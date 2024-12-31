Камни в подарок, массовые драки и зеленые трусы. Странные новогодние традиции других стран
Все слышали, что итальянцы в Новый год выбрасывают старые вещи, а японцы балуются с маленькими граблями. В мире есть еще немало других новогодних традиций: люди бегают с чемоданами, дарят друг другу камни и даже меняют имена. О самых удивительных обычаях — в материале 360.ru.
Праздник с огоньком
Шотландцы умеют по-настоящему зажигать в Новый год. В праздничную ночь принято обмазывать дегтем старые бочки из-под виски, поджигать их и катать по улицам.
Люди ходят с факелами и свечами, еще принято разводить костры и прыгать через них, как в России на Ивана Купалу.
Смысл огненного шоу прост: так сжигается все плохое и сам старый год, очищая дорогу новому и хорошему. Главное, чтобы символический огонь не перекинулся на дома.
Отправляясь в гости к новогоднему ужину, непременно нужно бросить уголек в камин хозяина — на удачу. Даже если камин электрический.
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Ночь открытых дверей
Ирландцы в новогоднюю ночь все двери держат открытыми настежь. Да, температура зимой там не слишком приятная: в среднем от плюс пяти до минус 10 градусов. Но лишь таким способом можно добиться, чтобы сквозняки выдули из дома все плохое и дали место добру и счастью.
Раз двери все равно не заперты, каждый прохожий может войти в дом и присоединиться к празднику — поздравления, место за столом, угощения и бокал вина гарантированы. Причем войти такой гость должен через переднюю дверь, а вот выходить нужно через заднюю, чтобы привлечь удачу.
Камни в дом
Предприимчивые греки придумали отличную традицию, как не разориться на подарках для друзей и знакомых. Нет, презенты они приносят, но самые что ни на есть бюджетные.
Отправляясь на праздничный ужин, гости по дороге подбирают... камни, которые потом сгружают у порога хозяев.
Только камни нужно выбирать побольше, чтобы потом с чистой совестью заявить: пусть в новом году тебя ждет такое же большое богатство!
Впрочем, с маленькими тоже просто выкрутиться — достаточно пожелать, чтобы все неприятности хозяев дома были не тяжелее мелкого камушка.
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Осколки на счастье
Скандинавов принято воображать спокойными и рассудительными. Но это не относится к датчанам на праздновании Нового года. Во время боя курантов народ наперегонки старается забраться на самый высокий предмет в комнате — диван, стул, стол. По поверьям, так трудности и проблемы просто не смогут дотянуться до человека.
Еще одна интересная традиция — бить посуду о двери друзей. Или, в крайнем случае, осторожно разбивать все дома, а потом осколки заботливо высыпать на порог хорошим людям. Чем больше осколков, тем больше друзей и удачи у хозяев дома, которым все это убирать.
Драка на посошок
Новый год в Перу отмечают довольно экзотическим способом: устраивают массовые драки. Это такой способ оставить все плохое (а иногда зубы, клочья волос и целые кости) в старом году. Заодно потасовка служит и последним воздаянием за плохие поступки. В веселье участвуют все: женщины, мужчины, дети. И все довольны.
Если после побоища еще будут силы, любители путешествий могут наколдовать себе вояжи в новом году. Для этого надо успеть до полуночи прогуляться вокруг дома с чемоданом и вернуться домой до боя часов. И все — будущее принесет различные поездки.
Кстати, то, что они будут по своей воли или в удовольствие, никто не обещал.
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Круглое к деньгам
Всем в новом году хочется богатства и процветания. Для филиппинцев все это имеет прямую связь с любыми кругляшами: предметами, рисунками, фруктами. Так что Новый год встречают в одежде в горошек, а по карманам рассовывают побольше монеток. Глядишь, в будущем и появится кругленькая сумма на счету в банке.
А вот «шипастую» еду вроде ананасов, джекфрута и дуриана на стол класть категорически запрещено — считается, что колючки тут же навлекут на хозяев дома проблемы или устроят заторы в делах.
Новогодяя палитра
Мексиканцы в новогоднюю ночь щеголяют в специальном счастьеприносящем белье. Фасон может быть любым, главное — выбрать правильный цвет.
Красный поможет в новом году наладить личную жизнь. Желтый (золото, золото!) привлечет деньги.
Зеленый цвет подарит здоровье и молодость. Белый добавит в жизнь спокойствие, а черный — роскошь. Любителям романтики обоих полов настоятельно рекомендуется носить все розовое. Да, кстати: сверху вполне допустимо надеть какую-то одежду по погоде.
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Потому что гладиолус
Бразильцам в Новый год снега никто не отсыплет, обходятся тем, что встречают праздник в белой одежде. Это символ чистоты и новых начинаний. Помимо этого, местные заходят в океан и прыгают через семь волн. Тогда непременно сбудется загаданное желание, а еще волшебные силы отсыплют счастья и удачи.
Для закрепления эффекта в воду бросают гладиолусы. Белые — чтобы попросить мира, красные — для любви, желтые — для денег. Главное — соблюдать железное правило: нельзя поворачиваться спиной к воде. Иначе богиня моря рассвирепеет и ничего хорошего ждать не придется.
Чучела уважения
Жители Панамы тоже не дураки поиграть в Новый год с огнем. Чтобы избавиться от проблем и не тащить их в будущее, тут принято сжигать так называемые muneco — чучела политиков, спортсменов, актеров, певцов и прочих известных личностей.
При этом никто из панамцев обычно не желает прообразам своих чучел ничего плохого. Напротив, так выражают свой почет и уважение. Поскольку нет соответствующей статьи в Уголовном кодексе, даже самый обидчивый персонаж ничего никому сделать не сможет.
Новогоднее имя
Жители Микронезии — группы мелких островов Океании — нашли универсальное средство, помогающее делать каждый новый год лучше. Ведь кто виноват во всех неприятностях? Правильно, микронезийская нечистая сила. Победить ее трудно, а обмануть — легко. Для этого микронезийцы просто ежегодно меняют имя.
Нечисть тут же теряется. Приходит, скажем, к человеку: вы Петр Иванов? У меня накладная вам пакостить три месяца! Тот в ответ: никак нет, Иван Петров я! И все, все, с ведомостью не сходится, так что грустная нечистая сила идет восвояси.
А родне микронезийцы, прикрывая ладошкой рот, шепчут на ухо свое новое имя 1 января.