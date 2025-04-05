Забытые запреты Никонова дня. Как избежать неприятностей по народным приметам на 5 апреля

Thomas Warnack/dpa
Фото: Thomas Warnack/dpa/www.globallookpress.com

Каждый год 5 апреля православный мир обращается к памяти двух великих подвижников — преподобномученика Никона Сицилийского и преподобного Никона Печерского. Их судьбы удивительным образом переплелись в церковном календаре, подарив день, когда весеннее пробуждение природы встречается с духовным подвигом. Что объединяет этих святых, почему в народной традиции этот праздник стал важной вехой и как провести этот день — в материале 360.ru.

Два Никона: судьбы мученика и наставника

Преподобномученик Никон Сицилийский: путь от воина к святости

Родившийся в III веке в знатной римской семье Никон Сицилийский начал жизнь как успешный военачальник. Перелом наступил во время гонений на христиан при императоре Деции.

Узнав о казнях последователей Христа, Никон публично объявил о своей вере, отказавшись приносить жертвы языческим богам.

Его пытались сломить пытками: били железными прутьями, жгли раскаленными щипцами, бросали в темницу. По преданию, каждый раз после истязаний его раны чудесным образом заживали, что обращало в христианство даже палачей.

Казнь через отрубание головы в 251 году стала венцом его подвига, а мощи святого прославились множеством чудес.

Фото: РИА «Новости»

Преподобный Никон Печерский: строитель духовных основ

Спустя восемь столетий, в XI веке, другой Никон вошел в историю как один из основателей Киево-Печерской лавры. Приняв постриг у преподобного Антония Печерского, он стал первым игуменом монастыря, заложив основы русского монашества.

Его главным подвигом стало создание монастырского устава, объединившего традиции афонских подвижников и местные особенности. Именно при нем обитель превратилась в духовный центр, где воспитывались будущие святители и миссионеры. После краткого изгнания по наветам он вернулся в лавру, где мирно отошел к Богу в 1088 году.

Как провести Никонов день

Посещение церкви

В день памяти преподобного Никона верующие стремились посетить церковь, чтобы участвовать в богослужении и помолиться о благополучии семьи. Молитвы святому Никону считались особо действенными для защиты дома от бед и укрепления здоровья.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

«По традиции в каждый христианский праздник активизируется нечистая сила. Нужно защищаться своей верой. Пойти в храм, помолиться, прочитать молитвы от всякой бесовщины, от всякого супостата», — рассказал в беседе с 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Раздача милостыни и помощь нуждающимся

Следование примеру святого Никона, известного милосердием, обязывало верующих подавать милостыню и помогать обездоленным. Считалось, что щедрость в этот день привлечет благословение на весь год.

Подготовка семян и инструментов для будущих работ

Хотя начинать полевые работы запрещалось, день посвящали сортировке семян, ремонту инвентаря и планированию посевов. Ритуальная подготовка символизировала уважение к земле и надежду на плодородие.

Семейная трапеза с постными блюдами

Даже вне поста в Никонов день старались готовить простую, постную пищу (каши, овощи, грибы), избегая излишеств. За столом вспоминали предков и молились о единстве семьи.

В Никонов день правильным будет устроить помин умершим родственникам.

Сергей Шмелев

эзотерик

Освящение дома и хозяйства

После утренней службы окропляли углы дома святой водой, читали молитвы для защиты от сглаза. Особое внимание уделяли хлеву и огороду, приглашая святого Никона стать «незримым стражем» хозяйства.

Alexander Legky/Global Look Press
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Генеральная уборка и очищение дома

Стоит провести генеральную уборку: выбросить хлам, вымыть полы. После уборки идут в баню, чтобы очистить не только дом, но и тело.

«Это день чистоты как духовной, так и бытовой. Важно убираться дома. Можно сделать генеральную уборку и полы можно помыть солью от негатива. Соль замечательно вычищает негатив, но медленно, поэтому после уборки какой-либо мебели в последнюю очередь лучше оставить мытье полов и сделать это несколько раз именно с солью», — рассказал собеседник 360.ru.

Духовное чтение и беседы с родными

Вечер посвящали чтению житий святых или духовных поучений, чтобы укрепить веру. Старшие делились с молодежью историями о добродетелях святого Никона, подчеркивая важность смирения и труда.

Особое значение придавали воде: умывались из родников для здоровья, а хозяйки обходили дом с мокрым веником, «смывая» зимнюю спячку.

Запреты и предостережения

Народные поверья связывают с Никоновым днем строгие ограничения, призванные уберечь от потерь здоровья, достатка и духовной чистоты. Эти правила, основанные на многовековых наблюдениях и суевериях, касаются быта, финансов и даже внешнего вида.

Нарушение запретов, по верованиям предков, могло обернуться бедностью, семейными ссорами или встречей с нечистой силой.

Elena Mayorova/Global Look Press
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

В этот день нельзя:

Женщинам слишком наряжаться тоже не следует. Краситься не нужно, маникюр делать не нужно, иначе муж будет изменять. Таковы традиции.

Сергей Шмелев

Фото: РИА «Новости»

Приметы на 5 апреля

В день памяти преподобного Никона на Руси традиционно наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду и урожай. Многовековые приметы, основанные на поведении животных, растениях и атмосферных явлениях, служили крестьянам ориентиром для сельскохозяйственных работ.

Эти наблюдения, передававшиеся из поколения в поколение, отражали гармонию народного календаря с природными ритмами.

Современное значение праздника

Экологи в этот день устраивают акции по очистке родников, фермеры благословляют технику, а городские жители возрождают традицию весенних ярмарок. В Киево-Печерской лавре открывают доступ к мощам преподобного Никона, а в Сицилии совершают крестный ход с частицей мощей мученика.

Никонов день, соединяя воинскую доблесть мученика и мудрость монаха, напоминает: истинная сила — в гармонии действия и созерцания, и готовности к обновлению. Как первые ростки пробиваются сквозь мерзлую землю, так и человеческий дух способен возрождаться даже после самых суровых испытаний.

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