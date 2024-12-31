Камни в подарок, массовые драки и зеленые трусы. Странные новогодние традиции других стран

Фото: 360.ru
Праздник с огоньком
Ночь открытых дверей
Камни в дом
Осколки на счастье
Драка на посошок
Круглое к деньгам
Новогодяя палитра
Потому что гладиолус
Чучела уважения
Новогоднее имя

Все слышали, что итальянцы в Новый год выбрасывают старые вещи, а японцы балуются с маленькими граблями. В мире есть еще немало других новогодних традиций: люди бегают с чемоданами, дарят друг другу камни и даже меняют имена. О самых удивительных обычаях — в материале 360.ru.

Праздник с огоньком

Шотландцы умеют по-настоящему зажигать в Новый год. В праздничную ночь принято обмазывать дегтем старые бочки из-под виски, поджигать их и катать по улицам.

Люди ходят с факелами и свечами, еще принято разводить костры и прыгать через них, как в России на Ивана Купалу.

Фото: Kandinsky и 360.ru

Смысл огненного шоу прост: так сжигается все плохое и сам старый год, очищая дорогу новому и хорошему. Главное, чтобы символический огонь не перекинулся на дома.

Отправляясь в гости к новогоднему ужину, непременно нужно бросить уголек в камин хозяина — на удачу. Даже если камин электрический.

Интересно

Первый гость, который зайдет в дом после того, как часы пробили новогоднюю полночь, — предвестник счастья и благополучия для хозяев. Особенно точно все сбудется, если на огонек заглянет темноволосый мужчина и не с пустыми руками.
Кадр из к/ф «Рождественские каникулы». imago stock&people
Фото: Кадр из к/ф «Рождественские каникулы». imago stock&people/Global Look Press

Ночь открытых дверей

Ирландцы в новогоднюю ночь все двери держат открытыми настежь. Да, температура зимой там не слишком приятная: в среднем от плюс пяти до минус 10 градусов. Но лишь таким способом можно добиться, чтобы сквозняки выдули из дома все плохое и дали место добру и счастью.

Раз двери все равно не заперты, каждый прохожий может войти в дом и присоединиться к празднику — поздравления, место за столом, угощения и бокал вина гарантированы. Причем войти такой гость должен через переднюю дверь, а вот выходить нужно через заднюю, чтобы привлечь удачу.

Xinhua
Фото: Xinhua/Global Look Press

Камни в дом

Предприимчивые греки придумали отличную традицию, как не разориться на подарках для друзей и знакомых. Нет, презенты они приносят, но самые что ни на есть бюджетные.

Отправляясь на праздничный ужин, гости по дороге подбирают... камни, которые потом сгружают у порога хозяев.

Фото: 360.ru

Только камни нужно выбирать побольше, чтобы потом с чистой совестью заявить: пусть в новом году тебя ждет такое же большое богатство!

Впрочем, с маленькими тоже просто выкрутиться — достаточно пожелать, чтобы все неприятности хозяев дома были не тяжелее мелкого камушка.

Интересно

Кроме того, в Греции принято, чтобы в новогоднюю ночь глава семьи разбил гранат об уличную стену или порог дома. Считается, что чем дальше разлетятся зерна, тем больше будет счастья. Кто будет потом отмывать гранатовый сок— не уточняется.
Bulkin Sergey
Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Осколки на счастье

Скандинавов принято воображать спокойными и рассудительными. Но это не относится к датчанам на праздновании Нового года. Во время боя курантов народ наперегонки старается забраться на самый высокий предмет в комнате — диван, стул, стол. По поверьям, так трудности и проблемы просто не смогут дотянуться до человека.

Еще одна интересная традиция — бить посуду о двери друзей. Или, в крайнем случае, осторожно разбивать все дома, а потом осколки заботливо высыпать на порог хорошим людям. Чем больше осколков, тем больше друзей и удачи у хозяев дома, которым все это убирать.

freepik
Фото: freepik/Freepik

Драка на посошок

Новый год в Перу отмечают довольно экзотическим способом: устраивают массовые драки. Это такой способ оставить все плохое (а иногда зубы, клочья волос и целые кости) в старом году. Заодно потасовка служит и последним воздаянием за плохие поступки. В веселье участвуют все: женщины, мужчины, дети. И все довольны.

freepik
Фото: freepik/Freepik

Если после побоища еще будут силы, любители путешествий могут наколдовать себе вояжи в новом году. Для этого надо успеть до полуночи прогуляться вокруг дома с чемоданом и вернуться домой до боя часов. И все — будущее принесет различные поездки.

Кстати, то, что они будут по своей воли или в удовольствие, никто не обещал.

Интересно

Перуанцы, как и колумбийцы, верят в новогоднее волшебство 12 виноградин. Их нужно съесть во время полуночного боя часов — по одной ягоде на каждый удар, загадывая по одному желанию. Тот, кто собьется со счета или съест больше, чем нужно, в ближайшие пару месяцев гарантированно получит порцию несчастий. Кстати, аналогичная традиция есть у испанцев.
Torsten Becker
Фото: Torsten Becker/Global Look Press

Круглое к деньгам

Всем в новом году хочется богатства и процветания. Для филиппинцев все это имеет прямую связь с любыми кругляшами: предметами, рисунками, фруктами. Так что Новый год встречают в одежде в горошек, а по карманам рассовывают побольше монеток. Глядишь, в будущем и появится кругленькая сумма на счету в банке.

А вот «шипастую» еду вроде ананасов, джекфрута и дуриана на стол класть категорически запрещено — считается, что колючки тут же навлекут на хозяев дома проблемы или устроят заторы в делах.

Джекфрут. Daniel Karmann
Фото: Джекфрут. Daniel Karmann/Global Look Press

Новогодяя палитра

Мексиканцы в новогоднюю ночь щеголяют в специальном счастьеприносящем белье. Фасон может быть любым, главное — выбрать правильный цвет.

Красный поможет в новом году наладить личную жизнь. Желтый (золото, золото!) привлечет деньги.

Похоже, секрет золотого бикини знали еще древние римлянки в начале IV века до нашей эры. Werner Forman
Фото: Похоже, секрет золотого бикини знали еще древние римлянки в начале IV века до нашей эры. Werner Forman/Global Look Press

Зеленый цвет подарит здоровье и молодость. Белый добавит в жизнь спокойствие, а черный — роскошь. Любителям романтики обоих полов настоятельно рекомендуется носить все розовое. Да, кстати: сверху вполне допустимо надеть какую-то одежду по погоде.

Интересно

На юге Мексики существует традиция сожжения старого года: мастерят тряпичную куклу, а потом выносят ее на улицу и поджигают. Говорят, что особенно мнительные или злопамятные люди делают кукол похожими на своих врагов или просто называют их именами. Так, на всякий случай.

Потому что гладиолус

Бразильцам в Новый год снега никто не отсыплет, обходятся тем, что встречают праздник в белой одежде. Это символ чистоты и новых начинаний. Помимо этого, местные заходят в океан и прыгают через семь волн. Тогда непременно сбудется загаданное желание, а еще волшебные силы отсыплют счастья и удачи.

Для закрепления эффекта в воду бросают гладиолусы. Белые — чтобы попросить мира, красные — для любви, желтые — для денег. Главное — соблюдать железное правило: нельзя поворачиваться спиной к воде. Иначе богиня моря рассвирепеет и ничего хорошего ждать не придется.

stockking
Фото: stockking/Freepik

Чучела уважения

Жители Панамы тоже не дураки поиграть в Новый год с огнем. Чтобы избавиться от проблем и не тащить их в будущее, тут принято сжигать так называемые muneco — чучела политиков, спортсменов, актеров, певцов и прочих известных личностей.

При этом никто из панамцев обычно не желает прообразам своих чучел ничего плохого. Напротив, так выражают свой почет и уважение. Поскольку нет соответствующей статьи в Уголовном кодексе, даже самый обидчивый персонаж ничего никому сделать не сможет.

Панамская детвора из детсада. c94
Фото: Панамская детвора из детсада. c94/Global Look Press

Новогоднее имя

Жители Микронезии — группы мелких островов Океании — нашли универсальное средство, помогающее делать каждый новый год лучше. Ведь кто виноват во всех неприятностях? Правильно, микронезийская нечистая сила. Победить ее трудно, а обмануть — легко. Для этого микронезийцы просто ежегодно меняют имя.

Нечисть тут же теряется. Приходит, скажем, к человеку: вы Петр Иванов? У меня накладная вам пакостить три месяца! Тот в ответ: никак нет, Иван Петров я! И все, все, с ведомостью не сходится, так что грустная нечистая сила идет восвояси.

А родне микронезийцы, прикрывая ладошкой рот, шепчут на ухо свое новое имя 1 января.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте