Сегодня 04:52 Забытые запреты Никонова дня. Как избежать неприятностей по народным приметам на 5 апреля 0 0 0 Фото: Thomas Warnack/dpa / www.globallookpress.com Интересное

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Каждый год 5 апреля православный мир обращается к памяти двух великих подвижников — преподобномученика Никона Сицилийского и преподобного Никона Печерского. Их судьбы удивительным образом переплелись в церковном календаре, подарив день, когда весеннее пробуждение природы встречается с духовным подвигом. Что объединяет этих святых, почему в народной традиции этот праздник стал важной вехой и как провести этот день — в материале 360.ru.

Два Никона: судьбы мученика и наставника Преподобномученик Никон Сицилийский: путь от воина к святости Родившийся в III веке в знатной римской семье Никон Сицилийский начал жизнь как успешный военачальник. Перелом наступил во время гонений на христиан при императоре Деции. Узнав о казнях последователей Христа, Никон публично объявил о своей вере, отказавшись приносить жертвы языческим богам. Его пытались сломить пытками: били железными прутьями, жгли раскаленными щипцами, бросали в темницу. По преданию, каждый раз после истязаний его раны чудесным образом заживали, что обращало в христианство даже палачей. Казнь через отрубание головы в 251 году стала венцом его подвига, а мощи святого прославились множеством чудес.

Фото: РИА «Новости»

Преподобный Никон Печерский: строитель духовных основ Спустя восемь столетий, в XI веке, другой Никон вошел в историю как один из основателей Киево-Печерской лавры. Приняв постриг у преподобного Антония Печерского, он стал первым игуменом монастыря, заложив основы русского монашества. Его главным подвигом стало создание монастырского устава, объединившего традиции афонских подвижников и местные особенности. Именно при нем обитель превратилась в духовный центр, где воспитывались будущие святители и миссионеры. После краткого изгнания по наветам он вернулся в лавру, где мирно отошел к Богу в 1088 году. Как провести Никонов день Посещение церкви В день памяти преподобного Никона верующие стремились посетить церковь, чтобы участвовать в богослужении и помолиться о благополучии семьи. Молитвы святому Никону считались особо действенными для защиты дома от бед и укрепления здоровья.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«По традиции в каждый христианский праздник активизируется нечистая сила. Нужно защищаться своей верой. Пойти в храм, помолиться, прочитать молитвы от всякой бесовщины, от всякого супостата», — рассказал в беседе с 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. Раздача милостыни и помощь нуждающимся Следование примеру святого Никона, известного милосердием, обязывало верующих подавать милостыню и помогать обездоленным. Считалось, что щедрость в этот день привлечет благословение на весь год. Подготовка семян и инструментов для будущих работ Хотя начинать полевые работы запрещалось, день посвящали сортировке семян, ремонту инвентаря и планированию посевов. Ритуальная подготовка символизировала уважение к земле и надежду на плодородие. Семейная трапеза с постными блюдами Даже вне поста в Никонов день старались готовить простую, постную пищу (каши, овощи, грибы), избегая излишеств. За столом вспоминали предков и молились о единстве семьи.

В Никонов день правильным будет устроить помин умершим родственникам. Сергей Шмелев эзотерик

Освящение дома и хозяйства После утренней службы окропляли углы дома святой водой, читали молитвы для защиты от сглаза. Особое внимание уделяли хлеву и огороду, приглашая святого Никона стать «незримым стражем» хозяйства.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Генеральная уборка и очищение дома Стоит провести генеральную уборку: выбросить хлам, вымыть полы. После уборки идут в баню, чтобы очистить не только дом, но и тело. «Это день чистоты как духовной, так и бытовой. Важно убираться дома. Можно сделать генеральную уборку и полы можно помыть солью от негатива. Соль замечательно вычищает негатив, но медленно, поэтому после уборки какой-либо мебели в последнюю очередь лучше оставить мытье полов и сделать это несколько раз именно с солью», — рассказал собеседник 360.ru. Духовное чтение и беседы с родными Вечер посвящали чтению житий святых или духовных поучений, чтобы укрепить веру. Старшие делились с молодежью историями о добродетелях святого Никона, подчеркивая важность смирения и труда. Особое значение придавали воде: умывались из родников для здоровья, а хозяйки обходили дом с мокрым веником, «смывая» зимнюю спячку. Запреты и предостережения Народные поверья связывают с Никоновым днем строгие ограничения, призванные уберечь от потерь здоровья, достатка и духовной чистоты. Эти правила, основанные на многовековых наблюдениях и суевериях, касаются быта, финансов и даже внешнего вида. Нарушение запретов, по верованиям предков, могло обернуться бедностью, семейными ссорами или встречей с нечистой силой.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В этот день нельзя: лениться, долго спать и оставлять беспорядок в доме — это грозит бедностью, потерей здоровья и достатка;

ложиться на чужие подушки — можно навлечь кошмары, болезни или перенять чужие проблемы;

распускать сплетни и обманывать — сплетни разрушат семью, а ложь сделает вас жертвой мошенников;

оставлять деньги на виду — прячьте их в тайник, чтобы приумножить богатство и избежать нищеты;

перебирать крупы и бобы — иначе столкнетесь с неожиданными тратами;

ходить на рыбалку с удочкой — водяной у водоема может нанести травмы;

показывать кому-либо деньги — это приведет к крупным финансовым потерям;

разбивать посуду — такая оплошность сулит череду невзгод;

оставлять в доме грязную посуду — к разладу в семье;

рассказывать о своих доходах и деньгах — делиться финансовой информацией категорически запрещено, иначе «упустите благополучие»;

отказывать в помощи странникам — это считалось знаком будущих неудач;

женщинам краситься, делать маникюр и слишком наряжаться — это может спровоцировать измену мужа.

Женщинам слишком наряжаться тоже не следует. Краситься не нужно, маникюр делать не нужно, иначе муж будет изменять. Таковы традиции. Сергей Шмелев

Фото: РИА «Новости»

Приметы на 5 апреля В день памяти преподобного Никона на Руси традиционно наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду и урожай. Многовековые приметы, основанные на поведении животных, растениях и атмосферных явлениях, служили крестьянам ориентиром для сельскохозяйственных работ. Эти наблюдения, передававшиеся из поколения в поколение, отражали гармонию народного календаря с природными ритмами. Первая гроза в этот день — знак плодородного года;

Если солнце на восходе «играет» (переливается разными цветами) — к урожайному году;

Утренний иней — к обильному грибному урожаю;

Крики грачей — к скорому потеплению;

Если зацвела мать-и-мачеха — пора начинать пахоту;

Ветер с севера — к заморозкам, с юга — к дождливому лету;

Пчелы вылетели из улья — к теплой и ранней весне;

Если в колодце вода «шумит» — лето будет засушливым;

У берез много сока — лето будет дождливым;

Снег еще не сошел, а гром гремит — лето будет прохладным;

На ясном небе много звезд — заморозки еще вернутся. Современное значение праздника Экологи в этот день устраивают акции по очистке родников, фермеры благословляют технику, а городские жители возрождают традицию весенних ярмарок. В Киево-Печерской лавре открывают доступ к мощам преподобного Никона, а в Сицилии совершают крестный ход с частицей мощей мученика. Никонов день, соединяя воинскую доблесть мученика и мудрость монаха, напоминает: истинная сила — в гармонии действия и созерцания, и готовности к обновлению. Как первые ростки пробиваются сквозь мерзлую землю, так и человеческий дух способен возрождаться даже после самых суровых испытаний.