Великий пост. Самого святого прозвали отцом-покаянником. В его молитве перечисляются грехи, которые мешают человеку каяться, указаны и помогающие в этом добродетели. Преподобному Ефрему принято молиться когда одолевает праздность, лень, уныние или любовная тоска. Если молитва искренняя — святой дарует просящему и мудрость, и терпение. Как к празднику Ефрема Сирина относились на Руси Религиовед, историк Николай Сапелкин рассказал 360.ru, что на Руси крестьяне сильнее всего чтили таких святителей, как Николай Угодник, или Георгий Победоносец. Не в последнюю очередь потому, что эти праздники по календарю совпадали с укладом жизни землепашцев. «Это было время, когда между работами на поле и началом земледельческих работ на приусадебном хозяйстве устраивали перерывы, устраивали праздник в весенний цикл. Зимой же они означали работы по обмолоту зерна», — объяснил историк. Праздник Ефрема Сирина в те времена на Руси таким почетом не пользовался, поскольку выпадал на короткий период отдыха от дел. Почему Ефрем Сирин назывался сверчковым защитником В народе Ефрем Сирин обрел множество прозвищ. Среди наиболее известных — Сверчковый заступник. Такое название связано с древними поверьями: в этот день строго запрещалось убивать насекомых, обитающих в избе, ведь их считали покровителями домашнего очага. По народным приметам, уничтожение сверчков и других мелких существ могло разозлить все того же домового, который, в свою очередь, начинал творить всевозможные пакости и приносить беды в дом. Соблюдение запрета помогало людям верить, что домовой их не тронет.

Кто-то из исследователей зафиксировал, что на Ефремов день домового чтили и объясняли это тем, что Ефрем Сирин никого не обижал: ни клопов, ни тараканов, ни сверчков, всех защищал. Николай Сапелкин религиовед

Что делали на Руси на Ефрема Сирина Период с середины января и по 16 февраля в какой-то степени выпадал из календарного цикла крестьян, отметил историк Николай Сапелкин. Люди в основном находились дома. Женщины ткали и вязали, мужчины занимались мелкими делами, чинили домашний инвентарь. При этом со 2 февраля на Руси начиналась подготовка к крупному сельскохозяйственному циклу. «„Починки начинаются с праздника“. У него два звучания. Починки починать, то есть начинается новый цикл. И починки от слова чинить. То есть готовить инвентарь, готовить плуги, готовить телеги», — пояснил религиовед Сапелкин. Следующий же крупный праздник, Власьев день, отмечали в конце февраля. На него проводили смотр домашних животных. Лошадей, телят и коров выпроваживали на улицу. Крестьяне чистили их хлев, окропляли его святой водой — считалось, что как раз на Ефрема Сирина самое время чествовать домового.

Фото: РИА «Новости»

Почему чествовали домового 10 февраля Домовой на Руси был неразрывной частью жизни семьи. О нем слагали истории, они сохранились и до наших дней. Верили, что кормить его надо, чтобы уважить. Домовой, как считали крестьяне, присматривал за всей усадьбой, за людьми, которые там живут, за всеми хозяйственными постройками и за домашними животными. «Ведь без коровы, лошади жизнь крестьянина на Руси была невозможна. Поэтому так и ценили домового. В новую избу его, когда переезжали, обязательно с собой приглашали. Говорили: „Мы с тобой жили хорошо, поехали в новый дом“», — пояснил историк Сапелкин. Как в народе 10 февраля отмечали «именины домового» Православный праздник Ефремова дня 10 февраля на Руси отмечали справляя «именины домового», или Кудесы по славянскому обычаю. Считалось, что торжества принесут в жилье удачу на целый год. Для домового оставляли специальные подношения. На загнетке, у печи, аккуратно выставляли миску с молоком и маленький горшочек с кашей, который обкладывали горячими угольками. Верили, что если дух дома воспользуется этими дарами, он на весь год будет благосклонен, поможет в домашних делах и защитит семейное благополучие. Если же забыть о ритуале, домовой мог обидеться. Это сулило неудачи до следующего февраля.

Фото: Freepik

Как связан православный святой и домовой? День почитания Ефрема Сирина связали с домовыми по книжной традиции, которая сложилась из-за работы исследователей, объяснил религиовед Сапелкин. Одну публикацию следующие историки экстраполировали на все регионы Руси — так и получилось, что 10 февраля отмечают и день домового. «Это уже наше народное представление, конца 20, начала 21 века, на основании исследовательского материала того же времени. Можно сказать, что речь идет о новой трактовке», — пояснил религиовед Сапелкин.

Что можно делать на Ефрема Сирина 10 февраля В этот особый день народные традиции призывали создать атмосферу уюта и взаимного уважения к домовому. Верующие старались порадовать невидимого покровителя, обряды же носили и практический характер. Десятого февраля домового принято задобрить лакомством. Любая домашняя работа приветствуется: тщательная уборка, стирка, ремонт поломанных вещей и починка одежды. Обязательно мели пол веником из полыни. Верили, что это отгоняет нечисть, помогает и вымести все плохое, способствуя защите жилища от злых сил и недобрых людей.

Фото: РИА «Новости»

На севере России в избах полы делали земляными. Для предотвращения разного рода болезней, поскольку люди зимой находятся длительное время в помещении, их смазывали жидким коровьим навозом, который имел фитонцидные свойства, он убивал разного рода заразу. А потом высохший этот коровий навоз сметали полынным веником, соответственно специально полынь держали для этого. Николай Сапелкин

Вечером же устраивали дружные посиделки с рассказами, песнями, частушками и байками. Такая атмосфера радости и общения должна была не дать духу дома заскучать. Тем соседям, у кого заканчиваются корма для животных и припасы, 10 февраля принято было помогать. Девушкам и женщинам рекомендовалось после полудня полюбоваться на себя в зеркале — это символически должно было добавить красоты, привлекательности и молодости, что также способствовало благополучию дома.

Строгие запреты на Ефрема Сирина 10 февраля Народные обычаи этого дня содержали строгие запреты, нарушение которых, по поверью, могло вызвать недовольство домового и привести к бедам для всей семьи. Уклоняться от работы ни в коем случае нельзя. Домовой бездельников не любит. Запрещалось даже оставлять посуду грязной. Впрочем, на Руси и в другие дни это было не принято. Ругаться и браниться никто не смел. Верили, что крики домового рассердят, и он начнет пугать домочадцев. Какие приметы считаются верными на 10 февраля? Связанные с 10 февраля приметы в основном носят синоптический характер. Крестьяне предсказывали, какая будет погода весной, что было важно для урожая. «Если там ветер сильный подул, значит лето будет дождливым. Северный ветер нес мороз, но не снег, а ведь чем больше снега в феврале–марте будет насыпано, тем лучше будет урожай. Все было связано», — объяснил религиовед Сапелкин.