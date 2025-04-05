Забытые запреты Никонова дня. Как избежать неприятностей по народным приметам на 5 апреля
Каждый год 5 апреля православный мир обращается к памяти двух великих подвижников — преподобномученика Никона Сицилийского и преподобного Никона Печерского. Их судьбы удивительным образом переплелись в церковном календаре, подарив день, когда весеннее пробуждение природы встречается с духовным подвигом. Что объединяет этих святых, почему в народной традиции этот праздник стал важной вехой и как провести этот день — в материале 360.ru.
Два Никона: судьбы мученика и наставника
Преподобномученик Никон Сицилийский: путь от воина к святости
Родившийся в III веке в знатной римской семье Никон Сицилийский начал жизнь как успешный военачальник. Перелом наступил во время гонений на христиан при императоре Деции.
Узнав о казнях последователей Христа, Никон публично объявил о своей вере, отказавшись приносить жертвы языческим богам.
Его пытались сломить пытками: били железными прутьями, жгли раскаленными щипцами, бросали в темницу. По преданию, каждый раз после истязаний его раны чудесным образом заживали, что обращало в христианство даже палачей.
Казнь через отрубание головы в 251 году стала венцом его подвига, а мощи святого прославились множеством чудес.
Преподобный Никон Печерский: строитель духовных основ
Спустя восемь столетий, в XI веке, другой Никон вошел в историю как один из основателей Киево-Печерской лавры. Приняв постриг у преподобного Антония Печерского, он стал первым игуменом монастыря, заложив основы русского монашества.
Его главным подвигом стало создание монастырского устава, объединившего традиции афонских подвижников и местные особенности. Именно при нем обитель превратилась в духовный центр, где воспитывались будущие святители и миссионеры. После краткого изгнания по наветам он вернулся в лавру, где мирно отошел к Богу в 1088 году.
Как провести Никонов день
Посещение церкви
В день памяти преподобного Никона верующие стремились посетить церковь, чтобы участвовать в богослужении и помолиться о благополучии семьи. Молитвы святому Никону считались особо действенными для защиты дома от бед и укрепления здоровья.
«По традиции в каждый христианский праздник активизируется нечистая сила. Нужно защищаться своей верой. Пойти в храм, помолиться, прочитать молитвы от всякой бесовщины, от всякого супостата», — рассказал в беседе с 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.
Раздача милостыни и помощь нуждающимся
Следование примеру святого Никона, известного милосердием, обязывало верующих подавать милостыню и помогать обездоленным. Считалось, что щедрость в этот день привлечет благословение на весь год.
Подготовка семян и инструментов для будущих работ
Хотя начинать полевые работы запрещалось, день посвящали сортировке семян, ремонту инвентаря и планированию посевов. Ритуальная подготовка символизировала уважение к земле и надежду на плодородие.
Семейная трапеза с постными блюдами
Даже вне поста в Никонов день старались готовить простую, постную пищу (каши, овощи, грибы), избегая излишеств. За столом вспоминали предков и молились о единстве семьи.
В Никонов день правильным будет устроить помин умершим родственникам.
Сергей Шмелев
эзотерик
Освящение дома и хозяйства
После утренней службы окропляли углы дома святой водой, читали молитвы для защиты от сглаза. Особое внимание уделяли хлеву и огороду, приглашая святого Никона стать «незримым стражем» хозяйства.
Генеральная уборка и очищение дома
Стоит провести генеральную уборку: выбросить хлам, вымыть полы. После уборки идут в баню, чтобы очистить не только дом, но и тело.
«Это день чистоты как духовной, так и бытовой. Важно убираться дома. Можно сделать генеральную уборку и полы можно помыть солью от негатива. Соль замечательно вычищает негатив, но медленно, поэтому после уборки какой-либо мебели в последнюю очередь лучше оставить мытье полов и сделать это несколько раз именно с солью», — рассказал собеседник 360.ru.
Духовное чтение и беседы с родными
Вечер посвящали чтению житий святых или духовных поучений, чтобы укрепить веру. Старшие делились с молодежью историями о добродетелях святого Никона, подчеркивая важность смирения и труда.
Особое значение придавали воде: умывались из родников для здоровья, а хозяйки обходили дом с мокрым веником, «смывая» зимнюю спячку.
Запреты и предостережения
Народные поверья связывают с Никоновым днем строгие ограничения, призванные уберечь от потерь здоровья, достатка и духовной чистоты. Эти правила, основанные на многовековых наблюдениях и суевериях, касаются быта, финансов и даже внешнего вида.
Нарушение запретов, по верованиям предков, могло обернуться бедностью, семейными ссорами или встречей с нечистой силой.
В этот день нельзя:
- лениться, долго спать и оставлять беспорядок в доме — это грозит бедностью, потерей здоровья и достатка;
- ложиться на чужие подушки — можно навлечь кошмары, болезни или перенять чужие проблемы;
- распускать сплетни и обманывать — сплетни разрушат семью, а ложь сделает вас жертвой мошенников;
- оставлять деньги на виду — прячьте их в тайник, чтобы приумножить богатство и избежать нищеты;
- перебирать крупы и бобы — иначе столкнетесь с неожиданными тратами;
- ходить на рыбалку с удочкой — водяной у водоема может нанести травмы;
- показывать кому-либо деньги — это приведет к крупным финансовым потерям;
- разбивать посуду — такая оплошность сулит череду невзгод;
- оставлять в доме грязную посуду — к разладу в семье;
- рассказывать о своих доходах и деньгах — делиться финансовой информацией категорически запрещено, иначе «упустите благополучие»;
- отказывать в помощи странникам — это считалось знаком будущих неудач;
- женщинам краситься, делать маникюр и слишком наряжаться — это может спровоцировать измену мужа.
Женщинам слишком наряжаться тоже не следует. Краситься не нужно, маникюр делать не нужно, иначе муж будет изменять. Таковы традиции.
Сергей Шмелев
Приметы на 5 апреля
В день памяти преподобного Никона на Руси традиционно наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду и урожай. Многовековые приметы, основанные на поведении животных, растениях и атмосферных явлениях, служили крестьянам ориентиром для сельскохозяйственных работ.
Эти наблюдения, передававшиеся из поколения в поколение, отражали гармонию народного календаря с природными ритмами.
- Первая гроза в этот день — знак плодородного года;
- Если солнце на восходе «играет» (переливается разными цветами) — к урожайному году;
- Утренний иней — к обильному грибному урожаю;
- Крики грачей — к скорому потеплению;
- Если зацвела мать-и-мачеха — пора начинать пахоту;
- Ветер с севера — к заморозкам, с юга — к дождливому лету;
- Пчелы вылетели из улья — к теплой и ранней весне;
- Если в колодце вода «шумит» — лето будет засушливым;
- У берез много сока — лето будет дождливым;
- Снег еще не сошел, а гром гремит — лето будет прохладным;
- На ясном небе много звезд — заморозки еще вернутся.
Современное значение праздника
Экологи в этот день устраивают акции по очистке родников, фермеры благословляют технику, а городские жители возрождают традицию весенних ярмарок. В Киево-Печерской лавре открывают доступ к мощам преподобного Никона, а в Сицилии совершают крестный ход с частицей мощей мученика.
Никонов день, соединяя воинскую доблесть мученика и мудрость монаха, напоминает: истинная сила — в гармонии действия и созерцания, и готовности к обновлению. Как первые ростки пробиваются сквозь мерзлую землю, так и человеческий дух способен возрождаться даже после самых суровых испытаний.