Камни в подарок, массовые драки и зеленые трусы. Странные новогодние традиции других стран

Шотландцы умеют по-настоящему зажигать в Новый год. В праздничную ночь принято обмазывать дегтем старые бочки из-под виски, поджигать их и катать по улицам.

Люди ходят с факелами и свечами, еще принято разводить костры и прыгать через них, как в России на Ивана Купалу.